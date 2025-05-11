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Ўзбекистонлик таэквондочи БААдаги жаҳон чемпионатида олтин медалга эга чиқди
Ўзбекистонлик таэквондочи БААдаги жаҳон чемпионатида олтин медалга эга чиқди
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Султонбек Набиев финал жангида сербиялик рақибидан устун келди. 11.05.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-05-11T09:40+0500
2025-05-11T09:40+0500
2025-05-11T09:40+0500
спорт
ўзбекистон
баа
таэквондо
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ТОШКЕНТ, 11 май — Sputnik. Ўзбекистонлик таэквондочи Султонбек Набиев кадетлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида олтин медални қўлга киритди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати.БААнинг Фужайра шаҳрида таэквондо WТ бўйича кадетлар ўртасидаги жаҳон чемпионати бошланди. Мусобақанинг илк кунидаёқ Ўзбекистон терма жамоаси олтин медалга сазовор бўлди.-37 кг вазн тоифасида кечган баҳсларда Султонбек Набиев барча рақибларини мағлуб этиб, жаҳон чемпионлигига эришди.У финал жангида сербиялик рақибидан устун келди.
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спорт, ўзбекистон, баа, таэквондо
спорт, ўзбекистон, баа, таэквондо
Ўзбекистонлик таэквондочи БААдаги жаҳон чемпионатида олтин медалга эга чиқди
Султонбек Набиев финал жангида сербиялик рақибидан устун келди.
ТОШКЕНТ, 11 май — Sputnik.
Ўзбекистонлик таэквондочи Султонбек Набиев кадетлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида олтин медални қўлга киритди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати.
БААнинг Фужайра шаҳрида таэквондо WТ бўйича кадетлар ўртасидаги жаҳон чемпионати бошланди. Мусобақанинг илк кунидаёқ Ўзбекистон терма жамоаси олтин медалга сазовор бўлди.
-37 кг вазн тоифасида кечган баҳсларда Султонбек Набиев барча рақибларини мағлуб этиб, жаҳон чемпионлигига эришди.
У финал жангида сербиялик рақибидан устун келди.