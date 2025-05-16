https://sputniknews.uz/20250516/ozbekistonlik-ogir-atletikachilar-xitoy-osiyo-chempionati-49382956.html
Ўзбекистонлик оғир атлетикачилар Хитойдаги Осиё чемпионатини 12 та медаль билан якунлади
Ўзбекистонлик оғир атлетикачилар Хитойдаги Осиё чемпионатини 12 та медаль билан якунлади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонлик оғир атлетикачилар Хитойдаги Осиё чемпионатини 12 та медаль билан якунлади. Хитойнинг Жиангшан шаҳрида оғир атлетика бўйича Осиё чемпионати ўз якунига етди.
2025-05-16T12:14+0500
2025-05-16T12:14+0500
2025-05-16T12:14+0500
спорт
оғир атлетика
оғир атлетика бўйича осиё чемпионати
ўзбекистон
хитой
олтин медаль
кумуш медал
бронза медал
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ТОШКЕНТ, 16 май — Sputnik. Ўзбекистонлик оғир атлетикачилар Хитойдаги Осиё чемпионатини 12 та медаль билан якунлади. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Хитойнинг Жиангшан шаҳрида оғир атлетика бўйича Осиё чемпионати ўз якунига етди.Шу тариқа, Ўзбекистон терма жамоасининг мазкур мусобақада жамғарган медаллари 3 та олтин, 3 та кумуш ва 6 та бронзага етди. Ушбу натижа билан атлетлар умумжамоа ҳисобида тўртинчи ўринни эгаллади.
https://sputniknews.uz/20250515/tursunoy-jabborova-osiyo-chempionat-bronza-49354614.html
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ўзбекистон оғир атлетикачилар хитой осиё чемпионати
ўзбекистон оғир атлетикачилар хитой осиё чемпионати
Ўзбекистонлик оғир атлетикачилар Хитойдаги Осиё чемпионатини 12 та медаль билан якунлади
Хитойнинг Жиангшан шаҳрида оғир атлетика бўйича Осиё чемпионати ўз якунига етди.
ТОШКЕНТ, 16 май — Sputnik.
Ўзбекистонлик оғир атлетикачилар Хитойдаги Осиё чемпионатини 12 та медаль билан якунлади. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.
Хитойнинг Жиангшан шаҳрида оғир атлетика бўйича Осиё чемпионати ўз якунига етди.
Мусобақанинг сўнгги кунида энг оғир вазн тоифаларидаги беллашувлар ташкил этилди. +109 кг вазн тоифасида кечган баҳсларда Ўзбекистон вакили Амир Абдуллаев даст кўтариш машқида 182 кг натижа қайд этиб, бронза медалига сазовор бўлди.
Шу тариқа, Ўзбекистон терма жамоасининг мазкур мусобақада жамғарган медаллари 3 та олтин, 3 та кумуш ва 6 та бронзага етди. Ушбу натижа билан атлетлар умумжамоа ҳисобида тўртинчи ўринни эгаллади.