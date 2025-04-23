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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20250423/rossiya-ukraina-peskov-49012554.html
Россия ҳамон Украинадаги тинчликпарвар кучларга қарши — Песков
Россия ҳамон Украинадаги тинчликпарвар кучларга қарши — Песков
Sputnik Ўзбекистон
Песков: АҚШ Украинадаги можарони ҳал қилиш учун воситачилик ҳаракатларини давом эттирмоқда ва Москва буни олқишлайди. 23.04.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-04-23T20:00+0500
2025-04-23T20:00+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. АҚШ ва Украина томонлари Украина масаласида ўз позицияларини бир-бирига яқинлаштира олмади. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков журналистларга маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.Аввалроқ "Франс Пресс" ўз манбасига таяниб, Украина делегацияси Лондонда АҚШ президентининг махсус вакили Кит Келлогг билан учрашув ўтказиши ҳақида хабар берган эди.Унинг қайд этишича, АҚШ Украинадаги можарони ҳал қилиш учун воситачилик ҳаракатларини давом эттирмоқда ва Москва буни олқишлайди.Песков, шунингдек, журналистларнинг Россия Федерациясининг Украина ҳудудида европалик “тинчликпарварлар” мавжудлиги ҳақидаги позицияси ҳақидаги саволларига жавоб берди.Россия Украинадаги Европа “тинчликпарварлари”га қарши туришда давом этмоқда, деди Песков.Унинг қўшимча қилишича, Москванинг европаликлар ва украиналиклар билан алоқаси йўқ, бироқ Россия президенти Владимир Путин Украинадаги можарони ҳал қилиш манфаати йўлида бундай алоқаларга очиқ.
https://sputniknews.uz/20250422/rossiya-galaba-putin-48987614.html
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дунё янгиликлари, дунёда, россия, украина, ақш, музокаралар, европа, нато
дунё янгиликлари, дунёда, россия, украина, ақш, музокаралар, европа, нато

Россия ҳамон Украинадаги тинчликпарвар кучларга қарши — Песков

20:00 23.04.2025
© Sputnik / Сергей Гунеев / Медиабанкка ўтишПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.04.2025
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Песков: АҚШ Украинадаги можарони ҳал қилиш учун воситачилик ҳаракатларини давом эттирмоқда ва Москва буни олқишлайди.
ТОШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. АҚШ ва Украина томонлари Украина масаласида ўз позицияларини бир-бирига яқинлаштира олмади. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков журналистларга маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.
Аввалроқ "Франс Пресс" ўз манбасига таяниб, Украина делегацияси Лондонда АҚШ президентининг махсус вакили Кит Келлогг билан учрашув ўтказиши ҳақида хабар берган эди.

“Лондонда ҳақиқатан ҳам АҚШ воситачилик саъй-ҳаракатларини давом эттириши учун АҚШ, Украина элчиларининг учрашуви ҳақида гап борди. Тушунишимизча, ҳозирча айрим масалалар бўйича позицияларни яқинлаштиришнинг имкони бўлмади, шунинг учун ҳам бу учрашув ҳали бўлиб ўтгани йўқ”, — деди Кремль вакили.

Унинг қайд этишича, АҚШ Украинадаги можарони ҳал қилиш учун воситачилик ҳаракатларини давом эттирмоқда ва Москва буни олқишлайди.
Песков, шунингдек, журналистларнинг Россия Федерациясининг Украина ҳудудида европалик “тинчликпарварлар” мавжудлиги ҳақидаги позицияси ҳақидаги саволларига жавоб берди.
Россия Украинадаги Европа “тинчликпарварлари”га қарши туришда давом этмоқда, деди Песков.

"Ҳа, Россия ҳали ҳам бунга қарши, лекин аслида бу Украина ҳудудидаги НАТО кучлари ва воситалари бўлади, яъни бу, аслида, махсус ҳарбий операция бошланишининг дастлабки сабабларидан бири эди", — деди Россия президенти матбуот котиби.

Унинг қўшимча қилишича, Москванинг европаликлар ва украиналиклар билан алоқаси йўқ, бироқ Россия президенти Владимир Путин Украинадаги можарони ҳал қилиш манфаати йўлида бундай алоқаларга очиқ.
Президент Владимир Путин провел встречу с главами муниципальных образований - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.04.2025
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