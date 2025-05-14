Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250514/ozbekiston-seysmik-xavfsizlik-49345108.html
Ўзбекистонда сейсмик хавфсизлик кучайтирилади — тафсилотлар
Ўзбекистонда сейсмик хавфсизлик кучайтирилади — тафсилотлар
Sputnik Ўзбекистон
Республикада хорижий мутахассислар жалб қилинган ҳолда, биноларни ўрганиш бўйича янги амалиёт йўлга қўйилади. 14.05.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-05-14T13:19+0500
2025-05-14T13:19+0500
жамият
ўзбекистон
шавкат мирзиёев
хавфсизлик
қурилиш
янги уйлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/11/48454022_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_86a85a0f8f8f2df655d446c92b937307.jpg
TOШКЕНТ, 14 май — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев сейсмик хавфсизликни кучайтиришга оид таклифлар тақдимоти билан танишди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати. Қайд этилишича, 2017 йилдан буён жойларда 11 минг 410 та кўп қаватли уйлар қурилган. Қурилишнинг асосларидан бири бўлган сейсмология соҳаси ҳам ривожлантирилмоқда. Тақдимотда қуйидагилар маълум қилинди: Давлат раҳбари қурилишда сифат ва хавфсизлик биринчи ўринда эканини айтди. Бу йўналишларни илмий ривожлантириш, соҳага замонавий ёндашувларни жорий этиш бўйича кўрсатмалар берди.
https://sputniknews.uz/20240418/ozbekiston-zilzila-prognoz-yangi-usul-43478664.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/11/48454022_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_947c73b004664b083ddf66aa89af42ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, ўзбекистон, шавкат мирзиёев, хавфсизлик, қурилиш, янги уйлар
жамият, ўзбекистон, шавкат мирзиёев, хавфсизлик, қурилиш, янги уйлар

Ўзбекистонда сейсмик хавфсизлик кучайтирилади — тафсилотлар

13:19 14.05.2025
© Sputnik / Бахром ХатамовСовременные многоэтажные жилые дома
Современные многоэтажные жилые дома - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.05.2025
© Sputnik / Бахром Хатамов
Oбуна бўлиш
Республикада хорижий мутахассислар жалб қилинган ҳолда, биноларни ўрганиш бўйича янги амалиёт йўлга қўйилади.
TOШКЕНТ, 14 май — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев сейсмик хавфсизликни кучайтиришга оид таклифлар тақдимоти билан танишди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по усилению мер сейсмической безопасности.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по усилению мер сейсмической безопасности. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.05.2025
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по усилению мер сейсмической безопасности.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Қайд этилишича, 2017 йилдан буён жойларда 11 минг 410 та кўп қаватли уйлар қурилган. Қурилишнинг асосларидан бири бўлган сейсмология соҳаси ҳам ривожлантирилмоқда.
“Давлат лойиҳа институтлари мутахассислари иштирокида жойларда ўрганишлар ўтказилди. Ушбу ўрганиш натижалари ва ҳудудларнинг сейсмик ҳолати таҳлили асосида бу тизимни янада такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқилди. Унга кўра, хорижий мутахассислар жалб қилинган ҳолда, биноларни ўрганиш бўйича янги амалиёт йўлга қўйилади”, — дейилади хабарда.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по усилению мер сейсмической безопасности.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по усилению мер сейсмической безопасности. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.05.2025
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по усилению мер сейсмической безопасности.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Тақдимотда қуйидагилар маълум қилинди:
зилзилага ва бошқа табиий офатларга бардошли уйларни қуриш бўйича тажриба алмашиш кенгайтирилади;
бинолар инструментал техник текширувдан ўтказилиб, камчиликлар бартараф этилади;
ушбу ўрганишлар ва хорижий тажриба асосида, сейсмик хавфни, таъсирни ва хатарни баҳолаш юзасидан меъёрий ҳужжатларга ўзгартиришлар киритилади.
Давлат раҳбари қурилишда сифат ва хавфсизлик биринчи ўринда эканини айтди. Бу йўналишларни илмий ривожлантириш, соҳага замонавий ёндашувларни жорий этиш бўйича кўрсатмалар берди.
Детектор лжи или сейсмограф для обнаружения землетрясений - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.04.2024
Ўзбекистон кучли зилзилаларни прогноз қилишнинг янги усулларини ишлаб чиқади
18 Апрел 2024, 14:31
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0