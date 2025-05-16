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https://sputniknews.uz/20250516/mirziyoev-turkiya-delegatsiyasi-49376523.html
Мирзиёев Туркия делегациясини қабул қилди — муҳокама қилинган масалалар
Мирзиёев Туркия делегациясини қабул қилди — муҳокама қилинган масалалар
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев кеча, 15 май куни Туркия вице-президенти Жавдат Йилмаз бошчилигидаги делегацияни қабул қилди. Учрашув аввалида юксак мартабали меҳмон Мирзиёевга Туркия президенти Режеп Таййип Эрдоғаннинг саломи ва самимий тилакларини етказди. Ўзбекистон билан Туркия ўртасидаги кенг қамровли стратегик шериклик муносабатларини, энг аввало, савдо-иқтисодий ва инвестициявий соҳаларда янада кенгайтириш ва мустаҳкамлаш масалалари кўриб чиқилди.
2025-05-16T10:18+0500
2025-05-16T10:25+0500
сиёсат
ўзбекистон
туркия
шавкат мирзиёев
режеп таййип эрдоған
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ҳамкорлик
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ТОШКЕНТ, 16 май — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев кеча, 15 май куни, Туркия вице-президенти Жавдат Йилмаз бошчилигидаги делегацияни қабул қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Учрашув аввалида юксак мартабали меҳмон Мирзиёевга Туркия президенти Режеп Таййип Эрдоғаннинг саломи ва самимий тилакларини етказди. Ўзбекистон билан Туркия ўртасидаги кенг қамровли стратегик шериклик муносабатларини, энг аввало, савдо-иқтисодий ва инвестициявий соҳаларда янада кенгайтириш ва мустаҳкамлаш масалалари кўриб чиқилди.Инновациялар, энергетика, саноат, фармацевтика, тўқимачилик, туризм, таълим ва бошқа соҳаларда қўшма лойиҳаларни илгари суриш, кооперация лойиҳаларининг янги портфели ва маданий-гуманитар алмашинув дастурини шакллантириш зарурлиги таъкидланди.Олий даражадаги Стратегик ҳамкорлик кенгашининг навбатдаги йиғилиши кун тартибини тайёрлашга алоҳида эътибор қаратилди.
https://sputniknews.uz/20250425/tanzila-narbaeva-turkiya-buyuk-millat-majlisi-49039313.html
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мирзиёев туркия
мирзиёев туркия

Мирзиёев Туркия делегациясини қабул қилди — муҳокама қилинган масалалар

10:18 16.05.2025 (янгиланди: 10:25 16.05.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турецкой Республики во главе с вице-президентом Джевдетом Йылмазом
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турецкой Республики во главе с вице-президентом Джевдетом Йылмазом - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.05.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Ўзбекистон билан Туркия ўртасидаги кенг қамровли стратегик шериклик муносабатларини кенгайтириш ва мустаҳкамлаш масалалари кўриб чиқилди.
ТОШКЕНТ, 16 май — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев кеча, 15 май куни, Туркия вице-президенти Жавдат Йилмаз бошчилигидаги делегацияни қабул қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Учрашув аввалида юксак мартабали меҳмон Мирзиёевга Туркия президенти Режеп Таййип Эрдоғаннинг саломи ва самимий тилакларини етказди. Ўзбекистон билан Туркия ўртасидаги кенг қамровли стратегик шериклик муносабатларини, энг аввало, савдо-иқтисодий ва инвестициявий соҳаларда янада кенгайтириш ва мустаҳкамлаш масалалари кўриб чиқилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турецкой Республики во главе с вице-президентом Джевдетом Йылмазом
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турецкой Республики во главе с вице-президентом Джевдетом Йылмазом - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.05.2025
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турецкой Республики во главе с вице-президентом Джевдетом Йылмазом
© Пресс-служба президента Узбекистана
Кеча Тошкент шаҳрида ўтган Ҳукуматлараро комиссиянинг навбатдаги йиғилиши, бизнес мулоқоти ва кўргазманинг самарали натижалари юксак баҳоланди. Товар айирбошлашни, шу жумладан Имтиёзли савдо тўғрисидаги битим доирасида товарлар номенклатурасини кенгайтириш орқали янада кўпайтириш бўйича ўзаро мувофиқлашган чоралар кўриш муҳим экани таъкидланди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турецкой Республики во главе с вице-президентом Джевдетом Йылмазом
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турецкой Республики во главе с вице-президентом Джевдетом Йылмазом - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.05.2025
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турецкой Республики во главе с вице-президентом Джевдетом Йылмазом
© Пресс-служба президента Узбекистана
Инновациялар, энергетика, саноат, фармацевтика, тўқимачилик, туризм, таълим ва бошқа соҳаларда қўшма лойиҳаларни илгари суриш, кооперация лойиҳаларининг янги портфели ва маданий-гуманитар алмашинув дастурини шакллантириш зарурлиги таъкидланди.
Олий даражадаги Стратегик ҳамкорлик кенгашининг навбатдаги йиғилиши кун тартибини тайёрлашга алоҳида эътибор қаратилди.
В рамках визита Председатель Сената провела встречу с руководителем Великого Национального Собрания Турции - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.04.2025
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