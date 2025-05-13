Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250513/ozbekiston-yalpi-ichki-mahsulot-norasmiy-yashirin-iqtisod-49332339.html
Ўзбекистон ялпи ички маҳсулотида норасмий ва яширин иқтисод улуши қандай?
Ўзбекистон ялпи ички маҳсулотида норасмий ва яширин иқтисод улуши қандай?
Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика агентлигига кўра, 2025 йилнинг январь-март ойларида Ўзбекистон ЯИМида кузатилмайдиган иқтисод улуши 32 фоизни ташкил қилган.
2025-05-13T13:16+0500
2025-05-13T13:16+0500
инфографика
ўзбекистон
яим
иқтисод
маҳсулот
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/0d/49331809_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_5c5b6e446496cc31349a74029252f27a.png
Уй хўжаликлари ва жисмоний шахслар фаолиятининг ялпи қўшилган қиймати ҳажми 78 795,3 млрд сўмни ва унинг ялпи ички маҳсулотдаги улуши 23,6 фоизга тенг бўлди.Яширин иқтисодиётнинг ялпи қўшилган қиймати ҳажми эса 28 022,4 млрд сўмни ва унинг ялпи ички маҳсулотдаги улуши 8,4 фоизни ташкил этди. Уй хўжаликлари ва жисмоний шахслар фаолияти ҳамда яширин иқтисодиёт ҳажмининг тармоқлар бўйича таркибида қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги 84,1 фоизни, қурилиш 41,5 фоизни, хизматлар соҳаси 36,2 фоизни ва саноат 8,5 фоизни ташкил этган.Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/0d/49331809_156:0:1116:720_1920x0_80_0_0_2f9f785e7e96a08657050bd8fb352e07.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
миллий статистика агентлиги2025 йилнинг январь-март ўзбекистон яимида кузатилмайдиган иқтисод улуши
миллий статистика агентлиги2025 йилнинг январь-март ўзбекистон яимида кузатилмайдиган иқтисод улуши

Ўзбекистон ялпи ички маҳсулотида норасмий ва яширин иқтисод улуши қандай?

13:16 13.05.2025
Oбуна бўлиш
Миллий статистика агентлигига кўра, 2025 йилнинг январь-март ойларида Ўзбекистон ЯИМида кузатилмайдиган иқтисод улуши 32 фоизни ташкил қилган.
Ўзбекистон ЯИМида норасмий ва яширин иқтисод улуши - Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ЯИМида норасмий ва яширин иқтисод улуши - Sputnik Ўзбекистон
Уй хўжаликлари ва жисмоний шахслар фаолиятининг ялпи қўшилган қиймати ҳажми 78 795,3 млрд сўмни ва унинг ялпи ички маҳсулотдаги улуши 23,6 фоизга тенг бўлди.
Яширин иқтисодиётнинг ялпи қўшилган қиймати ҳажми эса 28 022,4 млрд сўмни ва унинг ялпи ички маҳсулотдаги улуши 8,4 фоизни ташкил этди. Уй хўжаликлари ва жисмоний шахслар фаолияти ҳамда яширин иқтисодиёт ҳажмининг тармоқлар бўйича таркибида қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги 84,1 фоизни, қурилиш 41,5 фоизни, хизматлар соҳаси 36,2 фоизни ва саноат 8,5 фоизни ташкил этган.
Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0