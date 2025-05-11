https://sputniknews.uz/20250511/zelenskiy-putin-taklif-ultimatum-49313075.html
Зеленский Путиннинг таклифига ультиматум билан жавоб берди
Зеленский Путиннинг таклифига ультиматум билан жавоб берди
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Зеленский музокаралар таклифига ультиматум билан жавоб берди. 11.05.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-05-11T15:34+0500
2025-05-11T15:34+0500
2025-05-11T15:34+0500
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ТОШКЕНТ, 11 май — Sputnik. Владимир Зеленский Россия президенти Владимир Путиннинг ўт очишни тўхтатиш бўйича тўғридан-тўғри музокараларни бошлаш таклифига ультиматум билан жавоб берди.Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Россия президенти Владимир Путин Киевга бевосита музокараларни қайта бошлашни таклиф қилди.
https://sputniknews.uz/20250511/tramp-putin-muzokaralar-takli-49310017.html
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дунё янгиликлари, дунёда, украина, владимир зеленский, владимир путин, россия, музокаралар
дунё янгиликлари, дунёда, украина, владимир зеленский, владимир путин, россия, музокаралар
Зеленский Путиннинг таклифига ультиматум билан жавоб берди
Зеленский музокаралар таклифига ультиматум билан жавоб берди.
ТОШКЕНТ, 11 май — Sputnik. Владимир Зеленский Россия президенти Владимир Путиннинг ўт очишни тўхтатиш бўйича тўғридан-тўғри музокараларни бошлаш таклифига ультиматум билан жавоб берди.
“Биз Россия эртага, 12 майдан бошлаб тўлиқ, узоқ муддатли ва ишончли ўт очишни тўхтатиш келишувини тасдиқлашини кутамиз ва Украина учрашишга тайёр”, — деди у ўзининг Telegram-каналида.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Россия президенти Владимир Путин Киевга бевосита музокараларни қайта бошлашни таклиф қилди.