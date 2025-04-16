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https://sputniknews.uz/20250416/toshkent-transport-tolov-48912861.html
Тошкентда жамоат транспортида кўпинча қандай тўлов қилинмоқда — инфографика
Тошкентда жамоат транспортида кўпинча қандай тўлов қилинмоқда — инфографика
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Пойтахт аҳолиси йўл ҳақини банк ва транспорт карталари ёрдамида тўлашни афзал кўрмоқда. 16.04.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-04-16T19:07+0500
2025-04-16T19:07+0500
инфографика
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транспорт
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2025 йилнинг бир кунидаги маълумотларга кўра, автобусларда 99,7 фоиз, метрода 88 фоиз тўловлар электрон шаклда амалга оширилган. Шу билан бирга, автобусларда қоғоз QR-чипталари деярли йўқолди (атиги 0,3%), лекин метрода улардан ҳар саккизинчи йўловчи фойдаланади.Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
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инфографика, ўзбекистон, транспорт, инфографика
инфографика, ўзбекистон, транспорт, инфографика

Тошкентда жамоат транспортида кўпинча қандай тўлов қилинмоқда — инфографика

19:07 16.04.2025
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Пойтахт аҳолиси йўл ҳақини банк ва транспорт карталари ёрдамида тўлашни афзал кўрмоқда.
Как чаще всего оплачивают проезд в общественном транспорте - Sputnik Ўзбекистон
Как чаще всего оплачивают проезд в общественном транспорте - Sputnik Ўзбекистон
2025 йилнинг бир кунидаги маълумотларга кўра, автобусларда 99,7 фоиз, метрода 88 фоиз тўловлар электрон шаклда амалга оширилган.
Шу билан бирга, автобусларда қоғоз QR-чипталари деярли йўқолди (атиги 0,3%), лекин метрода улардан ҳар саккизинчи йўловчи фойдаланади.
Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
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