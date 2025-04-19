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https://sputniknews.uz/20250419/ozbekiston-engil-atletikachilar-osiyo-chempionati-48950925.html
Ўзбекистонлик енгил атлетикачилар тарихда илк бор Осиё чемпионатида 2-ўринни эгаллади
Ўзбекистонлик енгил атлетикачилар тарихда илк бор Осиё чемпионатида 2-ўринни эгаллади
Sputnik Ўзбекистон
Саудия Арабистонининг Даммам шаҳрида енгил атлетика бўйича U18 ёш тоифасидаги Осиё чемпионати ўз якунига етди. Унда қатнашган Ўзбекистон терма жамоаси 3 та олтин, 5 та кумуш ва 4 та бронза медаллари билан умумжамоа ҳисобида иккинчи ўринни эгаллади.
2025-04-19T13:35+0500
2025-04-19T13:35+0500
спорт
енгил атлетика
ўзбекистон
саудия арабистони
олтин медаль
кумуш медал
бронза медал
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TOШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Ўзбекистонлик енгил атлетикачилар тарихда илк бор Осиё чемпионатида иккинчи бўлишди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.Бу билан ўзбекистонлик енгил атлетикачилар илк бор қитъа чемпионатида иккинчи натижани қайд этишди.Олтин медаль:Кумуш медаль:Бронза медаль:Биринчи ўринни 36 та медаль билан Хитой, учинчи ўринни эса 7 та медаль билан Япония эгаллади.
https://sputniknews.uz/20241112/engil-atletika-ozbekiston-46569681.html
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ўзбекистон енгил атлетика осиё чемпионати
ўзбекистон енгил атлетика осиё чемпионати

Ўзбекистонлик енгил атлетикачилар тарихда илк бор Осиё чемпионатида 2-ўринни эгаллади

13:35 19.04.2025
© НОК Узбекистана Сборная Узбекистана заняла второе место в общекомандном зачете на ЧА по легкой атлетике.
Сборная Узбекистана заняла второе место в общекомандном зачете на ЧА по легкой атлетике. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.04.2025
© НОК Узбекистана
Oбуна бўлиш
Ўзбекистонлик енгил атлетикачилар илк бор қитъа чемпионатида иккинчи натижани қайд этишди.
TOШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Ўзбекистонлик енгил атлетикачилар тарихда илк бор Осиё чемпионатида иккинчи бўлишди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.
Саудия Арабистонининг Даммам шаҳрида енгил атлетика бўйича U18 ёш тоифасидаги Осиё чемпионати ўз якунига етди. Унда қатнашган Ўзбекистон терма жамоаси 3 та олтин, 5 та кумуш ва 4 та бронза медаллари билан умумжамоа ҳисобида иккинчи ўринни эгаллади.
© НОК Узбекистана Сборная Узбекистана заняла второе место в общекомандном зачете на ЧА по легкой атлетике.
Сборная Узбекистана заняла второе место в общекомандном зачете на ЧА по легкой атлетике. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.04.2025
Сборная Узбекистана заняла второе место в общекомандном зачете на ЧА по легкой атлетике.
© НОК Узбекистана
Бу билан ўзбекистонлик енгил атлетикачилар илк бор қитъа чемпионатида иккинчи натижани қайд этишди.
Олтин медаль:
Жаҳонгир Жўрабоев (ўнкураш);
Анастасия Силченкова (3000 метр);
Садафбону Нусратуллаева (2000 метр, тўсиқлар оша).
Кумуш медаль:
Тимур Насимов (3000 метр);
Шодиёна Раҳмонова (400 метрга тўсиқлар оша);
Шоҳжахон Хайруллаев (2000 метр, тўсиқлар оша);
Насимахон Маъмирова (2000 метр, тўсиқлар оша);
София Николаева (еттикураш).
Бронза медаль:
Руслан Саъдуллаев (найза улоқтириш);
Асилбек Тўхтамуродов (3000 метр);
Шаҳрибону Зарипова (босқон улоқтириш);
Маржона Сайдуллаева (1500 метр).
© НОК Узбекистана Сборная Узбекистана заняла второе место в общекомандном зачете на ЧА по легкой атлетике.
Сборная Узбекистана заняла второе место в общекомандном зачете на ЧА по легкой атлетике. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.04.2025
Сборная Узбекистана заняла второе место в общекомандном зачете на ЧА по легкой атлетике.
© НОК Узбекистана
Биринчи ўринни 36 та медаль билан Хитой, учинчи ўринни эса 7 та медаль билан Япония эгаллади.
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