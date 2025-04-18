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https://sputniknews.uz/20250418/ozodbek-nazarbekov-madaniyat-va-sanat-fidokori-48938242.html
Озодбек Назарбеков қарийб 60 кишига “Маданият ва санъат фидокори” кўкрак нишонини топширди
Озодбек Назарбеков қарийб 60 кишига “Маданият ва санъат фидокори” кўкрак нишонини топширди
Sputnik Ўзбекистон
Маданият вазири Озодбек Назарбеков республика бўйлаб 60 нафарга яқин соҳа вакилларига “Маданият ва санъат фидокори” кўкрак нишонини тантанали тақдим этди.ТУРКСОЙ Бош котиби Султон Раевга ҳам “Маданият ва санъат фидокори” кўкрак нишони берилди.Шунингдек, Султон Раев томонидан ўзбекистонлик бир гуруҳ соҳа вакиллари тақдирланди
2025-04-18T11:59+0500
2025-04-18T12:02+0500
маданият
ўзбекистон
маданият вазирлиги
андижон
байрам
кўкрак нишони
халқаро туркий маданият ташкилоти (турксой)
концерт
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TOШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Андижон вилоятининг Янги Ўзбекистон боғида 15-апрель — “Маданият ва санъат ходимлари куни” муносабати билан республика даражасидаги тантанали байрам тадбири бўлиб ўтди. Бу ҳақда Маданият вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Маданият вазири Озодбек Назарбеков республика бўйлаб 60 нафарга яқин соҳа вакилларига “Маданият ва санъат фидокори” кўкрак нишонини тантанали тақдим этди.ТУРКСОЙ бош котиби Султон Раевга ҳам “Маданият ва санъат фидокори” кўкрак нишони берилди.Шунингдек, Султон Раев томонидан ўзбекистонлик бир гуруҳ соҳа вакиллари тақдирланди, жумладан:ТУРКСОЙ ташкилотининг Олтин медали билан:ТУРКСОЙ ташкилотининг Фахрий медали билан:ТУРКСОЙ ташкилотининг Фахрий нишони билан:Тақдирлаш маросимидан сўнг йиғилганларга байрамона концерт дастури намойиш этилди.
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озодбек назарбеков “маданият ва санъат фидокори” кўкрак нишони
озодбек назарбеков “маданият ва санъат фидокори” кўкрак нишони

Озодбек Назарбеков қарийб 60 кишига “Маданият ва санъат фидокори” кўкрак нишонини топширди

11:59 18.04.2025 (янгиланди: 12:02 18.04.2025)
© Министерство культуры Республики УзбекистанаВ Андижане прошли праздничные мероприятия, посвященные "Дню строительства и культуры"
В Андижане прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню строительства и культуры - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.04.2025
© Министерство культуры Республики Узбекистана
Oбуна бўлиш
Республика бўйлаб 60 нафарга яқин соҳа вакилларига “Маданият ва санъат фидокори” кўкрак нишони топширилди.
TOШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Андижон вилоятининг Янги Ўзбекистон боғида 15-апрель — “Маданият ва санъат ходимлари куни” муносабати билан республика даражасидаги тантанали байрам тадбири бўлиб ўтди. Бу ҳақда Маданият вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.

Тадбирда ТУРКСОЙ бош котиби Султон Раев, Ўзбекистон маданият вазири Озодбек Назарбеков, Андижон вилояти ҳокими Шуҳратбек Абдураҳмонов иштирок этиб, нутқ сўзлади ҳамда байрам муносабати билан соҳа ходимларини муборакбод этишди.

© Министерство культуры Республики УзбекистанаВ Андижане прошли праздничные мероприятия, посвященные "Дню строительства и культуры"
В Андижане прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню строительства и культуры - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.04.2025
В Андижане прошли праздничные мероприятия, посвященные "Дню строительства и культуры"
© Министерство культуры Республики Узбекистана
Маданият вазири Озодбек Назарбеков республика бўйлаб 60 нафарга яқин соҳа вакилларига “Маданият ва санъат фидокори” кўкрак нишонини тантанали тақдим этди.
ТУРКСОЙ бош котиби Султон Раевга ҳам “Маданият ва санъат фидокори” кўкрак нишони берилди.
Шунингдек, Султон Раев томонидан ўзбекистонлик бир гуруҳ соҳа вакиллари тақдирланди, жумладан:
© Министерство культуры Республики УзбекистанаВ Андижане прошли праздничные мероприятия, посвященные "Дню строительства и культуры"
В Андижане прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню строительства и культуры - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.04.2025
В Андижане прошли праздничные мероприятия, посвященные "Дню строительства и культуры"
© Министерство культуры Республики Узбекистана
ТУРКСОЙ ташкилотининг Олтин медали билан:
Ўзбекистон Маданият вазирининг биринчи ўринбосари - Аҳмедов Баҳодир Маджитович;
Андижон вилояти ҳокими - Абдураҳмонов Шуҳратбек Қўшақбоевич;
ТУРКСОЙ ташкилотининг Фахрий медали билан:
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти ректори - Сайфуллаев Нодирбек Бахтиёрович;
Андижон вилояти маданият бошқармаси бошлиғи - Сатторова Марҳабохон Ғуломовна;
ТУРКСОЙ ташкилотининг Фахрий нишони билан:
Мукаррама Турғунбоева номидаги Баҳор давлат рақс ансамбли давлат муассасаси бадиий раҳбари - Мадраҳимова Зиёда Убайдуллаевна;
"Тумор" рақс ансамбли бадиий раҳбари - Жўрабаева Чарос Ҳосилжановна;
Муқимий номидаги Ўзбекистон давлат мусиқали театри актёри - Латипов Азизхон Ғайбуллаевич;
Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мақом санъати институти ўқитувчиси - Шомуродова Моҳичеҳра тақдирланди.
© Министерство культуры Республики УзбекистанаВ Андижане прошли праздничные мероприятия, посвященные "Дню строительства и культуры"
В Андижане прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню строительства и культуры - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.04.2025
В Андижане прошли праздничные мероприятия, посвященные "Дню строительства и культуры"
© Министерство культуры Республики Узбекистана
Тақдирлаш маросимидан сўнг йиғилганларга байрамона концерт дастури намойиш этилди.
© Министерство культуры Республики УзбекистанаВ Андижане прошли праздничные мероприятия, посвященные "Дню строительства и культуры"
В Андижане прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню строительства и культуры - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.04.2025
В Андижане прошли праздничные мероприятия, посвященные "Дню строительства и культуры"
© Министерство культуры Республики Узбекистана
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