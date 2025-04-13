Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250413/omsk-fargona-logistika-markaz-48863957.html
Омскда Фарғона логистика маркази очилди
Омскда Фарғона логистика маркази очилди
Sputnik Ўзбекистон
Россиянинг Омск вилоятида Фарғона улгуржи тақсимлаш логистика марказининг биринчи босқичи ишга туширилди, дея хабар берди Фарғона вилояти ҳокимлиги матбуот хизмати.
2025-04-13T18:00+0500
2025-04-13T18:00+0500
иқтисод
ўзбекистон
россия
омск вилояти
фарғона вилояти
хайрулло бозоров
мева-сабзавот
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/0d/48862859_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1fe19b9a49fdc04aeb460e636857dca1.jpg
ТОШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Россиянинг Омск вилоятида Фарғона улгуржи тақсимлаш логистика марказининг биринчи босқичи ишга туширилди, дея хабар берди Фарғона вилояти ҳокимлиги матбуот хизмати.Қайд этилишича, эндиликда вилоятда етиштирилган сифатли қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари тўғридан-тўғри Россия истеъмолчиларига етказиб берилади.Вилоят ҳокими Хайрулло Бозоров бошчилигидаги вилоят делегацияси Россия Федерациясининг Омск вилоятига расмий ташриф доирасида “Фрукт-Сити” улгуржи тақсимлаш логистика марказининг тантанали очилиш тадбирида иштирок этди. Шунингдек, бозор ҳудудида 72 та савдо дўкони фаолият юритади. Уларда турли хил қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари, озиқ-овқат ва бошқа истеъмол товарлари сотилади.Айтилишича, марказда 450 та юк машинаси учун мўлжалланган тураргоҳлар ташкил этилган. Улар юк автомобилларининг эркин ҳаракатланиши ва маҳсулотларни тезкор равишда тушириш ҳамда юклаш имконини беради.Айтилишича, логистика марказининг бир қисмида Фарғона савдо уйи ҳам очилди.Вилоят ҳокими Хайрулло Бозоров ҳозирда лойиҳанинг биринчи босқичи якунлангани, тез орада иккинчи ва учинчи босқичларининг қурилиш ишлари амалга оширилиши маълум қилинди.Марказда махсус савдо дўконлари, сақлаш омборлари, логистика хизматлари фаолияти йўлга қўйилган.Маълумот учун, Фарғона вилоятида Россия билан ҳамкорликда 122 та корхона фаолият олиб бормоқда. Ўтган йилда 26 та лойиҳа амалга оширилиб, 113 млн долларлик тўғридан-тўғри инвестиция жалб этилган.
ўзбекистон
омск вилояти
фарғона вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/0d/48862859_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_243436fe375f4071559dda734f799739.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россиянинг омск вилояти фарғона улгуржи тақсимлаш логистика маркази фарғона вилояти ҳокимлиги
россиянинг омск вилояти фарғона улгуржи тақсимлаш логистика маркази фарғона вилояти ҳокимлиги

Омскда Фарғона логистика маркази очилди

18:00 13.04.2025
© Хокимият Ферганской областиВ Омской области открылся Ферганский логистический центр
В Омской области открылся Ферганский логистический центр - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.04.2025
© Хокимият Ферганской области
Oбуна бўлиш
Эндили Фарғонада етиштирилган қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари тўғридан-тўғри Россия истеъмолчиларига етказиб берилади.
ТОШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Россиянинг Омск вилоятида Фарғона улгуржи тақсимлаш логистика марказининг биринчи босқичи ишга туширилди, дея хабар берди Фарғона вилояти ҳокимлиги матбуот хизмати.
Қайд этилишича, эндиликда вилоятда етиштирилган сифатли қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари тўғридан-тўғри Россия истеъмолчиларига етказиб берилади.
