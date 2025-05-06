Тошкентда “Хотира олови” халқаро акцияси бўлиб ўтди
© Sputnik"Лица Победы" — совместный проект Международным информационным агентством Sputnik Узбекистан и Русским домом в Ташкенте
© Sputnik
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Пойтахтга Москвадаги Номаълум аскар қабридан Мангу оловнинг парчаси келтирилди.
ТОШКЕНТ, 6 май — Sputnik. “Биродарлик қабристони” ёдгорлик мажмуасида Ғалабанинг 80 йиллигига бағишланган тантанали маросим бўлиб ўтди, дея хабар берди Sputnik Ўзбекистон мухбири.
© Sputnik"Лица Победы" — совместный проект Международным информационным агентством Sputnik Узбекистан и Русским домом в Ташкенте
"Лица Победы" — совместный проект Международным информационным агентством Sputnik Узбекистан и Русским домом в Ташкенте
© Sputnik
Пойтахтга Москвадаги Номаълум аскар қабридан Мангу оловнинг парчаси келтирилди. Бу йил уни уч карра Олимпия чемпиони Мария Киселёва олиб келди.
© Sputnik"Лица Победы" — совместный проект Международным информационным агентством Sputnik Узбекистан и Русским домом в Ташкенте
"Лица Победы" — совместный проект Международным информационным агентством Sputnik Узбекистан и Русским домом в Ташкенте
© Sputnik
Фахрийлар, концлагер асирлари, шунингдек, Тошкент ва Ўзбекистон митрополити Викентийга оловли фонуслар топширилди.
© Sputnik"Лица Победы" — совместный проект Международным информационным агентством Sputnik Узбекистан и Русским домом в Ташкенте
"Лица Победы" — совместный проект Международным информационным агентством Sputnik Узбекистан и Русским домом в Ташкенте
© Sputnik
Ташкилотчилар — Бутунроссия халқ фронти ва Тошкентдаги Рус уйи.