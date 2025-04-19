Танзила Нарбаева МДҲ ПАнинг Ғалабанинг 80 йиллигига бағишланган мажлисида қатнашди
© Сенат Олий Мажлиса Республики УзбекистанПарламентская делегация Узбекистана приняла участие в заседании МПА СНГ, посвященном 80-летию Победы во Второй мировой войне
© Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан
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Ўзбекистон парламенти юқори палатаси раҳбари тадбир иштирокчиларини Буюк Ғалабанинг 80 йиллиги билан самимий муборакбод этди.
TOШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Ўзбекистон Олий Мажлиси Сенати раиси Танзила Нарбаева бошчилигидаги парламент делегацияси Санкт-Петербург шаҳрида МДҲ ПАнинг 1941–1945 йиллардаги Иккинчи жаҳон урушидаги Ғалабанинг 80 йиллигига бағишланган тантанали мажлисида иштирок этди. Бу ҳақда Сенат матбуот хизмати хабар берди.
Кеча, 18 апрель куни ўтказилган тадбирда МДҲ иштирокчи давлатлари парламентлари ва халқаро ташкилотлар раҳбарлари ҳам қатнашди.
© Сенат Олий Мажлиса Республики УзбекистанПарламентская делегация Узбекистана приняла участие в заседании МПА СНГ, посвященном 80-летию Победы во Второй мировой войне
Парламентская делегация Узбекистана приняла участие в заседании МПА СНГ, посвященном 80-летию Победы во Второй мировой войне
© Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Тантанали мажлисда Танзила Нарбаева сўзга чиқди. Ўзбекистон парламенти юқори палатаси раҳбари тадбир иштирокчиларини Буюк Ғалабанинг 80 йиллиги билан самимий муборакбод этди. Ушбу сана бутун инсоният учун улуғ қадриятлар — тинчлик, матонат ва ҳамжиҳатлик тимсоли эканини таъкидлади.
© Сенат Олий Мажлиса Республики УзбекистанПарламентская делегация Узбекистана приняла участие в заседании МПА СНГ, посвященном 80-летию Победы во Второй мировой войне
Парламентская делегация Узбекистана приняла участие в заседании МПА СНГ, посвященном 80-летию Победы во Второй мировой войне
© Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Уруш йилларида Ўзбекистон халқининг фронтда ҳам, фронт ортида ҳам кўрсатган беқиёс жасорати ва меҳнати алоҳида эътироф этилди.
1941–1945 йиллар мобайнида Ўзбекистондан қарийб 2 миллион киши сафарбар қилингани, уларнинг ярмидан кўпи жангларда ҳалок бўлгани, яралангани ёки бедарак йўқолгани таъкидланди. Шу билан бирга, Ўзбекистон 1,5 миллиондан ортиқ эвакуация қилинган кишиларни — кексалар, аёллар ва болаларни, шу жумладан 250 минг етим болани қабул қилгани, уларга бошпана ва ғамхўрлик кўрсатгани алоҳида қайд этилди.
Бундай тарихий сана халқлар ўртасидаги дўстлик ва ҳамкорлик ришталарини янада мустаҳкамлашга, ёш авлод учун тинчлик ва бағрикенглик сабоғи сифатида хизмат қилиши лозимлиги таъкидлаб ўтилди.
© Сенат Олий Мажлиса Республики УзбекистанПарламентская делегация Узбекистана приняла участие в заседании МПА СНГ, посвященном 80-летию Победы во Второй мировой войне
Парламентская делегация Узбекистана приняла участие в заседании МПА СНГ, посвященном 80-летию Победы во Второй мировой войне
© Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Шунингдек, Танзила Нарбаева бошчилигидаги Ўзбекистон парламенти делегацияси Пискарев мемориал қабристонига гулчамбарлар қўйиш маросимида иштирок этди.
© Сенат Олий Мажлиса Республики УзбекистанПарламентская делегация Узбекистана приняла участие в церемонии возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище
Парламентская делегация Узбекистана приняла участие в церемонии возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище
© Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан
© Сенат Олий Мажлиса Республики УзбекистанПарламентская делегация Узбекистана приняла участие в церемонии возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище
Парламентская делегация Узбекистана приняла участие в церемонии возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище
© Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Маросим Иккинчи жаҳон урушидаги Ғалабанинг 80 йиллигига бағишланган бўлиб, тинчлик ва озодлик йўлида жонини фидо қилган миллионлаб инсонларнинг жасоратига чуқур миннатдорлик ва ҳурмат ифодаси бўлди.
© Сенат Олий Мажлиса Республики УзбекистанПарламентская делегация Узбекистана приняла участие в церемонии возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище
Парламентская делегация Узбекистана приняла участие в церемонии возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище
© Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Тадбир МДҲ мамлакатлари парламент делегациялари раҳбарлари ва аъзолари иштирокида бўлиб ўтди. Марҳумлар хотирасига делегациялар раҳбарлари номидан гулчамбар қўйилди, сўнгра маросим иштирокчилари бирин-кетин ёдгорлик пойига гуллар қўйди.