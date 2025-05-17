Мирзиёев Венгрия ва Словенияга боради
10:10 17.05.2025 (янгиланди: 10:17 17.05.2025)
© пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева отбыл в эту страну с рабочим визитом.
© пресс-служба президента Узбекистана
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Мирзиёев 21 май куни Венгрия пойтахтида Туркий давлатлар ташкилотининг норасмий саммитида иштирок этади.
ТОШКЕНТ, 17 май — Sputnik. Жорий йил 19-22 май кунлари Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг Венгрия ва Словенияга расмий ташрифлари бўлиб ўтади. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Ўзбекистон етакчиси Венгрия бош вазири Виктор Орбаннинг таклифига биноан 19 май куни Будапештга боради. Олий даражадаги музокаралар, Венгрия расмийлари ва етакчи компаниялари раҳбарлари билан учрашувлар бўлиб ўтади. Кун тартибидан икки мамлакат ўртасидаги амалий ҳамкорлик ва стратегик шериклик муносабатларини янада кенгайтириш масалалари ўрин олган.
Мирзиёев 21 май куни Венгрия пойтахтида Туркий давлатлар ташкилотининг норасмий саммитида иштирок этади.
Президент 22 май куни Любляна шаҳрида Словения президенти Наташа Пирц Мусар билан учрашади, ушбу мамлакат парламенти ва ҳукумати раҳбарияти билан музокаралар ўтказади, қўшма ишбилармонлик тадбирларида иштирок этади.
Ўзаро манфаатли савдо-иқтисодий ҳамкорликни ривожлантириш, фармацевтика, саноат, озиқ-овқат ва тўқимачилик тармоқларида кооперация лойиҳаларини амалга ошириш, меҳнат миграцияси соҳасида ҳамкорлик қилиш ва гуманитар алоқаларни кенгайтириш масалалари кўриб чиқилади.