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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20250511/zelenskiy-putin-taklif-ultimatum-49313075.html
Зеленский Путиннинг таклифига ультиматум билан жавоб берди
Зеленский Путиннинг таклифига ультиматум билан жавоб берди
Sputnik Ўзбекистон
Зеленский музокаралар таклифига ультиматум билан жавоб берди. 11.05.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-05-11T15:34+0500
2025-05-11T15:34+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 11 май — Sputnik. Владимир Зеленский Россия президенти Владимир Путиннинг ўт очишни тўхтатиш бўйича тўғридан-тўғри музокараларни бошлаш таклифига ультиматум билан жавоб берди.Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Россия президенти Владимир Путин Киевга бевосита музокараларни қайта бошлашни таклиф қилди.
https://sputniknews.uz/20250511/tramp-putin-muzokaralar-takli-49310017.html
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дунё янгиликлари, дунёда, украина, владимир зеленский, владимир путин, россия, музокаралар
дунё янгиликлари, дунёда, украина, владимир зеленский, владимир путин, россия, музокаралар

Зеленский Путиннинг таклифига ультиматум билан жавоб берди

15:34 11.05.2025
© © AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.05.2025
© © AP Photo / Evgeniy Maloletka
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Зеленский музокаралар таклифига ультиматум билан жавоб берди.
ТОШКЕНТ, 11 май — Sputnik. Владимир Зеленский Россия президенти Владимир Путиннинг ўт очишни тўхтатиш бўйича тўғридан-тўғри музокараларни бошлаш таклифига ультиматум билан жавоб берди.

“Биз Россия эртага, 12 майдан бошлаб тўлиқ, узоқ муддатли ва ишончли ўт очишни тўхтатиш келишувини тасдиқлашини кутамиз ва Украина учрашишга тайёр”, — деди у ўзининг Telegram-каналида.

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Россия президенти Владимир Путин Киевга бевосита музокараларни қайта бошлашни таклиф қилди.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп жестикулирует, заканчивая выступление на Саммите в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.05.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
"Буюк кун" — Трамп Путининг музокаралар ўтказиш бўйича таклифига изоҳ берди
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