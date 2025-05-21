Мирзиёев туркий давлатлар ҳамкорлигини ривожлантириш бўйича қатор таклифларни илгари сурди
16:14 21.05.2025 (янгиланди: 17:01 21.05.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в работе неформального саммита Организации тюркских государств, состоявшегося в городе Будапеште.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Шавкат Мирзиёев: Украина атрофидаги вазиятни дипломатия ва музокаралар йўли билан ҳал этишга қаратилган амалий саъй-ҳаракатларни қўллаб-қувватлаймиз.
TOШКЕНТ, 21 май — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Будапештда бўлиб ўтган Туркий давлатлар ташкилотининг (ТДТ) норасмий саммитида иштирок этди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в работе неформального саммита Организации тюркских государств, состоявшегося в городе Будапеште.
Шавкат Мирзиёев принял участие в работе неформального саммита Организации тюркских государств, состоявшегося в городе Будапеште.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Тадбир иштирокчилари:
Венгрия бош вазири Виктор Орбан;
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев;
Озарбайжон президенти Илҳом Алиев;
Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев;
Қирғизистон президенти Садир Жапаров;
Туркия президенти Режеп Таййип Эрдоған;
Туркий давлатлар ташкилоти бош котиби Кубаничбек Омуралиев.
“Саммитда Будапешт декларацияси, шунингдек, ҳамкорликнинг устувор йўналишлари бўйича бошқа қатор ҳужжатлар қабул қилинди”, — дейилади хабарда
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в работе неформального саммита Организации тюркских государств, состоявшегося в городе Будапеште.
Шавкат Мирзиёев принял участие в работе неформального саммита Организации тюркских государств, состоявшегося в городе Будапеште.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев Украина атрофидаги вазиятни дипломатия ва музокаралар йўли билан ҳал этишга қаратилган амалий саъй-ҳаракатларни қўллаб-қувватлаймиз, деб айтди.
"Ҳурматли Туркия президенти Режеп Таййип Эрдоған жаноби олийларининг бу борадаги муносиб ҳиссасини алоҳида эътироф этмоқчиман", — деди президент.
Ўзбекистон етакчисининг сўзларига кўра, Ғазода сулҳ битимининг бузилиши ва ҳарбий ҳаракатларнинг қайтадан бошланиши барчани чуқур ташвишга солмоқда.
"Токи “Икки халқ учун – икки давлат” тамойили рўёбга чиқмас экан, Фаластин-Исроил низосининг адолатли ечимини топиш мумкин эмас", — дейди Ўзбекистон раҳбари.
Шунингдек, Афғонистондаги мураккаб вазиятни инобатга олиш ва унга биргаликда ечим топиш лозимлиги айтилди. Афғонистон бўйича қўшма баёнот қабул қилинаётгани тузилманинг бу масалага жиддий эътибор қаратиб келаётганидан далолат беради.
Саммитда Шавкат Мирзиёев қуйидагиларни таклиф этди:
"Турк-трейд" онлайн платформасини яратиш ва Товар айирбошлашни кўпайтириш бўйича амалий дастур қабул қилиш;
Транскаспий халқаро йўлаги орқали юк ташиш ҳажмининг ўсишини таъминлаш ва божхона-чегара тартиб-таомилларини соддалаштириш мақсадида "ягона дарча" ва "яшил йўлаклар" тизимини тез фурсатда жорий этиш;
инновацион лойиҳаларни қўллаб-қувватлаш учун Қўшма венчур компанияси ва Ташкилотга аъзо мамлакатларнинг инвестициявий имкониятларини тақдим этадиган ягона портал ташкил этиш;
кимё, энергетика, тоғ-кон, енгил саноат, фармацевтика, чарм-пойабзал, озиқ-овқат ва қурилиш тармоқларида йирик ишлаб чиқариш қувватларини ташкил этиш бўйича алоҳида дастур ишлаб чиқиш;
ТУРКСОЙ фаолияти ва тузилмасини такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш ҳамда Туркий маданият жамғармаси кенгашининг навбатдаги йиғилишини Ўзбекистонда ўтказиш.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в работе неформального саммита Организации тюркских государств, состоявшегося в городе Будапеште.
Шавкат Мирзиёев принял участие в работе неформального саммита Организации тюркских государств, состоявшегося в городе Будапеште.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Қайд этилишича, бу йил ноябрда Тошкентда Туркий давлатларнинг мультимодал транспорт ва логистика халқаро форумини ўтказиш режалаштирилган.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в работе неформального саммита Организации тюркских государств, состоявшегося в городе Будапеште.
Шавкат Мирзиёев принял участие в работе неформального саммита Организации тюркских государств, состоявшегося в городе Будапеште.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шунингдек, Виктор Орбаннинг Будапештда Қурғоқчиликнинг олдини олиш институтини ишга тушириш ташаббуси қўллаб-қувватланди. Унинг фаолиятига кўмаклашиш ва мақсадли лойиҳаларга кенгроқ жалб қилиш учун қурғоқчилик ва экологик муаммоларнинг олдини олиш бўйича қўшма "йўл харитаси"ни ишлаб чиқиш таклиф қилинди.