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Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20250423/eik-galaba-80-yil-fotokorgazma-49007285.html
ЕИКда Ғалабанинг 80 йиллигига бағишланган фотокўргазма очилди
ЕИКда Ғалабанинг 80 йиллигига бағишланган фотокўргазма очилди
Sputnik Ўзбекистон
Кўргазманинг асосий қисмига Евроосиё иқтисодий иттифоқи мамлакатлари давлат архивларидан олинган суратлар киритилган. 23.04.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-04-23T17:15+0500
2025-04-23T17:15+0500
ўзбекистон ва еоии
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хотира
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TOШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК)да Ғалабанинг 80 йиллигига бағишланган фотокўргазма очилди, дея хабар берди комиссия матбуот хизмати. Кўргазма иккита катта қисмга бўлинган ва Улуғ Ватан урушининг асосий босқичлари - фашист Германиясининг 1941 йилда СССРга бостириб киришидан 1945 йилда Берлиндаги ғалабали жангларгача бўлган даврларни қамраб олади. Кўргазманинг асосий қисмига Евроосиё иқтисодий иттифоқи мамлакатлари давлат архивларидан олинган суратлар киритилган. Замонавий аудиовизуал эффектлар - қора ва оқ кадрлар проекцияси, бадиий ёритиш, мусиқий ҳамроҳлик - кўргазмага ўзига хос муҳит бағишлайди. Сарғайиб кетган газеталар ва аскарлар мактублари тўпламлари ҳам ташриф буюрувчиларнинг эътиборини тортади. Кўргазманинг "Бизнинг қаҳрамонларимиз" деб номланган яна бир қисмида Улуғ Ватан урушида қатнашган ЕИК ходимлари қариндошларининг 600 тага яқин фотосуратлари ўрин олган. Ҳар бир фахрий тўғрисидаги маълумотлар очиқ архив манбалари орқали қўшимча равишда ўрганилди: биографик маълумотлар яратилди ва янгиланди, мукофотлар ва ҳарбий унвонлар тўғрисидаги маълумотлар тикланди. Ушбу кўргазмани ЕИК веб-сайтида "Бизнинг қаҳрамонларимиз" бўлимида ҳам кўриш мумкин.
https://sputniknews.uz/20250423/toshkent-vatan-vyacheslav-nikonov--49004273.html
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еоии, еик, кўргазма, ғалаба, хотира
еоии, еик, кўргазма, ғалаба, хотира

ЕИКда Ғалабанинг 80 йиллигига бағишланган фотокўргазма очилди

17:15 23.04.2025
© Евразийская экономическая комиссияВ ЕЭК открылась фотовыставка, посвященная 80-летию Победы
В ЕЭК открылась фотовыставка, посвященная 80-летию Победы - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.04.2025
© Евразийская экономическая комиссия
Oбуна бўлиш
Кўргазманинг асосий қисмига Евроосиё иқтисодий иттифоқи мамлакатлари давлат архивларидан олинган суратлар киритилган.
TOШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК)да Ғалабанинг 80 йиллигига бағишланган фотокўргазма очилди, дея хабар берди комиссия матбуот хизмати.
Кўргазма иккита катта қисмга бўлинган ва Улуғ Ватан урушининг асосий босқичлари - фашист Германиясининг 1941 йилда СССРга бостириб киришидан 1945 йилда Берлиндаги ғалабали жангларгача бўлган даврларни қамраб олади.
© Евразийская экономическая комиссия
В ЕЭК открылась фотовыставка, посвященная 80-летию Победы - Sputnik Ўзбекистон
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© Евразийская экономическая комиссия
© Евразийская экономическая комиссия
В ЕЭК открылась фотовыставка, посвященная 80-летию Победы - Sputnik Ўзбекистон
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© Евразийская экономическая комиссия
© Евразийская экономическая комиссия
В ЕЭК открылась фотовыставка, посвященная 80-летию Победы - Sputnik Ўзбекистон
3/8
© Евразийская экономическая комиссия
© Евразийская экономическая комиссия
В ЕЭК открылась фотовыставка, посвященная 80-летию Победы - Sputnik Ўзбекистон
4/8
© Евразийская экономическая комиссия
© Евразийская экономическая комиссия
В ЕЭК открылась фотовыставка, посвященная 80-летию Победы - Sputnik Ўзбекистон
5/8
© Евразийская экономическая комиссия
© Евразийская экономическая комиссия
В ЕЭК открылась фотовыставка, посвященная 80-летию Победы - Sputnik Ўзбекистон
6/8
© Евразийская экономическая комиссия
© Евразийская экономическая комиссия
В ЕЭК открылась фотовыставка, посвященная 80-летию Победы - Sputnik Ўзбекистон
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© Евразийская экономическая комиссия
© Евразийская экономическая комиссия
В ЕЭК открылась фотовыставка, посвященная 80-летию Победы - Sputnik Ўзбекистон
8/8
© Евразийская экономическая комиссия
1/8
© Евразийская экономическая комиссия
2/8
© Евразийская экономическая комиссия
3/8
© Евразийская экономическая комиссия
4/8
© Евразийская экономическая комиссия
5/8
© Евразийская экономическая комиссия
6/8
© Евразийская экономическая комиссия
7/8
© Евразийская экономическая комиссия
8/8
© Евразийская экономическая комиссия
Кўргазманинг асосий қисмига Евроосиё иқтисодий иттифоқи мамлакатлари давлат архивларидан олинган суратлар киритилган.
Замонавий аудиовизуал эффектлар - қора ва оқ кадрлар проекцияси, бадиий ёритиш, мусиқий ҳамроҳлик - кўргазмага ўзига хос муҳит бағишлайди. Сарғайиб кетган газеталар ва аскарлар мактублари тўпламлари ҳам ташриф буюрувчиларнинг эътиборини тортади.
© Евразийская экономическая комиссияВ ЕЭК открылась фотовыставка, посвященная 80-летию Победы
В ЕЭК открылась фотовыставка, посвященная 80-летию Победы - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.04.2025
В ЕЭК открылась фотовыставка, посвященная 80-летию Победы
© Евразийская экономическая комиссия

“Биз фашизм устидан қозонилган Ғалаба йўлида ота-боболаримиз ва боболаримизнинг жасорати ва буюк ҳарбий жасоратига чуқур ҳурмат-эҳтиром билдирамиз, - деди ЕИК ҳайъати раиси Бахитжан Сагинтаев. – Кўргазмамиздаги ҳар бир экспонат алоҳида қадриятга эга, чунки қаҳрамонларнинг портретлари ва исмлари ортида уларнинг жасоратлари ҳақида ноёб ҳикоялар турибди”.

Кўргазманинг "Бизнинг қаҳрамонларимиз" деб номланган яна бир қисмида Улуғ Ватан урушида қатнашган ЕИК ходимлари қариндошларининг 600 тага яқин фотосуратлари ўрин олган.
Ҳар бир фахрий тўғрисидаги маълумотлар очиқ архив манбалари орқали қўшимча равишда ўрганилди: биографик маълумотлар яратилди ва янгиланди, мукофотлар ва ҳарбий унвонлар тўғрисидаги маълумотлар тикланди.
Ушбу кўргазмани ЕИК веб-сайтида "Бизнинг қаҳрамонларимиз" бўлимида ҳам кўриш мумкин.
Вячеслав Никонов ўзбек халқининг фашизм устидан қозонилган Ғалабага қўшган ҳиссаси ҳақида - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.04.2025
Матбуот маркази
"Тошкент кўпчилик учун ватанга айланди" — Вячеслав Никонов
11:14
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