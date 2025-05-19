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Шавкат Мирзиёев Венгрияга жўнаб кетди
Шавкат Мирзиёев Венгрияга жўнаб кетди
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Кун тартибидан мамлакатлар ўртасидаги амалий ҳамкорлик ва стратегик шерикликни янада кенгайтиришнинг долзарб масалалари ўрин олган. 19.05.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-05-19T17:35+0500
2025-05-19T17:35+0500
2025-05-19T17:55+0500
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ташриф
виктор орбан
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ТОШКЕНТ, 19 май — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Венгрия бош вазири Виктор Орбаннинг таклифига биноан расмий ташриф билан ушбу мамлакатга жўнаб кетди, дея хабар берди Ўзбекистон раҳбари матбуот хизмати. Кун тартибидан мамлакатлар ўртасидаги амалий ҳамкорлик ва стратегик шерикликни янада кенгайтиришнинг долзарб масалалари ўрин олган.Ўзбекистон етакчиси Туркий давлатлар ташкилоти норасмий саммитида ҳам иштирок этади.
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сиёсат, ўзбекистон, венгрия, шавкат мирзиёев, ташриф, виктор орбан
сиёсат, ўзбекистон, венгрия, шавкат мирзиёев, ташриф, виктор орбан
Шавкат Мирзиёев Венгрияга жўнаб кетди
17:35 19.05.2025 (янгиланди: 17:55 19.05.2025)
Кун тартибидан мамлакатлар ўртасидаги амалий ҳамкорлик ва стратегик шерикликни янада кенгайтиришнинг долзарб масалалари ўрин олган.
ТОШКЕНТ, 19 май — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев Венгрия бош вазири Виктор Орбаннинг таклифига биноан расмий ташриф билан ушбу мамлакатга жўнаб кетди, дея хабар берди Ўзбекистон раҳбари матбуот хизмати.
"Ташриф доирасида Будапешт шаҳрида олий даражадаги музокаралар, Венгриянинг расмийлари ва етакчи компаниялари раҳбарлари билан учрашувлар ўтказилиши кўзда тутилган", — дейилган хабарда.
Кун тартибидан мамлакатлар ўртасидаги амалий ҳамкорлик ва стратегик шерикликни янада кенгайтиришнинг долзарб масалалари ўрин олган.
Ўзбекистон етакчиси Туркий давлатлар ташкилоти норасмий саммитида ҳам иштирок этади.