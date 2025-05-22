Ўзбекистон етакчиси Словения президенти билан музокаралар ўтказади
09:17 22.05.2025 (янгиланди: 10:37 22.05.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл с официальным визитом в Словению
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Шавкат Мирзиёев Наташа Пирц Мусарнинг таклифига биноан расмий ташриф билан Люблянада бўлиб турибди.
ТОШКЕНТ, 22 май — Sputnik. Ўзбекистон етакчиси Шавкат Мирзиёев Словения президенти Наташа Пирц Мусар билан музокаралар ўтказади, дея хабар берди президент матбуот хизмати.
Шавкат Мирзиёев Наташа Пирц Мусарнинг таклифига биноан расмий ташриф билан Люблянага келди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл с официальным визитом в Словению
Президент Узбекистана прибыл с официальным визитом в Словению
© Пресс-служба президента Узбекистана
Самолёт олдида давлат раҳбарини бош вазир ўринбосари - ташқи ишлар вазири Таня Файон ва бошқа расмий шахслар кутиб олди. Йоже Пучник номидаги халқаро аэропортда олий мартабали меҳмон шарафига икки мамлакат давлат байроқлари кўтарилди, фахрий қоровул саф тортди.
Ташриф дастурига мувофиқ, президентлар ўртасида музокаралар, мамлакат парламенти ва ҳукумати раҳбарияти билан учрашувлар ўтказилади. Президент қўшма бизнес форумида иштирок этади.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл с официальным визитом в Словению
Президент Узбекистана прибыл с официальным визитом в Словению
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ўзаро манфаатли савдо-иқтисодий шерикликни ривожлантириш, саноат, фармацевтика, электротехника, "яшил" энергетика, қишлоқ хўжалиги соҳаларида кооперация лойиҳаларини амалга ошириш, меҳнат миграцияси бўйича ҳамкорлик ва гуманитар алоқаларни кенгайтириш масалалари кўриб чиқилади.