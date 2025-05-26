Ўзбекистон ва Хитой ишбилармонлари 20 тадан ортиқ келишувга эришишди

© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан В Ташкенте в рамках визита делегации провинции Фуцзянь Китайской Народной Республики в Узбекистан состоялась церемония подписания ряда документов в сферах инвестиций и торговли.