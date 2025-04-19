https://sputniknews.uz/20250419/ozbekiston-davlatlar-viza-48957818.html
Ўзбекистон фуқаролари қайси давлатларга визасиз бориши мумкин?
Ўзбекистон фуқаролари қайси давлатларга визасиз бориши мумкин?
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон паспорти эгалари 62 давлатга визасиз саёҳат қилишлари мумкин.
2025-04-19T19:30+0500
2025-04-19T19:30+0500
2025-04-19T19:30+0500
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Бироқ, бу визага мутлақо зарурат йўқ дегани эмас. Баъзи давлатларда визасиз қолиш муддати бор, баъзиларида электрон виза ёки келгандан кейин рухсат олиш талаб этилади.Ўзбекистонликлар қайси давлатларда 90 ва 180 кунгача визасиз қолиши мумкин — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида билиб олинг.
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ўзбекистон давлатлар виза
ўзбекистон давлатлар виза
Ўзбекистон фуқаролари қайси давлатларга визасиз бориши мумкин?
Ўзбекистон паспорти эгалари 62 давлатга визасиз саёҳат қилишлари мумкин.
Бироқ, бу визага мутлақо зарурат йўқ дегани эмас. Баъзи давлатларда визасиз қолиш муддати бор, баъзиларида электрон виза ёки келгандан кейин рухсат олиш талаб этилади.
Ўзбекистонликлар қайси давлатларда 90 ва 180 кунгача визасиз қолиши мумкин — Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида билиб олинг.