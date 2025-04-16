https://sputniknews.uz/20250416/toshkent-transport-tolov-48912861.html
Тошкентда жамоат транспортида кўпинча қандай тўлов қилинмоқда — инфографика
Тошкентда жамоат транспортида кўпинча қандай тўлов қилинмоқда — инфографика
Sputnik Ўзбекистон
Пойтахт аҳолиси йўл ҳақини банк ва транспорт карталари ёрдамида тўлашни афзал кўрмоқда. 16.04.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-04-16T19:07+0500
2025-04-16T19:07+0500
2025-04-16T19:07+0500
инфографика
ўзбекистон
транспорт
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2025 йилнинг бир кунидаги маълумотларга кўра, автобусларда 99,7 фоиз, метрода 88 фоиз тўловлар электрон шаклда амалга оширилган. Шу билан бирга, автобусларда қоғоз QR-чипталари деярли йўқолди (атиги 0,3%), лекин метрода улардан ҳар саккизинчи йўловчи фойдаланади.Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
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инфографика, ўзбекистон, транспорт, инфографика
инфографика, ўзбекистон, транспорт, инфографика
Тошкентда жамоат транспортида кўпинча қандай тўлов қилинмоқда — инфографика
Пойтахт аҳолиси йўл ҳақини банк ва транспорт карталари ёрдамида тўлашни афзал кўрмоқда.
2025 йилнинг бир кунидаги маълумотларга кўра, автобусларда 99,7 фоиз, метрода 88 фоиз тўловлар электрон шаклда амалга оширилган.
Шу билан бирга, автобусларда қоғоз QR-чипталари деярли йўқолди (атиги 0,3%), лекин метрода улардан ҳар саккизинчи йўловчи фойдаланади.
Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.