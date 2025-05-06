Янги автовокзал: Самарқанддан Россия ва Қозоғистонга автобус қатнови йўлга қўйилади
14:00 06.05.2025 (янгиланди: 14:01 06.05.2025)
© SputnikВ Самарканде завершают строительство международной автостанции, рассчитанной на 10 тыс. пассажиров в сутки
© Sputnik
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Мажмуа бир вақтнинг ўзида 100 та автобус, 150 та микроавтобус ва 300 та енгил автомобилни сиғдира олади.
ТОШКЕНТ, 6 май — Sputnik. Самарқандда кунига 10 минг йўловчига мўлжалланган халқаро автовокзал қурилиши якунланмоқда, у сентябрь ойида ишга туширилади, дея хабар берди Sputnik Ўзбекистон мухбири.
Автовокзал Самарқандга кираверишда – Чўпонота тепалигида қурилмоқда. У кунига 10 минг нафаргача йўловчига хизмат кўрсатишга мўлжалланган.
© SputnikВ Самарканде близится к завершению строительство современной международной автостанции, рассчитанной на обслуживание до 10 тысяч пассажиров в сутки.
В Самарканде близится к завершению строительство современной международной автостанции, рассчитанной на обслуживание до 10 тысяч пассажиров в сутки.
© Sputnik
Қайд этилишича, 4,6 гектар майдонда 3 қаватли бино қурилиб, у ерда кутиш зали, тиббиёт пункти, дам олиш хоналари, савдо дўконлари, она ва бола хонаси, дам олиш ва кўнгилочар масканлар жойлаштирилади. Асосий бинонинг орқасида 550 та транспорт воситасига мўлжалланган, техник имкониятларга эга кенг автотураргоҳ мавжуд.
Мажмуа бир вақтнинг ўзида 100 та автобус, 150 та микроавтобус ва 300 та енгил автомобилни сиғдира олади.
“SXF Camping” масъулияти чекланган жамияти лойиҳаси раҳбари Шоҳрух Рофиевнинг айтишича, қурилиш ишлари якуний босқичда бўлиб, автовокзал сентябрь ойида илк йўловчиларини қабул қилади.
© SputnikВ Самарканде близится к завершению строительство современной международной автостанции, рассчитанной на обслуживание до 10 тысяч пассажиров в сутки.
В Самарканде близится к завершению строительство современной международной автостанции, рассчитанной на обслуживание до 10 тысяч пассажиров в сутки.
© Sputnik
“Шаҳар, шаҳар атрофи ва шаҳарлараро йўналишлар ташкил этилади. Масалан, Самарқанддан автобуслар Қорақалпоғистон, Хоразм, Бухоро, Навоий, Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари йўналишида қатнайди. Самарқанд – Тошкент – Самарқанд йўналишида қулай автобус йўналишлари очилади. Бундан ташқари, режаларда халқаро рейслар, жумладан, Россия ва Қозоғистонга йўналишлар йўлга қўйилади. Янги автовокзалнинг асосий жиҳати шундаки, у Самарқанд йўлларидаги тирбандликни сезиларли даражада енгиллаштиради”, - дейди Рофиев.
Унинг қўшимча қилишича, оддий автобус ва микроавтобуслар марказга кириши шарт эмас, йўловчилар эса жамоат транспортида йўлларини давом эттиришлари мумкин бўлади.