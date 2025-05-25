https://sputniknews.uz/20250525/toshkent-fuchjou-blok-poezd-qatnov-49536797.html
“Тошкент – Фучжоу” йўналишида блок поезди қатнови йўлга қўйилди
“Тошкент – Фучжоу” йўналишида блок поезди қатнови йўлга қўйилди
Sputnik Ўзбекистон
“Тошкент – Фучжоу” йўналишда биринчи блок поездини жўнатишга бағишланган маросим бўлиб ўтди. Қайд этилишича, ушбу йўналиш Марказий Осиёдан Хитойнинг жануби-шарқий соҳилигача бўлган ҳудудлар ва денгиз йўналишини боғлайди.
2025-05-25T14:12+0500
2025-05-25T14:12+0500
2025-05-25T14:12+0500
иқтисод
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поезд қатнови
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ҳамкорлик
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ТОШКЕНТ, 25 май — Sputnik. “Тошкент – Фучжоу” йўналишида блок поезди қатнови йўлга қўйилди, дея хабар берди Транспорт вазирлиги матбуот хизмати.“Тошкент – Фучжоу” йўналишда биринчи блок поездини жўнатишга бағишланган маросим бўлиб ўтди. Қайд этилишича, ушбу йўналиш Марказий Осиёдан Хитойнинг жануби-шарқий соҳилигача бўлган ҳудудлар ва денгиз йўналишини боғлайди.Биринчи блок поезди ўзбекистонлик ишлаб чиқарувчилар маҳсулотлари солинган 50 та контейнердан иборат.Вазирликка кўра, блок поезд қатновининг йўлга қўйилиши “Бир камар – бир йўл” ташаббусини сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқиш учун янги имконият очади.Транспорт вазирининг биринчи ўринбосари Маманбий Омаровнинг сўзларига кўра, Хитой билан халқаро юк ташиш ҳажми 2024 йил якунига кўра тарихий даража 6,0 млн тоннага етган.Хитой томони Ўзбекистон билан савдо-иқтисодий, инвестиция ва илмий-техникавий инновациялар соҳасида ҳамкорликни кенгайтиришдан манфаатдор эканини қайд этди.
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“тошкент – фучжоу” йўналишда биринчи блок поезди марказий осиё хитой
“тошкент – фучжоу” йўналишда биринчи блок поезди марказий осиё хитой
“Тошкент – Фучжоу” йўналишида блок поезди қатнови йўлга қўйилди
Биринчи блок поезди ўзбекистонлик ишлаб чиқарувчилар маҳсулотлари солинган 50 та контейнердан иборат.
ТОШКЕНТ, 25 май — Sputnik.
“Тошкент – Фучжоу” йўналишида блок поезди қатнови йўлга қўйилди, дея хабар берди Транспорт вазирлиги матбуот хизмати.
“Тошкент – Фучжоу” йўналишда биринчи блок поездини жўнатишга бағишланган маросим бўлиб ўтди. Қайд этилишича, ушбу йўналиш Марказий Осиёдан Хитойнинг жануби-шарқий соҳилигача бўлган ҳудудлар ва денгиз йўналишини боғлайди.
Биринчи блок поезди ўзбекистонлик ишлаб чиқарувчилар маҳсулотлари солинган 50 та контейнердан иборат.
Вазирликка кўра, блок поезд қатновининг йўлга қўйилиши “Бир камар – бир йўл” ташаббусини сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқиш учун янги имконият очади.
Транспорт вазирининг биринчи ўринбосари Маманбий Омаровнинг сўзларига кўра, Хитой билан халқаро юк ташиш ҳажми 2024 йил якунига кўра тарихий даража 6,0 млн тоннага етган.
Хитой томони Ўзбекистон билан савдо-иқтисодий, инвестиция ва илмий-техникавий инновациялар соҳасида ҳамкорликни кенгайтиришдан манфаатдор эканини қайд этди.