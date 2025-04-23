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https://sputniknews.uz/20250423/sergey-lavrov-saidov-matbuot-anjuman-49008792.html
Сергей Лавров иштирокидаги матбуот анжумани — видео
Сергей Лавров иштирокидаги матбуот анжумани — видео
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Россия ТИВ ўртасида бўлиб ўтган музокаралар якунлари бўйича матбуот анжумани бўлиб ўтди. 23.04.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-04-23T14:53+0500
2025-04-23T15:48+0500
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ТОШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Самарқандда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавровнинг Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов билан бўлиб ўтган амалий учрашуви якунлари бўйича матбуот анжумани ўтказилди.Бугун Самарқандда Ўзбекистон ва Россия ТИВ раҳбарлари учрашди. Учрашувда сиёсий, иқтисодий ва гуманитар соҳалардаги ҳамкорлик, шунингдек, минтақавий ва халқаро аҳамиятга эга масалалар юзасидан фикр алмашилди.
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сиёсат, ўзбекистон, россия, самарқанд, сергей лавров, россия тив, ўзбекистон тив, видео
сиёсат, ўзбекистон, россия, самарқанд, сергей лавров, россия тив, ўзбекистон тив, видео

Сергей Лавров иштирокидаги матбуот анжумани — видео

14:53 23.04.2025 (янгиланди: 15:48 23.04.2025)
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Ўзбекистон ва Россия ТИВ ўртасида бўлиб ўтган музокаралар якунлари бўйича матбуот анжумани бўлиб ўтди.
ТОШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Самарқандда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавровнинг Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов билан бўлиб ўтган амалий учрашуви якунлари бўйича матбуот анжумани ўтказилди.
Бугун Самарқандда Ўзбекистон ва Россия ТИВ раҳбарлари учрашди. Учрашувда сиёсий, иқтисодий ва гуманитар соҳалардаги ҳамкорлик, шунингдек, минтақавий ва халқаро аҳамиятга эга масалалар юзасидан фикр алмашилди.
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