https://sputniknews.uz/20250423/ozbekiston-hudud-xorij-sarmoya-49019335.html
Ўзбекистоннинг қайси ҳудудларига хорижий сармоялар кўпроқ жалб қилинмоқда?
Ўзбекистоннинг қайси ҳудудларига хорижий сармоялар кўпроқ жалб қилинмоқда?
Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитасига кўра, шу йилнинг январь-март ойларида Ўзбекистонда асосий капиталга йўналтирилган инвестициялар умумий ҳажми 120,4 триллион сўмга... 23.04.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-04-23T19:01+0500
2025-04-23T19:01+0500
2025-04-23T19:01+0500
инфографика
ўзбекистон
инвестиция
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Ҳар бир вилоят бўйича молиялаштиришнинг фоиз нисбатига эътибор қаратадиган бўлсак, хорижий инвестициялар ва кредитларнинг энг катта улуши – вилоятга киритилган инвестициялар умумий ҳажмининг 84,0 фоизи Сирдарё вилоятига йўналтирилган.Иккинчи ўринда - Наманган вилояти (82,7 фоиз), учинчи ўринда - Сурхондарё вилояти (80,3 фоиз). Хорижий инвестициялар ва кредитларнинг фоизда энг кам ҳажми Тошкент шаҳрига тўғри келди – 50,7%.Мутлақ кўрсаткичларда энг кўп хорижий молиялаштириш Тошкент вилояти (11,3 триллион сўм), Наманган вилояти (10,3 триллион сўм) ва Тошкент шаҳри (8,6 триллион сўм) томонидан олинган. Хорижий инвестициялар ва кредитларнинг энг кам миқдори Хоразм вилоятига – 2,4 триллион сўм йўналтирилди.Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
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инфографика, ўзбекистон, инвестиция, инфографика
инфографика, ўзбекистон, инвестиция, инфографика
Ўзбекистоннинг қайси ҳудудларига хорижий сармоялар кўпроқ жалб қилинмоқда?
Миллий статистика қўмитасига кўра, шу йилнинг январь-март ойларида Ўзбекистонда асосий капиталга йўналтирилган инвестициялар умумий ҳажми 120,4 триллион сўмга тенг бўлди. Уларнинг 71 фоизини хорижий инвестициялар ва кредитлар ташкил этди.
Ҳар бир вилоят бўйича молиялаштиришнинг фоиз нисбатига эътибор қаратадиган бўлсак, хорижий инвестициялар ва кредитларнинг энг катта улуши – вилоятга киритилган инвестициялар умумий ҳажмининг 84,0 фоизи Сирдарё вилоятига йўналтирилган.
Иккинчи ўринда - Наманган вилояти (82,7 фоиз), учинчи ўринда - Сурхондарё вилояти (80,3 фоиз). Хорижий инвестициялар ва кредитларнинг фоизда энг кам ҳажми Тошкент шаҳрига тўғри келди – 50,7%.
Мутлақ кўрсаткичларда энг кўп хорижий молиялаштириш Тошкент вилояти (11,3 триллион сўм), Наманган вилояти (10,3 триллион сўм) ва Тошкент шаҳри (8,6 триллион сўм) томонидан олинган. Хорижий инвестициялар ва кредитларнинг энг кам миқдори Хоразм вилоятига – 2,4 триллион сўм йўналтирилди.
Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.