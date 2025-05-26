Ўзбекистон ва Хитой ишбилармонлари 20 тадан ортиқ келишувга эришишди
09:20 26.05.2025 (янгиланди: 12:02 26.05.2025)
© Depositphotos / Pavel DanilyukРукопожатие. Архивное фото
© Depositphotos / Pavel Danilyuk
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Тошкентда Ўзбекистон ва Хитой ўртасида инвестициялар ва савдо соҳаларига оид қатор ҳужжатлар имзоланди.
TOШКЕНТ, 26 май — Sputnik. Ўзбекистон ва Хитой ўртасида инвестициялар ва савдо соҳаларига оид қатор ҳужжатлар имзоланди, дея хабар берди Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги матбуот хизмати.
Тошкентда Хитойнинг Фуцзянь провинцияси делегациясининг Ўзбекистонга ташрифи доирасида инвестициялар ва савдо соҳаларига оид қатор ҳужжатлар имзоланди.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики УзбекистанВ Ташкенте в рамках визита делегации провинции Фуцзянь Китайской Народной Республики в Узбекистан состоялась церемония подписания ряда документов в сферах инвестиций и торговли.
В Ташкенте в рамках визита делегации провинции Фуцзянь Китайской Народной Республики в Узбекистан состоялась церемония подписания ряда документов в сферах инвестиций и торговли.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
“Тадбир давомида Хитойнинг "ITG Group", "Fujian Xinwancheng Investment", "Fujian Sitong Stone Company", "Fuzhou Fuqiang Precision" каби йирик компаниялари билан ўзаро манфаатли ҳамкорликни кенгайтиришга қаратилган 20 тадан ортиқ келишувлар имзоланди”, — дейилади хабарда.
Келишувлар қурилиш материаллари ишлаб чиқариш, тоғ-кон саноати, тўқимачилик, автомобилсозлик ва бошқа устувор йўналишларни қамраб олди.
Шунингдек, Хорижий инвестицияларни қўллаб-қувватлаш агентлиги ва Хитой халқаро инвестиция ва савдо ярмаркаси (CIFIT) ташкилотчилари ўртасида ҳамкорлик тўғрисида ўзаро англашув меморандуми имзоланди. Айтилишича, мазкур ҳужжат Ўзбекистонга инвесторларни жалб қилиш ва хорижий компаниялар ўртасида йирик сармоявий лойиҳаларни илгари суришга қаратилган.
Фуцзянь провинцияси Хитойнинг иқтисодий ривожланган ҳудудларидан бири. Вилоят ялпи ички маҳсулоти 2024 йилда тахминан 800 миллиард долларни ташкил этган.