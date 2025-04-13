Омскда Фарғона логистика маркази очилди
© Хокимият Ферганской областиВ Омской области открылся Ферганский логистический центр
© Хокимият Ферганской области
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Эндили Фарғонада етиштирилган қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари тўғридан-тўғри Россия истеъмолчиларига етказиб берилади.
ТОШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Россиянинг Омск вилоятида Фарғона улгуржи тақсимлаш логистика марказининг биринчи босқичи ишга туширилди, дея хабар берди Фарғона вилояти ҳокимлиги матбуот хизмати.
Қайд этилишича, эндиликда вилоятда етиштирилган сифатли қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари тўғридан-тўғри Россия истеъмолчиларига етказиб берилади.
© Хокимият Ферганской областиВ Омской области открылся Ферганский логистический центр
В Омской области открылся Ферганский логистический центр
© Хокимият Ферганской области
Вилоят ҳокими Хайрулло Бозоров бошчилигидаги вилоят делегацияси Россия Федерациясининг Омск вилоятига расмий ташриф доирасида “Фрукт-Сити” улгуржи тақсимлаш логистика марказининг тантанали очилиш тадбирида иштирок этди.
“Ўзбек бизнесменлари таъсисчилигида 700 млн рубль сарфланиб қурилган янги улгуржи тақсимлаш логистика маркази 9 гектар майдонни эгаллаб, замонавий инфратузилма асосида барпо этилган. Мазкур бозор ўз ичига 16 та ҳар бири 380 квадрат метрдан иборат кенг ва қулай ангарларни олади. Бу ангарлар мева-сабзавот маҳсулотларини сақлаш, қайта ишлаш ва қулай шароитда сотиш имконини беради”, — дейилади хабарда.
© Хокимият Ферганской областиВ Омской области открылся Ферганский логистический центр
В Омской области открылся Ферганский логистический центр
© Хокимият Ферганской области
Шунингдек, бозор ҳудудида 72 та савдо дўкони фаолият юритади. Уларда турли хил қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари, озиқ-овқат ва бошқа истеъмол товарлари сотилади.
© Хокимият Ферганской областиВ Омской области открылся Ферганский логистический центр
В Омской области открылся Ферганский логистический центр
© Хокимият Ферганской области
Айтилишича, марказда 450 та юк машинаси учун мўлжалланган тураргоҳлар ташкил этилган. Улар юк автомобилларининг эркин ҳаракатланиши ва маҳсулотларни тезкор равишда тушириш ҳамда юклаш имконини беради.
© Хокимият Ферганской областиВ Омской области открылся Ферганский логистический центр
В Омской области открылся Ферганский логистический центр
© Хокимият Ферганской области
Айтилишича, логистика марказининг бир қисмида Фарғона савдо уйи ҳам очилди.
© Хокимият Ферганской областиВ Омской области открылся Ферганский логистический центр
В Омской области открылся Ферганский логистический центр
© Хокимият Ферганской области
Вилоят ҳокими Хайрулло Бозоров ҳозирда лойиҳанинг биринчи босқичи якунлангани, тез орада иккинчи ва учинчи босқичларининг қурилиш ишлари амалга оширилиши маълум қилинди.
“Бугун биз Фарғона вилоятидан Россия бозорига қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини барқарор етказиб бериш имконини берувчи муҳим логистика марказини очмоқдамиз. Бу ҳудудларимиз ўртасидаги ҳамкорлик, ишонч ва стратегик шериклик самарасидир. Фарғона қишлоқ хўжалигининг бой салоҳиятига эга вилоятдир. Табиий, юқори сифатли маҳсулотларимиз истеъмолчиларга тез ва энг яхши ҳолатда етиб келишида мазкур замонавий логистиканинг ўрни катта бўлади”, — деди вилоят раҳбари.
Марказда махсус савдо дўконлари, сақлаш омборлари, логистика хизматлари фаолияти йўлга қўйилган.
"Ушбу бозор фаолияти натижасида 800 нафардан зиёд Ўзбекистон фуқароси доимий иш ўрни билан таъминланиши режалаштирилган. Улар учун замонавий турар-жойлар, озуқа таъминоти, тиббий хизмат ва бошқа зарур шарт-шароитлар яратилади", — дея қўшимча қилинган хабарда.
Маълумот учун, Фарғона вилоятида Россия билан ҳамкорликда 122 та корхона фаолият олиб бормоқда. Ўтган йилда 26 та лойиҳа амалга оширилиб, 113 млн долларлик тўғридан-тўғри инвестиция жалб этилган.