© Хокимият Ферганской областиВ Омской области открылся Ферганский логистический центр
В Омской области открылся Ферганский логистический центр - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.04.2025
В Омской области открылся Ферганский логистический центр
© Хокимият Ферганской области
Вилоят ҳокими Хайрулло Бозоров бошчилигидаги вилоят делегацияси Россия Федерациясининг Омск вилоятига расмий ташриф доирасида “Фрукт-Сити” улгуржи тақсимлаш логистика марказининг тантанали очилиш тадбирида иштирок этди.
“Ўзбек бизнесменлари таъсисчилигида 700 млн рубль сарфланиб қурилган янги улгуржи тақсимлаш логистика маркази 9 гектар майдонни эгаллаб, замонавий инфратузилма асосида барпо этилган. Мазкур бозор ўз ичига 16 та ҳар бири 380 квадрат метрдан иборат кенг ва қулай ангарларни олади. Бу ангарлар мева-сабзавот маҳсулотларини сақлаш, қайта ишлаш ва қулай шароитда сотиш имконини беради”, — дейилади хабарда.
© Хокимият Ферганской областиВ Омской области открылся Ферганский логистический центр
В Омской области открылся Ферганский логистический центр - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.04.2025
В Омской области открылся Ферганский логистический центр
© Хокимият Ферганской области
Шунингдек, бозор ҳудудида 72 та савдо дўкони фаолият юритади. Уларда турли хил қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари, озиқ-овқат ва бошқа истеъмол товарлари сотилади.
© Хокимият Ферганской областиВ Омской области открылся Ферганский логистический центр
В Омской области открылся Ферганский логистический центр - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.04.2025
В Омской области открылся Ферганский логистический центр
© Хокимият Ферганской области
Айтилишича, марказда 450 та юк машинаси учун мўлжалланган тураргоҳлар ташкил этилган. Улар юк автомобилларининг эркин ҳаракатланиши ва маҳсулотларни тезкор равишда тушириш ҳамда юклаш имконини беради.
© Хокимият Ферганской областиВ Омской области открылся Ферганский логистический центр
В Омской области открылся Ферганский логистический центр - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.04.2025
В Омской области открылся Ферганский логистический центр
© Хокимият Ферганской области
Айтилишича, логистика марказининг бир қисмида Фарғона савдо уйи ҳам очилди.
© Хокимият Ферганской областиВ Омской области открылся Ферганский логистический центр
В Омской области открылся Ферганский логистический центр - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.04.2025
В Омской области открылся Ферганский логистический центр
© Хокимият Ферганской области
Вилоят ҳокими Хайрулло Бозоров ҳозирда лойиҳанинг биринчи босқичи якунлангани, тез орада иккинчи ва учинчи босқичларининг қурилиш ишлари амалга оширилиши маълум қилинди.
“Бугун биз Фарғона вилоятидан Россия бозорига қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини барқарор етказиб бериш имконини берувчи муҳим логистика марказини очмоқдамиз. Бу ҳудудларимиз ўртасидаги ҳамкорлик, ишонч ва стратегик шериклик самарасидир. Фарғона қишлоқ хўжалигининг бой салоҳиятига эга вилоятдир. Табиий, юқори сифатли маҳсулотларимиз истеъмолчиларга тез ва энг яхши ҳолатда етиб келишида мазкур замонавий логистиканинг ўрни катта бўлади”, — деди вилоят раҳбари.
Марказда махсус савдо дўконлари, сақлаш омборлари, логистика хизматлари фаолияти йўлга қўйилган.
"Ушбу бозор фаолияти натижасида 800 нафардан зиёд Ўзбекистон фуқароси доимий иш ўрни билан таъминланиши режалаштирилган. Улар учун замонавий турар-жойлар, озуқа таъминоти, тиббий хизмат ва бошқа зарур шарт-шароитлар яратилади", — дея қўшимча қилинган хабарда.
Маълумот учун, Фарғона вилоятида Россия билан ҳамкорликда 122 та корхона фаолият олиб бормоқда. Ўтган йилда 26 та лойиҳа амалга оширилиб, 113 млн долларлик тўғридан-тўғри инвестиция жалб этилган.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0