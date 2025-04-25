https://sputniknews.uz/20250425/ozbek-xalqining-ulug-vatan-urushiga-qoshgan-hissasini-hech-qachon-unutmaymiz-49048858.html
Ўзбек халқининг Улуғ Ватан урушига қўшган ҳиссасини ҳеч қачон унутмаймиз
Ўзбек халқининг Улуғ Ватан урушига қўшган ҳиссасини ҳеч қачон унутмаймиз
Sputnik Ўзбекистон
Россия ва Ўзбекистон Молия вазирликлари ўртасидаги ҳамкорлик дастурлари 2018 йилдан буён амалга оширилмоқда. 25.04.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-04-25T19:10+0500
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2025-04-25T19:12+0500
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ТОШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Россия Федерацияси Молия вазирлиги Илмий-тадқиқот молия институти директори Владимир Назаров @SputnikUzbek матбуот марказида Ўзбекистон ва Россия молия институтлари ҳамкорлиги ҳамда ўзбек халқининг Улуғ Ватан урушидаги Ғалабага қўшган ҳиссаси ҳақида айтиб берди.Владимир Назаров, шунингдек, Россия ва Ўзбекистон молия вазирликлари орасида ҳамкорлик 2018 йилдан буён амалга оширилаётганини ва унинг унинг асосий мақсади — Ўзбекистон молия институтларини мустаҳкамлаш эканини таъкидлади.
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видео, россия, ўзбекистон, ҳамкорлик, молия вазири, молия вазирлиги, видео
видео, россия, ўзбекистон, ҳамкорлик, молия вазири, молия вазирлиги, видео
Ўзбек халқининг Улуғ Ватан урушига қўшган ҳиссасини ҳеч қачон унутмаймиз
19:10 25.04.2025 (янгиланди: 19:12 25.04.2025)
Эксклюзив
Россия ва Ўзбекистон Молия вазирликлари ўртасидаги ҳамкорлик дастурлари 2018 йилдан буён амалга оширилмоқда.
ТОШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Россия Федерацияси Молия вазирлиги Илмий-тадқиқот молия институти директори Владимир Назаров @SputnikUzbek матбуот марказида Ўзбекистон ва Россия молия институтлари ҳамкорлиги ҳамда ўзбек халқининг Улуғ Ватан урушидаги Ғалабага қўшган ҳиссаси ҳақида айтиб берди.
"Биз ўзбек халқининг Улуғ Ватан урушидаги Ғалабага қўшган ҳиссасини ҳеч қачон унутмаймиз. Ўшанда Ўзбекистоннинг икки миллион аҳолиси фронтга кетган. Республикага Совет Иттифоқининг турли ҳудудларидан минглаб қочқинлар келган ва уларни ўзбек халқи катта илиқлик ва ғамхўрлик билан кутиб олган", — деди у.
Владимир Назаров, шунингдек, Россия ва Ўзбекистон молия вазирликлари орасида ҳамкорлик 2018 йилдан буён амалга оширилаётганини ва унинг унинг асосий мақсади — Ўзбекистон молия институтларини мустаҳкамлаш эканини таъкидлади.