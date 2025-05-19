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Нуриддин Исмоил Рим Папасининг лавозимга киришиш маросимида иштирок этди
Нуриддин Исмоил Рим Папасининг лавозимга киришиш маросимида иштирок этди
Sputnik Ўзбекистон
Олий Мажлис Қонунчилик палатаси спикери Рим Папаси Лев XIVнинг расман лавозимга киришиш маросимида иштирок этди, дея хабар берди қуйи палата матбуот хизмати.
2025-05-19T09:20+0500
2025-05-19T09:20+0500
2025-05-19T09:20+0500
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TOШКЕНТ, 19 май — Sputnik. Олий Мажлис Қонунчилик палатаси спикери Рим Папаси Лев XIVнинг расман лавозимга киришиш маросимида иштирок этди, дея хабар берди қуйи палата матбуот хизмати. Кеча Рим Папаси Лев XIVнинг расман лавозимга киришиш маросими бўлиб ўтди. Унда Олий Мажлис Қонунчилик палатаси спикери Нуриддин Исмоилов Ўзбекистон томонидан расмий вакил сифатида қатнашди. Тадбирда қатнашиш учун бутун дунё бўйлаб жами 250 минг киши Ватикан майдони ва унинг атрофига йиғилди. Ўз навбатида, янги Рим Папаси Ўзбекистон раҳбарияти ва халқига чуқур миннатдорлик билдирди. Маросимда 156 та хорижий мамлакат, қироллик уйлари ва диний конфессиялардан делегациялар вакиллари қатнашди. Эслатиб ўтамиз, Рим-католик черковининг янги раҳбари этиб АҚШдан кардинал Роберт Прево сайланди. Рим папаси Францискнинг дафн маросими ўтказилди
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олий мажлис қонунчилик палатаси спикери рим папаси лев xivнинг расман лавозимга киришиш маросими
олий мажлис қонунчилик палатаси спикери рим папаси лев xivнинг расман лавозимга киришиш маросими
Нуриддин Исмоил Рим Папасининг лавозимга киришиш маросимида иштирок этди
Қуйи палата спикери Рим Папасига Шавкат Мирзиёевнинг саломини етказди.
TOШКЕНТ, 19 май — Sputnik.
Олий Мажлис Қонунчилик палатаси спикери Рим Папаси Лев XIVнинг расман лавозимга киришиш маросимида иштирок этди, дея хабар берди қуйи палата матбуот хизмати.
Кеча Рим Папаси Лев XIVнинг расман лавозимга киришиш маросими бўлиб ўтди. Унда Олий Мажлис Қонунчилик палатаси спикери Нуриддин Исмоилов Ўзбекистон томонидан расмий вакил сифатида қатнашди.
Тадбирда қатнашиш учун бутун дунё бўйлаб жами 250 минг киши Ватикан майдони ва унинг атрофига йиғилди.
“Маросимнинг расмий қисми якунланганидан сўнг Қонунчилик палатаси Спикери Н.Исмоилов янги сайланган Рим Папасини табриклаб, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг илиқ саломларини йўллади”, — дейилади хабарда.
Ўз навбатида, янги Рим Папаси Ўзбекистон раҳбарияти ва халқига чуқур миннатдорлик билдирди.
Маросимда 156 та хорижий мамлакат, қироллик уйлари ва диний конфессиялардан делегациялар вакиллари қатнашди.
Эслатиб ўтамиз, Рим-католик черковининг янги раҳбари этиб АҚШдан кардинал Роберт Прево сайланди.