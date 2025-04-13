https://sputniknews.uz/20250413/omsk-fargona-logistika-markaz-48863957.html

Омскда Фарғона логистика маркази очилди

Омскда Фарғона логистика маркази очилди

Sputnik Ўзбекистон

Россиянинг Омск вилоятида Фарғона улгуржи тақсимлаш логистика марказининг биринчи босқичи ишга туширилди, дея хабар берди Фарғона вилояти ҳокимлиги матбуот хизмати.

2025-04-13T18:00+0500

2025-04-13T18:00+0500

2025-04-13T18:00+0500

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ТОШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Россиянинг Омск вилоятида Фарғона улгуржи тақсимлаш логистика марказининг биринчи босқичи ишга туширилди, дея хабар берди Фарғона вилояти ҳокимлиги матбуот хизмати.Қайд этилишича, эндиликда вилоятда етиштирилган сифатли қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари тўғридан-тўғри Россия истеъмолчиларига етказиб берилади.Вилоят ҳокими Хайрулло Бозоров бошчилигидаги вилоят делегацияси Россия Федерациясининг Омск вилоятига расмий ташриф доирасида “Фрукт-Сити” улгуржи тақсимлаш логистика марказининг тантанали очилиш тадбирида иштирок этди. Шунингдек, бозор ҳудудида 72 та савдо дўкони фаолият юритади. Уларда турли хил қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари, озиқ-овқат ва бошқа истеъмол товарлари сотилади.Айтилишича, марказда 450 та юк машинаси учун мўлжалланган тураргоҳлар ташкил этилган. Улар юк автомобилларининг эркин ҳаракатланиши ва маҳсулотларни тезкор равишда тушириш ҳамда юклаш имконини беради.Айтилишича, логистика марказининг бир қисмида Фарғона савдо уйи ҳам очилди.Вилоят ҳокими Хайрулло Бозоров ҳозирда лойиҳанинг биринчи босқичи якунлангани, тез орада иккинчи ва учинчи босқичларининг қурилиш ишлари амалга оширилиши маълум қилинди.Марказда махсус савдо дўконлари, сақлаш омборлари, логистика хизматлари фаолияти йўлга қўйилган.Маълумот учун, Фарғона вилоятида Россия билан ҳамкорликда 122 та корхона фаолият олиб бормоқда. Ўтган йилда 26 та лойиҳа амалга оширилиб, 113 млн долларлик тўғридан-тўғри инвестиция жалб этилган.

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