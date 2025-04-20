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ЕОИИ фармацевтика ва маркетплейс бозорини таҳлил қилмоқчи
ЕОИИ фармацевтика ва маркетплейс бозорини таҳлил қилмоқчи
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Рақобат ва монополияга қарши тартибга солиш вазири Максим Ермолович ва Монополияга қарши экспертлар уюшмаси ўртасида ишчи учрашув бўлиб ўтди. 20.04.2025, Sputnik Ўзбекистон
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ТОШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Бу йил Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) бозорларида фармацевтика ва маркетплейсларнинг тармоқ таҳлилини ўтказиш режалаштирилмоқда, дея хабар берди Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати.ЕИК қароргоҳида Рақобат ва монополияга қарши тартибга солиш вазири Максим Ермолович ва Монополияга қарши экспертлар уюшмаси ўртасида ишчи учрашув бўлиб ўтди.Максим Ермолович ЕИК фаолиятининг жорий йўналишлари ва рақобат соҳасида олиб борилаётган сиёсат ҳақида маълумот берди.Уюшма раҳбари Виталий Дианов ташкилот фаолияти, шунингдек, Комиссия ва ассоциация ўртасидаги, жумладан, тадбирларда иштирок этиш доирасидаги мумкин бўлган ҳамкорлик йўналишларини тақдим этди.
https://sputniknews.uz/20250324/eoii-bozor-raqobat-tekshiruvlar-48541733.html
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еоии, иқтисод, бозор, еик
еоии, иқтисод, бозор, еик
ЕОИИ фармацевтика ва маркетплейс бозорини таҳлил қилмоқчи
Рақобат ва монополияга қарши тартибга солиш вазири Максим Ермолович ва Монополияга қарши экспертлар уюшмаси ўртасида ишчи учрашув бўлиб ўтди.
ТОШКЕНТ, 20 апр — Sputnik.
Бу йил Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) бозорларида фармацевтика ва маркетплейсларнинг тармоқ таҳлилини ўтказиш режалаштирилмоқда, дея хабар берди Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати.
ЕИК қароргоҳида Рақобат ва монополияга қарши тартибга солиш вазири Максим Ермолович ва Монополияга қарши экспертлар уюшмаси ўртасида ишчи учрашув бўлиб ўтди.
Максим Ермолович ЕИК фаолиятининг жорий йўналишлари ва рақобат соҳасида олиб борилаётган сиёсат ҳақида маълумот берди.
“Комиссия 2025 йилда ЕОИИ трансчегаравий бозорларидаги муаммоли масалаларни аниқлаш ва уларни кейинчалик ҳал этиш мақсадида бозорлар, хусусан, фармацевтика ва маркетплейсларнинг тармоқ таҳлилини ўтказишни режалаштирмоқда. Экспертлар ҳамжамиятининг фикри муҳим ва биз Монополияга қарши экспертлар уюшмасининг комиссиянинг ушбу ишида иштирок этишини мамнуният билан қабул қиламиз”, — деди Максим Ермолович.
Уюшма раҳбари Виталий Дианов ташкилот фаолияти, шунингдек, Комиссия ва ассоциация ўртасидаги, жумладан, тадбирларда иштирок этиш доирасидаги мумкин бўлган ҳамкорлик йўналишларини тақдим этди.