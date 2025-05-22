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https://sputniknews.uz/20250522/yoshlar-orolboyi-ekologik-muammo-49486650.html
Ёшлар Оролбўйи минтақасида экологик муаммоларни ўрганишга жалб этилади
Ёшлар Оролбўйи минтақасида экологик муаммоларни ўрганишга жалб этилади
Sputnik Ўзбекистон
“Орол денгизига поезд” ёшлар экологик акцияси ўтказилади, дея хабар берди Туризм қўмитаси матбуот хизмати.
2025-05-22T10:01+0500
2025-05-22T10:36+0500
жамият
ўзбекистон
орол денгизи
ёшлар
экология
туризм
туризм қўмитаси
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TOШКЕНТ, 22 май — Sputnik. “Орол денгизига поезд” ёшлар экологик акцияси ўтказилади, дея хабар берди Туризм қўмитаси матбуот хизмати. Акциядан мақсад Оролбўйи минтақасида экологик муаммоларни ўрганиш ва уларни бартараф этиш йўлида ёшларнинг фаоллигини оширишдан иборат. Тадбир давомида ёшлар экологик семинарлар, ижтимоий лойиҳалар тақдимоти, кўчат экиш, экологик тозалаш ишлари каби фаолиятларда иштирок этишади. Шунингдек, улар маҳаллий аҳолининг ҳаёти, қадимий тарихий ёдгорликлар билан танишиш имкониятига ҳам эга бўлишдаи.
https://sputniknews.uz/20250510/bmt-ozbekiston-global-ormonlar-49296382.html
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“орол денгизига поезд” ёшлар экологик акцияси туризм қўмитаси
“орол денгизига поезд” ёшлар экологик акцияси туризм қўмитаси

Ёшлар Оролбўйи минтақасида экологик муаммоларни ўрганишга жалб этилади

10:01 22.05.2025 (янгиланди: 10:36 22.05.2025)
© Комитет по туризмуМолодежная экологическая акция "Поезд к Аральскому морю"
Молодежная экологическая акция Поезд к Аральскому морю - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.05.2025
© Комитет по туризму
Oбуна бўлиш
Туризм қўмитаси томонидан “Орол денгизига поезд” ёшлар акцияси ўтказилади.
TOШКЕНТ, 22 май — Sputnik. “Орол денгизига поезд” ёшлар экологик акцияси ўтказилади, дея хабар берди Туризм қўмитаси матбуот хизмати.
“28-31 май кунлари Туризм қўмитаси томонидан ҳар йили ўтказиладиган “Орол денгизига поезд” ёшлар экологик акцияси ташкил қилинмоқда”, — дейилади хабарда.
Акциядан мақсад Оролбўйи минтақасида экологик муаммоларни ўрганиш ва уларни бартараф этиш йўлида ёшларнинг фаоллигини оширишдан иборат.

“Акция доирасида мамлакатнинг турли ҳудудларидан келган иқтидорли, фаол ва экологик онгли ёшлар Оролбўйи ҳудудига саёҳат қилиб, бу ерда юзага келган экологик фалокат оқибатларини ўз кўзлари билан кўришади ва бу орқали экологик муаммоларга бефарқ бўлмасликка чақирилади”, — дея аниқлик киритилган хабарда.

Тадбир давомида ёшлар экологик семинарлар, ижтимоий лойиҳалар тақдимоти, кўчат экиш, экологик тозалаш ишлари каби фаолиятларда иштирок этишади. Шунингдек, улар маҳаллий аҳолининг ҳаёти, қадимий тарихий ёдгорликлар билан танишиш имкониятига ҳам эга бўлишдаи.
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