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https://sputniknews.uz/20250527/gullar-festival-namangan-sayyohlar-49554035.html
Гуллар фестивали: Наманганга сайёҳлар оқими кескин ошди
Гуллар фестивали: Наманганга сайёҳлар оқими кескин ошди
Sputnik Ўзбекистон
Наманган шаҳрида 64-Халқаро "Гуллар фестивали" бўлиб ўтмоқда, дея хабар берди Наманган вилояти туризм бошқармаси. Фестивалга тайёргарлик жараёнида 100 миллиондан ортиқ гул экилди.
2025-05-27T11:00+0500
2025-05-27T11:00+0500
жамият
ўзбекистон
наманган
гулчилик
фестивал
сайёҳлар
халқаро гуллар фестивали
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TOШКЕНТ, 27 май — Sputnik. Наманган шаҳрида 64-Халқаро гуллар фестивали бўлиб ўтмоқда, дея хабар берди Наманган вилояти туризм бошқармаси. Фестивалга тайёргарлик жараёнида 100 миллионтадан ортиқ гул экилди. Шундан 45 миллиони кўча, хиёбон ва майдонларда, яна 65 миллиони боғларда. Гуллар фестивали доирасида маҳаллий ва хорижий сайёҳлар оқими кескин ошди. Масалан, 264 524 нафар сайёҳ Ўзбекистоннинг турли вилоятларидан, 619 288 нафари эса Наманган шаҳар ва туманларидан ташриф буюришга улгурди. Фестивал 29 июлга қадар давом этади.
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наманган шаҳри 64-халқаро "гуллар фестивали" 64-й международный "фестиваль цветов" 64th international "flower festival"
наманган шаҳри 64-халқаро "гуллар фестивали" 64-й международный "фестиваль цветов" 64th international "flower festival"

Гуллар фестивали: Наманганга сайёҳлар оқими кескин ошди

11:00 27.05.2025
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Гуллар фестивалига 60 654 нафар сайёҳ ташриф буюришга улгурди.
TOШКЕНТ, 27 май — Sputnik. Наманган шаҳрида 64-Халқаро гуллар фестивали бўлиб ўтмоқда, дея хабар берди Наманган вилояти туризм бошқармаси.
Фестивалга тайёргарлик жараёнида 100 миллионтадан ортиқ гул экилди. Шундан 45 миллиони кўча, хиёбон ва майдонларда, яна 65 миллиони боғларда.
Гуллар фестивали доирасида маҳаллий ва хорижий сайёҳлар оқими кескин ошди. Масалан, 264 524 нафар сайёҳ Ўзбекистоннинг турли вилоятларидан, 619 288 нафари эса Наманган шаҳар ва туманларидан ташриф буюришга улгурди.

“60 654 нафар — 26 та хорижий давлатлардан ташриф буюрган туристлардан иборат. Қирғизистон Республикасидан — 38 185 нафар, Қозоғистон Республикасидан — 10 054 нафар, Россия Федерациясидан — 1 845 нафар, Тожикистон Республикасидан — 9 948 нафар турист ташриф буюргани қайд этилди”, — дейилади хабарда.

Фестивал 29 июлга қадар давом этади.
© Хокимият Наманганской области
Фестиваль цветов в Намангане уже посетили более 60 тыс. иностранных туристов. - Sputnik Ўзбекистон
1/15
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
Фестиваль цветов в Намангане уже посетили более 60 тыс. иностранных туристов. - Sputnik Ўзбекистон
2/15
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
Фестиваль цветов в Намангане уже посетили более 60 тыс. иностранных туристов. - Sputnik Ўзбекистон
3/15
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
Фестиваль цветов в Намангане уже посетили более 60 тыс. иностранных туристов. - Sputnik Ўзбекистон
4/15
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
Фестиваль цветов в Намангане уже посетили более 60 тыс. иностранных туристов. - Sputnik Ўзбекистон
5/15
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
Фестиваль цветов в Намангане уже посетили более 60 тыс. иностранных туристов. - Sputnik Ўзбекистон
6/15
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
Фестиваль цветов в Намангане уже посетили более 60 тыс. иностранных туристов. - Sputnik Ўзбекистон
7/15
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
Фестиваль цветов в Намангане уже посетили более 60 тыс. иностранных туристов. - Sputnik Ўзбекистон
8/15
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
Фестиваль цветов в Намангане уже посетили более 60 тыс. иностранных туристов. - Sputnik Ўзбекистон
9/15
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
Фестиваль цветов в Намангане уже посетили более 60 тыс. иностранных туристов. - Sputnik Ўзбекистон
10/15
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
Фестиваль цветов в Намангане уже посетили более 60 тыс. иностранных туристов. - Sputnik Ўзбекистон
11/15
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
Фестиваль цветов в Намангане уже посетили более 60 тыс. иностранных туристов. - Sputnik Ўзбекистон
12/15
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
Фестиваль цветов в Намангане уже посетили более 60 тыс. иностранных туристов. - Sputnik Ўзбекистон
13/15
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
Фестиваль цветов в Намангане уже посетили более 60 тыс. иностранных туристов. - Sputnik Ўзбекистон
14/15
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
Фестиваль цветов в Намангане уже посетили более 60 тыс. иностранных туристов. - Sputnik Ўзбекистон
15/15
© Хокимият Наманганской области
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