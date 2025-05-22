Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250522/shavkat-mirziyoyev-sloveniya-prezident-muzokara-49486327.html
Ўзбекистон етакчиси Словения президенти билан музокаралар ўтказади
Ўзбекистон етакчиси Словения президенти билан музокаралар ўтказади
Sputnik Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев Наташа Пирц Мусарнинг таклифига биноан расмий ташриф билан Люблянада бўлиб турибди. 22.05.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-05-22T09:17+0500
2025-05-22T10:37+0500
сиёсат
ўзбекистон
словения
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/16/49485828_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d10c3fbfc7fb6ac0e3df24ade25b121a.jpg
ТОШКЕНТ, 22 май — Sputnik. Ўзбекистон етакчиси Шавкат Мирзиёев Словения президенти Наташа Пирц Мусар билан музокаралар ўтказади, дея хабар берди президент матбуот хизмати.Шавкат Мирзиёев Наташа Пирц Мусарнинг таклифига биноан расмий ташриф билан Люблянага келди.Самолёт олдида давлат раҳбарини бош вазир ўринбосари - ташқи ишлар вазири Таня Файон ва бошқа расмий шахслар кутиб олди. Йоже Пучник номидаги халқаро аэропортда олий мартабали меҳмон шарафига икки мамлакат давлат байроқлари кўтарилди, фахрий қоровул саф тортди.Ташриф дастурига мувофиқ, президентлар ўртасида музокаралар, мамлакат парламенти ва ҳукумати раҳбарияти билан учрашувлар ўтказилади. Президент қўшма бизнес форумида иштирок этади.Ўзаро манфаатли савдо-иқтисодий шерикликни ривожлантириш, саноат, фармацевтика, электротехника, "яшил" энергетика, қишлоқ хўжалиги соҳаларида кооперация лойиҳаларини амалга ошириш, меҳнат миграцияси бўйича ҳамкорлик ва гуманитар алоқаларни кенгайтириш масалалари кўриб чиқилади.
ўзбекистон
словения
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/16/49485828_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_a253f784ce29f0a1bf6d300511fcf4c6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сиёсат, ўзбекистон, словения, шавкат мирзиёев
сиёсат, ўзбекистон, словения, шавкат мирзиёев

Ўзбекистон етакчиси Словения президенти билан музокаралар ўтказади

09:17 22.05.2025 (янгиланди: 10:37 22.05.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл с официальным визитом в Словению
Президент Узбекистана прибыл с официальным визитом в Словению - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.05.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Шавкат Мирзиёев Наташа Пирц Мусарнинг таклифига биноан расмий ташриф билан Люблянада бўлиб турибди.
ТОШКЕНТ, 22 май — Sputnik. Ўзбекистон етакчиси Шавкат Мирзиёев Словения президенти Наташа Пирц Мусар билан музокаралар ўтказади, дея хабар берди президент матбуот хизмати.
Шавкат Мирзиёев Наташа Пирц Мусарнинг таклифига биноан расмий ташриф билан Люблянага келди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл с официальным визитом в Словению
Президент Узбекистана прибыл с официальным визитом в Словению - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.05.2025
Президент Узбекистана прибыл с официальным визитом в Словению
© Пресс-служба президента Узбекистана
Самолёт олдида давлат раҳбарини бош вазир ўринбосари - ташқи ишлар вазири Таня Файон ва бошқа расмий шахслар кутиб олди. Йоже Пучник номидаги халқаро аэропортда олий мартабали меҳмон шарафига икки мамлакат давлат байроқлари кўтарилди, фахрий қоровул саф тортди.
Ташриф дастурига мувофиқ, президентлар ўртасида музокаралар, мамлакат парламенти ва ҳукумати раҳбарияти билан учрашувлар ўтказилади. Президент қўшма бизнес форумида иштирок этади.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл с официальным визитом в Словению
Президент Узбекистана прибыл с официальным визитом в Словению - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.05.2025
Президент Узбекистана прибыл с официальным визитом в Словению
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ўзаро манфаатли савдо-иқтисодий шерикликни ривожлантириш, саноат, фармацевтика, электротехника, "яшил" энергетика, қишлоқ хўжалиги соҳаларида кооперация лойиҳаларини амалга ошириш, меҳнат миграцияси бўйича ҳамкорлик ва гуманитар алоқаларни кенгайтириш масалалари кўриб чиқилади.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0