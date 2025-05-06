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https://sputniknews.uz/20250506/toshkent-xotira-olov-xalqaro-aksiya-49226158.html
Тошкентда “Хотира олови” халқаро акцияси бўлиб ўтди
Тошкентда “Хотира олови” халқаро акцияси бўлиб ўтди
Sputnik Ўзбекистон
Пойтахтга Москвадаги Номаълум аскар қабридан Мангу оловнинг парчаси келтирилди. 06.05.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-05-06T15:22+0500
2025-05-06T15:22+0500
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ТОШКЕНТ, 6 май — Sputnik. “Биродарлик қабристони” ёдгорлик мажмуасида Ғалабанинг 80 йиллигига бағишланган тантанали маросим бўлиб ўтди, дея хабар берди Sputnik Ўзбекистон мухбири. Пойтахтга Москвадаги Номаълум аскар қабридан Мангу оловнинг парчаси келтирилди. Бу йил уни уч карра Олимпия чемпиони Мария Киселёва олиб келди.Фахрийлар, концлагер асирлари, шунингдек, Тошкент ва Ўзбекистон митрополити Викентийга оловли фонуслар топширилди.Ташкилотчилар — Бутунроссия халқ фронти ва Тошкентдаги Рус уйи.
https://sputniknews.uz/20250504/toshkent-galaba-muborak-faxriy-aksiya-49193389.html
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жамият, ўзбекистон, тошкент, россия, хотира, хотира куни, ғалаба, ғалаба байрами, ғалабанинг 80 йиллиги, иккинчи жаҳон уруши
жамият, ўзбекистон, тошкент, россия, хотира, хотира куни, ғалаба, ғалаба байрами, ғалабанинг 80 йиллиги, иккинчи жаҳон уруши

Тошкентда “Хотира олови” халқаро акцияси бўлиб ўтди

15:22 06.05.2025
© Sputnik"Лица Победы" — совместный проект Международным информационным агентством Sputnik Узбекистан и Русским домом в Ташкенте
Лица Победы — совместный проект Международным информационным агентством Sputnik Узбекистан и Русским домом в Ташкенте - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.05.2025
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Эксклюзив
Пойтахтга Москвадаги Номаълум аскар қабридан Мангу оловнинг парчаси келтирилди.
ТОШКЕНТ, 6 май — Sputnik. “Биродарлик қабристони” ёдгорлик мажмуасида Ғалабанинг 80 йиллигига бағишланган тантанали маросим бўлиб ўтди, дея хабар берди Sputnik Ўзбекистон мухбири.
© Sputnik"Лица Победы" — совместный проект Международным информационным агентством Sputnik Узбекистан и Русским домом в Ташкенте
Лица Победы — совместный проект Международным информационным агентством Sputnik Узбекистан и Русским домом в Ташкенте - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.05.2025
"Лица Победы" — совместный проект Международным информационным агентством Sputnik Узбекистан и Русским домом в Ташкенте
© Sputnik
Пойтахтга Москвадаги Номаълум аскар қабридан Мангу оловнинг парчаси келтирилди. Бу йил уни уч карра Олимпия чемпиони Мария Киселёва олиб келди.
© Sputnik"Лица Победы" — совместный проект Международным информационным агентством Sputnik Узбекистан и Русским домом в Ташкенте
Лица Победы — совместный проект Международным информационным агентством Sputnik Узбекистан и Русским домом в Ташкенте - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.05.2025
"Лица Победы" — совместный проект Международным информационным агентством Sputnik Узбекистан и Русским домом в Ташкенте
© Sputnik
Фахрийлар, концлагер асирлари, шунингдек, Тошкент ва Ўзбекистон митрополити Викентийга оловли фонуслар топширилди.
© Sputnik"Лица Победы" — совместный проект Международным информационным агентством Sputnik Узбекистан и Русским домом в Ташкенте
Лица Победы — совместный проект Международным информационным агентством Sputnik Узбекистан и Русским домом в Ташкенте - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.05.2025
"Лица Победы" — совместный проект Международным информационным агентством Sputnik Узбекистан и Русским домом в Ташкенте
© Sputnik
Ташкилотчилар — Бутунроссия халқ фронти ва Тошкентдаги Рус уйи.
В Ташкенте проходит акция С Днем Победы, ветеран! - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.05.2025
Пойтахтда "Ғалаба куни муборак бўлсин, фахрий!" акцияси бўлиб ўтмоқда
4 Май, 19:19
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