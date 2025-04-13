https://sputniknews.uz/20250413/ukraina-qurolli-kuchlar-rossiya-energetika-obekt-hujum-48864686.html
Украина Қуролли Кучлари Россиянинг энергетика объектларига ҳужум қилди
Украина Қуролли Кучлари Россиянинг энергетика объектларига ҳужум қилди
Sputnik Ўзбекистон
Украина Қуролли Кучлари Россиянинг энергетика объектларига ҳужум қилишда давом этмоқда. 13.04.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-04-13T17:03+0500
2025-04-13T17:03+0500
2025-04-13T17:03+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
украина
россия
россия мудофаа вазирлиги
электр энергияси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/16/39229442_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db3baf9eeac71cd5433f81b2608e0cfd.jpg
ТОШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Украина Қуролли Кучлари бир кунда Россиянинг энергетика объектларига иккита ҳужум уюштирди, де хабар қилди Россия Мудофаа вазирлиги.Украина қўшинлари жума ва шанба кунлари Белгород вилоятидаги Россия энергетика объектларига икки марта ҳужумни амалга оширди.Аниқлиқ киритилишича, Белгород вилоятида жума куни соат 19.02 да Украина Қуролли Кучлари томонидан "Россети Центр" филиалининг “Нечаевка” энергетика объекти – "Белгородэнерго"нинг ўққа тутилиши натижасида симлардаги узилиш туфайли юқори волтли линия узилган. Натижада Шебекин туманидаги 600 дан ортиқ маиший истеъмолчилар электр таъминотисиз қолган.
https://sputniknews.uz/20250323/rossiya-energetika-zarba-kiev-48538195.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/16/39229442_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_277a80797e92f4979630e15583e51308.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия, россия мудофаа вазирлиги, электр энергияси
дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия, россия мудофаа вазирлиги, электр энергияси
Украина Қуролли Кучлари Россиянинг энергетика объектларига ҳужум қилди
Украина Қуролли Кучлари Россиянинг энергетика объектларига ҳужум қилишда давом этмоқда.
ТОШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Украина Қуролли Кучлари бир кунда Россиянинг энергетика объектларига иккита ҳужум уюштирди, де хабар қилди Россия Мудофаа вазирлиги.
Украина қўшинлари жума ва шанба кунлари Белгород вилоятидаги Россия энергетика объектларига икки марта ҳужумни амалга оширди.
“Киев режими жорий йилнинг 18 мартидан бошлаб энергетика объектларига зарбаларни 30 кунга тўхтатиш ҳақидаги Россия-Америка келишувларини бузган ҳолда, Россия энергетика инфратузилмасига бир томонлама ҳужумларни давом эттирмоқда. Украина Қуролли Кучлари томонидан Россиянинг энергетика объектларига иккита ҳужум уюштирилган”, — дейилади хабарда.
Аниқлиқ киритилишича, Белгород вилоятида жума куни соат 19.02 да Украина Қуролли Кучлари томонидан "Россети Центр" филиалининг “Нечаевка” энергетика объекти – "Белгородэнерго"нинг ўққа тутилиши натижасида симлардаги узилиш туфайли юқори волтли линия узилган. Натижада Шебекин туманидаги 600 дан ортиқ маиший истеъмолчилар электр таъминотисиз қолган.
“12 апрел куни соат 10:16 да Украина Қуролли Кучлари томонидан "Россети Центр" - "Белгородэнерго" филиалининг “Красная Яруга” энергетика объектининг атайлаб ўққа тутилиши натижасида Степное қишлоғидаги маиший истеъмолчилар электр таъминотисиз қолди”, — дейилган хабарда.