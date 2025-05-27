Гуллар фестивали: Наманганга сайёҳлар оқими кескин ошди
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Гуллар фестивалига 60 654 нафар сайёҳ ташриф буюришга улгурди.
TOШКЕНТ, 27 май — Sputnik. Наманган шаҳрида 64-Халқаро гуллар фестивали бўлиб ўтмоқда, дея хабар берди Наманган вилояти туризм бошқармаси.
Фестивалга тайёргарлик жараёнида 100 миллионтадан ортиқ гул экилди. Шундан 45 миллиони кўча, хиёбон ва майдонларда, яна 65 миллиони боғларда.
Гуллар фестивали доирасида маҳаллий ва хорижий сайёҳлар оқими кескин ошди. Масалан, 264 524 нафар сайёҳ Ўзбекистоннинг турли вилоятларидан, 619 288 нафари эса Наманган шаҳар ва туманларидан ташриф буюришга улгурди.
“60 654 нафар — 26 та хорижий давлатлардан ташриф буюрган туристлардан иборат. Қирғизистон Республикасидан — 38 185 нафар, Қозоғистон Республикасидан — 10 054 нафар, Россия Федерациясидан — 1 845 нафар, Тожикистон Республикасидан — 9 948 нафар турист ташриф буюргани қайд этилди”, — дейилади хабарда.
Фестивал 29 июлга қадар давом этади.
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© Хокимият Наманганской области
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© Хокимият Наманганской области
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© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
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© Хокимият Наманганской области