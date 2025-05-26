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https://sputniknews.uz/20250526/ozbekiston-xitoy-ishbilarmonlar-kelishuv-49539092.html
Ўзбекистон ва Хитой ишбилармонлари 20 тадан ортиқ келишувга эришишди
Ўзбекистон ва Хитой ишбилармонлари 20 тадан ортиқ келишувга эришишди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Хитой ўртасида инвестициялар ва савдо соҳаларига оид қатор ҳужжатлар имзоланди, дея хабар берди Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги матбуот хизмати.
2025-05-26T09:20+0500
2025-05-26T12:02+0500
иқтисод
ўзбекистон
хитой
ҳамкорлик
савдо
инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги
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TOШКЕНТ, 26 май — Sputnik. Ўзбекистон ва Хитой ўртасида инвестициялар ва савдо соҳаларига оид қатор ҳужжатлар имзоланди, дея хабар берди Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги матбуот хизмати. Тошкентда Хитойнинг Фуцзянь провинцияси делегациясининг Ўзбекистонга ташрифи доирасида инвестициялар ва савдо соҳаларига оид қатор ҳужжатлар имзоланди. Келишувлар қурилиш материаллари ишлаб чиқариш, тоғ-кон саноати, тўқимачилик, автомобилсозлик ва бошқа устувор йўналишларни қамраб олди. Шунингдек, Хорижий инвестицияларни қўллаб-қувватлаш агентлиги ва Хитой халқаро инвестиция ва савдо ярмаркаси (CIFIT) ташкилотчилари ўртасида ҳамкорлик тўғрисида ўзаро англашув меморандуми имзоланди. Айтилишича, мазкур ҳужжат Ўзбекистонга инвесторларни жалб қилиш ва хорижий компаниялар ўртасида йирик сармоявий лойиҳаларни илгари суришга қаратилган. Фуцзянь провинцияси Хитойнинг иқтисодий ривожланган ҳудудларидан бири. Вилоят ялпи ички маҳсулоти 2024 йилда тахминан 800 миллиард долларни ташкил этган.
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ўзбекистон хитой инвестиция савдо инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги itg group, fujian xinwancheng investment, fujian sitong stone company, fuzhou fuqiang precision
ўзбекистон хитой инвестиция савдо инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги itg group, fujian xinwancheng investment, fujian sitong stone company, fuzhou fuqiang precision

Ўзбекистон ва Хитой ишбилармонлари 20 тадан ортиқ келишувга эришишди

09:20 26.05.2025 (янгиланди: 12:02 26.05.2025)
© Depositphotos / Pavel DanilyukРукопожатие. Архивное фото
Рукопожатие. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.05.2025
© Depositphotos / Pavel Danilyuk
Oбуна бўлиш
Тошкентда Ўзбекистон ва Хитой ўртасида инвестициялар ва савдо соҳаларига оид қатор ҳужжатлар имзоланди.
TOШКЕНТ, 26 май — Sputnik. Ўзбекистон ва Хитой ўртасида инвестициялар ва савдо соҳаларига оид қатор ҳужжатлар имзоланди, дея хабар берди Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги матбуот хизмати.
Тошкентда Хитойнинг Фуцзянь провинцияси делегациясининг Ўзбекистонга ташрифи доирасида инвестициялар ва савдо соҳаларига оид қатор ҳужжатлар имзоланди.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики УзбекистанВ Ташкенте в рамках визита делегации провинции Фуцзянь Китайской Народной Республики в Узбекистан состоялась церемония подписания ряда документов в сферах инвестиций и торговли.
В Ташкенте в рамках визита делегации провинции Фуцзянь Китайской Народной Республики в Узбекистан состоялась церемония подписания ряда документов в сферах инвестиций и торговли. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.05.2025
В Ташкенте в рамках визита делегации провинции Фуцзянь Китайской Народной Республики в Узбекистан состоялась церемония подписания ряда документов в сферах инвестиций и торговли.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан

“Тадбир давомида Хитойнинг "ITG Group", "Fujian Xinwancheng Investment", "Fujian Sitong Stone Company", "Fuzhou Fuqiang Precision" каби йирик компаниялари билан ўзаро манфаатли ҳамкорликни кенгайтиришга қаратилган 20 тадан ортиқ келишувлар имзоланди”, — дейилади хабарда.

Келишувлар қурилиш материаллари ишлаб чиқариш, тоғ-кон саноати, тўқимачилик, автомобилсозлик ва бошқа устувор йўналишларни қамраб олди.
Шунингдек, Хорижий инвестицияларни қўллаб-қувватлаш агентлиги ва Хитой халқаро инвестиция ва савдо ярмаркаси (CIFIT) ташкилотчилари ўртасида ҳамкорлик тўғрисида ўзаро англашув меморандуми имзоланди. Айтилишича, мазкур ҳужжат Ўзбекистонга инвесторларни жалб қилиш ва хорижий компаниялар ўртасида йирик сармоявий лойиҳаларни илгари суришга қаратилган.
Фуцзянь провинцияси Хитойнинг иқтисодий ривожланган ҳудудларидан бири. Вилоят ялпи ички маҳсулоти 2024 йилда тахминан 800 миллиард долларни ташкил этган.
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