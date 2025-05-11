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https://sputniknews.uz/20250511/ozbekiston-taekvondo-baa-jahon-chempionat-oltin-49307207.html
Ўзбекистонлик таэквондочи БААдаги жаҳон чемпионатида олтин медалга эга чиқди
Ўзбекистонлик таэквондочи БААдаги жаҳон чемпионатида олтин медалга эга чиқди
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Султонбек Набиев финал жангида сербиялик рақибидан устун келди. 11.05.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-05-11T09:40+0500
2025-05-11T09:40+0500
спорт
ўзбекистон
баа
таэквондо
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ТОШКЕНТ, 11 май — Sputnik. Ўзбекистонлик таэквондочи Султонбек Набиев кадетлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида олтин медални қўлга киритди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати.БААнинг Фужайра шаҳрида таэквондо WТ бўйича кадетлар ўртасидаги жаҳон чемпионати бошланди. Мусобақанинг илк кунидаёқ Ўзбекистон терма жамоаси олтин медалга сазовор бўлди.-37 кг вазн тоифасида кечган баҳсларда Султонбек Набиев барча рақибларини мағлуб этиб, жаҳон чемпионлигига эришди.У финал жангида сербиялик рақибидан устун келди.
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спорт, ўзбекистон, баа, таэквондо
спорт, ўзбекистон, баа, таэквондо

Ўзбекистонлик таэквондочи БААдаги жаҳон чемпионатида олтин медалга эга чиқди

09:40 11.05.2025
© НОКМолодые таэквондисты Узбекистана успешно стартовали на ЧМ
Молодые таэквондисты Узбекистана успешно стартовали на ЧМ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.05.2025
© НОК
Oбуна бўлиш
Султонбек Набиев финал жангида сербиялик рақибидан устун келди.
ТОШКЕНТ, 11 май — Sputnik. Ўзбекистонлик таэквондочи Султонбек Набиев кадетлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида олтин медални қўлга киритди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати.
БААнинг Фужайра шаҳрида таэквондо WТ бўйича кадетлар ўртасидаги жаҳон чемпионати бошланди. Мусобақанинг илк кунидаёқ Ўзбекистон терма жамоаси олтин медалга сазовор бўлди.
-37 кг вазн тоифасида кечган баҳсларда Султонбек Набиев барча рақибларини мағлуб этиб, жаҳон чемпионлигига эришди.
© НОКМолодые таэквондисты Узбекистана успешно стартовали на ЧМ
Молодые таэквондисты Узбекистана успешно стартовали на ЧМ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.05.2025
Молодые таэквондисты Узбекистана успешно стартовали на ЧМ
© НОК
У финал жангида сербиялик рақибидан устун келди.
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