Мальгинов уруш фахрийсига Ғалабанинг 80 йиллиги юбилей медалини топширди
© Посольство России в УзбекистанеПосол России в Узбекистане Олег Мальгинов вручил юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." почётному ветерану Вере Васильевне Муриной
© Посольство России в Узбекистане
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У Украина, Молдова, Руминияни фашист босқинчиларидан озод қилиш учун жангларда қатнашган.
TOШКЕНТ, 17 апр— Sputnik. Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Олег Мальгинов фахрий Вера Муринага "1941-1945 йиллардаги Улуғ Ватан урушидаги Ғалабанинг 80 йиллиги" юбилей медалини топширди. Бу ҳақда Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси элчихонаси маълум қилди.
“Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Олег Мальгинов Россия президенти Владимир Путин ва Федерация Кенгаши раиси Валентина Матвиенко номидан фахрий Вера Васильевна Муринага "1941-1945 йиллардаги Улуғ Ватан урушидаги Ғалабанинг 80 йиллиги" юбилей медалини топширди”, — дейилади хабарда.
© Посольство России в УзбекистанеПосол России в Узбекистане Олег Мальгинов вручил юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." почётному ветерану Вере Васильевне Муриной
Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов вручил юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." почётному ветерану Вере Васильевне Муриной
© Посольство России в Узбекистане
Мурина 1923 йил 2 июнда Куйбишев вилояти (ҳозирги Самара вилояти) Кинелский тумани Александровка қишлоғида туғилган. Ўрта мактабни тугатгач, у темир йўл станциясида почта бўлими бошлиғи бўлиб ишлади. 1943 йил 15 февралда фаол армия сафига чақирилган. Ҳарбий хизмат Жануби-Ғарбий фронтда 33-алоҳида алоқа батальонида оддий аскар сифатида бошланган.
Сталинграддаги шиддатли жанглардан сўнг у алоқа линиясини тиклашда иштирок этди. У Украина, Молдова, Руминияни фашист босқинчиларидан озод қилиш учун жангларда қатнашган.
Мурина Ғалаба кунини Бухарестда нишонлади ва 1945 йил 24 ноябрда демобилизация қилинди. 1945 йил июль ойида у Совет Армияси офицери, 1916 йил 15 июнда туғилган катта лейтенант Леонид Муринга турмушга чиқди. Турмуш ўртоғи 1948 йилнинг сентябрида демобилизация қилинганидан кейин улар Тошкентга келишди ва Мурина нафақага чиққунга қадар шаҳар электр тармоқлари корхонасида ишлади.
“Яқинда Вера Васильевна 102 ёшга тўлади. Сизларга мисли кўрилмаган жасоратингиз – Буюк Ғалабага қўшган ҳиссангиз, тинч осмон ва ҳаёт учун чин дилдан миннатдормиз. Сизга сиҳат-саломатлик ва энг яхши нарсаларни тилаймиз! Ҳеч ким унутилмаган, ҳеч нарса унутилмайди!”, — дейилган хабарда.