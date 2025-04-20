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Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20250420/eoii-farmatsevtika-marketpleys-bozor-tahlil-48968022.html
ЕОИИ фармацевтика ва маркетплейс бозорини таҳлил қилмоқчи
ЕОИИ фармацевтика ва маркетплейс бозорини таҳлил қилмоқчи
Sputnik Ўзбекистон
Рақобат ва монополияга қарши тартибга солиш вазири Максим Ермолович ва Монополияга қарши экспертлар уюшмаси ўртасида ишчи учрашув бўлиб ўтди. 20.04.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-04-20T16:38+0500
2025-04-20T16:38+0500
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ТОШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Бу йил Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) бозорларида фармацевтика ва маркетплейсларнинг тармоқ таҳлилини ўтказиш режалаштирилмоқда, дея хабар берди Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати.ЕИК қароргоҳида Рақобат ва монополияга қарши тартибга солиш вазири Максим Ермолович ва Монополияга қарши экспертлар уюшмаси ўртасида ишчи учрашув бўлиб ўтди.Максим Ермолович ЕИК фаолиятининг жорий йўналишлари ва рақобат соҳасида олиб борилаётган сиёсат ҳақида маълумот берди.Уюшма раҳбари Виталий Дианов ташкилот фаолияти, шунингдек, Комиссия ва ассоциация ўртасидаги, жумладан, тадбирларда иштирок этиш доирасидаги мумкин бўлган ҳамкорлик йўналишларини тақдим этди.
https://sputniknews.uz/20250324/eoii-bozor-raqobat-tekshiruvlar-48541733.html
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еоии, иқтисод, бозор, еик
еоии, иқтисод, бозор, еик

ЕОИИ фармацевтика ва маркетплейс бозорини таҳлил қилмоқчи

16:38 20.04.2025
© Sputnik / Кирилл КаллиниковСимволика ЕАЭС
Символика ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.04.2025
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Рақобат ва монополияга қарши тартибга солиш вазири Максим Ермолович ва Монополияга қарши экспертлар уюшмаси ўртасида ишчи учрашув бўлиб ўтди.
ТОШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Бу йил Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) бозорларида фармацевтика ва маркетплейсларнинг тармоқ таҳлилини ўтказиш режалаштирилмоқда, дея хабар берди Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати.
ЕИК қароргоҳида Рақобат ва монополияга қарши тартибга солиш вазири Максим Ермолович ва Монополияга қарши экспертлар уюшмаси ўртасида ишчи учрашув бўлиб ўтди.
Максим Ермолович ЕИК фаолиятининг жорий йўналишлари ва рақобат соҳасида олиб борилаётган сиёсат ҳақида маълумот берди.
“Комиссия 2025 йилда ЕОИИ трансчегаравий бозорларидаги муаммоли масалаларни аниқлаш ва уларни кейинчалик ҳал этиш мақсадида бозорлар, хусусан, фармацевтика ва маркетплейсларнинг тармоқ таҳлилини ўтказишни режалаштирмоқда. Экспертлар ҳамжамиятининг фикри муҳим ва биз Монополияга қарши экспертлар уюшмасининг комиссиянинг ушбу ишида иштирок этишини мамнуният билан қабул қиламиз”, — деди Максим Ермолович.
Уюшма раҳбари Виталий Дианов ташкилот фаолияти, шунингдек, Комиссия ва ассоциация ўртасидаги, жумладан, тадбирларда иштирок этиш доирасидаги мумкин бўлган ҳамкорлик йўналишларини тақдим этди.
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Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕИК: ЕОИИ рақамли бозорлардаги рақобат ҳолати бўйича қатор текширувлар ўтказди
24 Март, 15:23
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