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https://sputniknews.uz/20250417/ozbekiston-afgoniston-tuproq-klinika-48924982.html
Ўзбекистон афғонистонлик мутахассисларга “Тупроқ клиникаси”дан фойдаланишни ўргатмоқда
Ўзбекистон афғонистонлик мутахассисларга “Тупроқ клиникаси”дан фойдаланишни ўргатмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Лабораториядан тўлиқ ва самарали фойдаланишни йўлга қўйиш мақсадида амалий ўқув машғулотлар ташкил этилди. 17.04.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-04-17T16:19+0500
2025-04-17T16:19+0500
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TOШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Афғонистонда “Тупроқ клиникаси” бўйича ўқув машғулотлари ўтказилмоқда, дея хабар берди Қишлоқ хўжалиги вазирлиги матбуот хизмати. Айни кунларда Қишлоқ хўжалиги вазирлиги тизимидаги Тупроқшунослик ва агрокимёвий тадқиқотлар институтининг икки нафар етакчи илмий ходими хизмат сафари билан Афғонистонда бўлиб турибди. Мазкур ташриф Афғонистон билан аграр соҳадаги ҳамкорликни мустаҳкамлаш, шунингдек, истиқболдаги қўшма лойиҳаларни амалга оширишга қаратилган. Шу йилнинг март ойида Ўзбекистон Афғонистон “Тупроқ клиникаси” мобиль лабораториясини топширган. Лабораториядан тўлиқ ва самарали фойдаланишни йўлга қўйиш мақсадида амалий ўқув машғулотлар ташкил этилди. “Тупроқ клиникаси” мобиль лабораторияси даланинг ўзида экин вегетациясининг турли босқичларида тупроқнинг мелиоратив ҳолатини, озиқа моддалари билан таъминланганлик даражасини ҳамда бошқа агрокимёвий кўрсаткичларини тез ва аниқ аниқлаш имконини беради. Лаборатория асбоб-ускуналари ёрдамида ҳаракатчан азот (аммоний ва нитратлар), ҳаракатчан калий ва ҳаракатчан фосфор миқдорлари фотометрик усулда, шўрланиш даражаси кондуктометрик усулда аниқланади.
https://sputniknews.uz/20250408/afgoniston-ozbekiston-dori-darmonlar-48776473.html
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жамият, ўзбекистон, афғонистон, қишлоқ хўжалиги вазирлиги, қишлоқ хўжалиги
жамият, ўзбекистон, афғонистон, қишлоқ хўжалиги вазирлиги, қишлоқ хўжалиги

Ўзбекистон афғонистонлик мутахассисларга “Тупроқ клиникаси”дан фойдаланишни ўргатмоқда

16:19 17.04.2025
© Министерство сельского хозяйства Республики УзбекистанВ Афганистане проводятся учебные занятия по теме "Почвенная клиника"
В Афганистане проводятся учебные занятия по теме Почвенная клиника - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.04.2025
© Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан
Oбуна бўлиш
Лабораториядан тўлиқ ва самарали фойдаланишни йўлга қўйиш мақсадида амалий ўқув машғулотлар ташкил этилди.
TOШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Афғонистонда “Тупроқ клиникаси” бўйича ўқув машғулотлари ўтказилмоқда, дея хабар берди Қишлоқ хўжалиги вазирлиги матбуот хизмати.
Айни кунларда Қишлоқ хўжалиги вазирлиги тизимидаги Тупроқшунослик ва агрокимёвий тадқиқотлар институтининг икки нафар етакчи илмий ходими хизмат сафари билан Афғонистонда бўлиб турибди.
Мазкур ташриф Афғонистон билан аграр соҳадаги ҳамкорликни мустаҳкамлаш, шунингдек, истиқболдаги қўшма лойиҳаларни амалга оширишга қаратилган.
Шу йилнинг март ойида Ўзбекистон Афғонистон “Тупроқ клиникаси” мобиль лабораториясини топширган. Лабораториядан тўлиқ ва самарали фойдаланишни йўлга қўйиш мақсадида амалий ўқув машғулотлар ташкил этилди.
© Министерство сельского хозяйства Республики УзбекистанВ Афганистане проводятся учебные занятия по теме "Почвенная клиника"
В Афганистане проводятся учебные занятия по теме Почвенная клиника - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.04.2025
В Афганистане проводятся учебные занятия по теме "Почвенная клиника"
© Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан
“Тупроқшунослик ва агрокимёвий тадқиқотлар институти мутахассислари томонидан Афғонистон Қишлоқ хўжалиги, ирригация ва чорвачилик вазирлиги ҳузуридаги тупроқ таҳлилига ихтисослашган ташкилотнинг 20 нафар мутахассисига услубий ва амалий кўникмалар ўргатилмоқда”, — дейилади хабарда.
“Тупроқ клиникаси” мобиль лабораторияси даланинг ўзида экин вегетациясининг турли босқичларида тупроқнинг мелиоратив ҳолатини, озиқа моддалари билан таъминланганлик даражасини ҳамда бошқа агрокимёвий кўрсаткичларини тез ва аниқ аниқлаш имконини беради.
Лаборатория асбоб-ускуналари ёрдамида ҳаракатчан азот (аммоний ва нитратлар), ҳаракатчан калий ва ҳаракатчан фосфор миқдорлари фотометрик усулда, шўрланиш даражаси кондуктометрик усулда аниқланади.
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