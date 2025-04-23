ЕИКда Ғалабанинг 80 йиллигига бағишланган фотокўргазма очилди
© Евразийская экономическая комиссияВ ЕЭК открылась фотовыставка, посвященная 80-летию Победы
© Евразийская экономическая комиссия
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Кўргазманинг асосий қисмига Евроосиё иқтисодий иттифоқи мамлакатлари давлат архивларидан олинган суратлар киритилган.
TOШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК)да Ғалабанинг 80 йиллигига бағишланган фотокўргазма очилди, дея хабар берди комиссия матбуот хизмати.
Кўргазма иккита катта қисмга бўлинган ва Улуғ Ватан урушининг асосий босқичлари - фашист Германиясининг 1941 йилда СССРга бостириб киришидан 1945 йилда Берлиндаги ғалабали жангларгача бўлган даврларни қамраб олади.
© Евразийская экономическая комиссия
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© Евразийская экономическая комиссия
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© Евразийская экономическая комиссия
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© Евразийская экономическая комиссия
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© Евразийская экономическая комиссия
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© Евразийская экономическая комиссия
Кўргазманинг асосий қисмига Евроосиё иқтисодий иттифоқи мамлакатлари давлат архивларидан олинган суратлар киритилган.
Замонавий аудиовизуал эффектлар - қора ва оқ кадрлар проекцияси, бадиий ёритиш, мусиқий ҳамроҳлик - кўргазмага ўзига хос муҳит бағишлайди. Сарғайиб кетган газеталар ва аскарлар мактублари тўпламлари ҳам ташриф буюрувчиларнинг эътиборини тортади.
© Евразийская экономическая комиссияВ ЕЭК открылась фотовыставка, посвященная 80-летию Победы
В ЕЭК открылась фотовыставка, посвященная 80-летию Победы
© Евразийская экономическая комиссия
“Биз фашизм устидан қозонилган Ғалаба йўлида ота-боболаримиз ва боболаримизнинг жасорати ва буюк ҳарбий жасоратига чуқур ҳурмат-эҳтиром билдирамиз, - деди ЕИК ҳайъати раиси Бахитжан Сагинтаев. – Кўргазмамиздаги ҳар бир экспонат алоҳида қадриятга эга, чунки қаҳрамонларнинг портретлари ва исмлари ортида уларнинг жасоратлари ҳақида ноёб ҳикоялар турибди”.
Кўргазманинг "Бизнинг қаҳрамонларимиз" деб номланган яна бир қисмида Улуғ Ватан урушида қатнашган ЕИК ходимлари қариндошларининг 600 тага яқин фотосуратлари ўрин олган.
Ҳар бир фахрий тўғрисидаги маълумотлар очиқ архив манбалари орқали қўшимча равишда ўрганилди: биографик маълумотлар яратилди ва янгиланди, мукофотлар ва ҳарбий унвонлар тўғрисидаги маълумотлар тикланди.
Ушбу кўргазмани ЕИК веб-сайтида "Бизнинг қаҳрамонларимиз" бўлимида ҳам кўриш мумкин.