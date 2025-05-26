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https://sputniknews.uz/20250526/nato-tahdid-patrushev-49548619.html
НАТО томонидан таҳдидлари тобора кучайиб бормоқда — Патрушев
НАТО томонидан таҳдидлари тобора кучайиб бормоқда — Патрушев
Sputnik Ўзбекистон
Унинг қайд этишича, аслида, қуролларни назорат қилиш бўйича асосий шартномалар бузилган. 26.05.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-05-26T19:14+0500
2025-05-26T19:14+0500
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ТОШКЕНТ, 26 май — Sputnik. НАТО томонидан таҳдидлари тобора кучайиб бормоқда. Бу ҳақда Россия президенти ёрдамчиси, Россия Федерацияси денгиз коллегияси раиси Николай Патрушев маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.Унинг қайд этишича, аслида, қуролларни назорат қилиш бўйича асосий шартномалар бузилган. НАТО кучларининг ҳарбий-денгиз мавжудлиги, уларнинг жанговар ва разведка салоҳияти, хусусан, Болтиқбўйи минтақасида ортиб бормоқда.
https://sputniknews.uz/20250521/nato-yaqin-sharq-tasir-kuchaytirish-49478484.html
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дунё янгиликлари, дунёда, россия, нато, николай патрушев
дунё янгиликлари, дунёда, россия, нато, николай патрушев

НАТО томонидан таҳдидлари тобора кучайиб бормоқда — Патрушев

19:14 26.05.2025
© Sputnik / Sergey Guneev / Медиабанкка ўтишСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.05.2025
© Sputnik / Sergey Guneev
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Унинг қайд этишича, аслида, қуролларни назорат қилиш бўйича асосий шартномалар бузилган.
ТОШКЕНТ, 26 май — Sputnik. НАТО томонидан таҳдидлари тобора кучайиб бормоқда. Бу ҳақда Россия президенти ёрдамчиси, Россия Федерацияси денгиз коллегияси раиси Николай Патрушев маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.
"Бугунги кунда НАТОнинг саъй-ҳаракатлари билан Иккинчи жаҳон урушидан кейин қурилган халқаро хавфсизлик архитектураси демонтаж қилинган таҳдидлар шиддат билан ўсиб бормоқда", — деди Патрушев.
Унинг қайд этишича, аслида, қуролларни назорат қилиш бўйича асосий шартномалар бузилган. НАТО кучларининг ҳарбий-денгиз мавжудлиги, уларнинг жанговар ва разведка салоҳияти, хусусан, Болтиқбўйи минтақасида ортиб бормоқда.
Логотип НАТО. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.05.2025
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21 Май, 15:11
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