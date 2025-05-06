https://sputniknews.uz/20250506/avtovokzal-samarqand-rossiya-qozogiston-avtobus-qatnov-49223571.html

Янги автовокзал: Самарқанддан Россия ва Қозоғистонга автобус қатнови йўлга қўйилади

Янги автовокзал: Самарқанддан Россия ва Қозоғистонга автобус қатнови йўлга қўйилади

Sputnik Ўзбекистон

Мажмуа бир вақтнинг ўзида 100 та автобус, 150 та микроавтобус ва 300 та енгил автомобилни сиғдира олади. 06.05.2025, Sputnik Ўзбекистон

2025-05-06T14:00+0500

2025-05-06T14:00+0500

2025-05-06T14:01+0500

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ўзбекистон

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автобус

россия

қозоғистон

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ТОШКЕНТ, 6 май — Sputnik. Самарқандда кунига 10 минг йўловчига мўлжалланган халқаро автовокзал қурилиши якунланмоқда, у сентябрь ойида ишга туширилади, дея хабар берди Sputnik Ўзбекистон мухбири.Автовокзал Самарқандга кираверишда – Чўпонота тепалигида қурилмоқда. У кунига 10 минг нафаргача йўловчига хизмат кўрсатишга мўлжалланган.Қайд этилишича, 4,6 гектар майдонда 3 қаватли бино қурилиб, у ерда кутиш зали, тиббиёт пункти, дам олиш хоналари, савдо дўконлари, она ва бола хонаси, дам олиш ва кўнгилочар масканлар жойлаштирилади. Асосий бинонинг орқасида 550 та транспорт воситасига мўлжалланган, техник имкониятларга эга кенг автотураргоҳ мавжуд.Мажмуа бир вақтнинг ўзида 100 та автобус, 150 та микроавтобус ва 300 та енгил автомобилни сиғдира олади.“SXF Camping” масъулияти чекланган жамияти лойиҳаси раҳбари Шоҳрух Рофиевнинг айтишича, қурилиш ишлари якуний босқичда бўлиб, автовокзал сентябрь ойида илк йўловчиларини қабул қилади.Унинг қўшимча қилишича, оддий автобус ва микроавтобуслар марказга кириши шарт эмас, йўловчилар эса жамоат транспортида йўлларини давом эттиришлари мумкин бўлади.

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жамият, ўзбекистон, самарқанд, автобус, россия, қозоғистон