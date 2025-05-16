https://sputniknews.uz/20250516/ozbekistonlik-ogir-atletikachilar-xitoy-osiyo-chempionati-49382956.html

Ўзбекистонлик оғир атлетикачилар Хитойдаги Осиё чемпионатини 12 та медаль билан якунлади

Ўзбекистонлик оғир атлетикачилар Хитойдаги Осиё чемпионатини 12 та медаль билан якунлади

Sputnik Ўзбекистон

Ўзбекистонлик оғир атлетикачилар Хитойдаги Осиё чемпионатини 12 та медаль билан якунлади. Хитойнинг Жиангшан шаҳрида оғир атлетика бўйича Осиё чемпионати ўз якунига етди.

2025-05-16T12:14+0500

2025-05-16T12:14+0500

2025-05-16T12:14+0500

спорт

оғир атлетика

оғир атлетика бўйича осиё чемпионати

ўзбекистон

хитой

олтин медаль

кумуш медал

бронза медал

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/10/49381802_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ada53f0522955d2939a51c9dc8c1b94a.jpg

ТОШКЕНТ, 16 май — Sputnik. Ўзбекистонлик оғир атлетикачилар Хитойдаги Осиё чемпионатини 12 та медаль билан якунлади. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Хитойнинг Жиангшан шаҳрида оғир атлетика бўйича Осиё чемпионати ўз якунига етди.Шу тариқа, Ўзбекистон терма жамоасининг мазкур мусобақада жамғарган медаллари 3 та олтин, 3 та кумуш ва 6 та бронзага етди. Ушбу натижа билан атлетлар умумжамоа ҳисобида тўртинчи ўринни эгаллади.

https://sputniknews.uz/20250515/tursunoy-jabborova-osiyo-chempionat-bronza-49354614.html

ўзбекистон

хитой

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Янгиликлар

uz_UZ

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Ўзбекистон

ўзбекистон оғир атлетикачилар хитой осиё чемпионати