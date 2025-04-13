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https://sputniknews.uz/20250413/novosibirsk-qogirchoqboz-ozbekiston-gastrol-48861256.html
Новосибирсклик қўғирчоқбозларнинг Ўзбекистон бўйлаб гастроль сафари бошланди — репертуар
Новосибирсклик қўғирчоқбозларнинг Ўзбекистон бўйлаб гастроль сафари бошланди — репертуар
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Новосибирсклик қўғирчоқбозлар Фарғона, Самарқанд ва Тошкентда спектакл қўяди. 13.04.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-04-13T13:18+0500
2025-04-13T13:18+0500
маданият
ўзбекистон
новосибирск
қўғирчоқ театри
спектакль
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ТОШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Новосибирсклик қўғирчоқбозлар Фарғона, Самарқанд ва Тошкентда спектакл намойиш этади, дея хабар берди Новосибирск қўғирчоқ театри.Новосибирск вилоят қўғирчоқ театри 13-22 апрель кунлари Ўзбекистонда гастролларда бўлади. Санъаткорлар Фарғона, Самарқанд ва Тошкентда 18 та спектаклни намойиш этади.Жажжи ўзбекларга сибирликларнинг авлодлари томонидан яратилган энг машҳур ва севимли спектакллар “Айболит” ва “Ўрмон саргузаштлари” тақдим этилади."Айболит" Корней Чуковскийнинг шеърий эртаги. У тулки ва бўрига ёрдам беришга, тимсоҳ ва акулани даволашга доимо тайёр бўлган яхши шифокор ҳақида. Улар жуда хилма-хил қўғирчоқлар томонидан ўйналади: планшет ва соя қўғирчоқлари. Қаҳрамонлар болалар билан биргаликда машқларни бажаришади ва ёш томошабинларга шахсий гигиена қоидалари ҳақида айтиб беришади.Шунингдек, Нина Гернет спектакли асосида “Ўрмон саргузаштлари” қизиқарли эртак ўйини ҳам намойиш этилади. Ёш томошабинлар эртакнинг тўлақонли қаҳрамонларига айланишади ва Дорофейни айёр тулкидан қутқариб, мушукчага онасини топишга ёрдам беришлари мумкин бўлади.Фарғона вилояти қўғирчоқ театри матбуот хизматига кўра, 14-16 апрель кунлари “Айболит” ва “Ўрмон саргузаштлари” Ал-Фарғоний маданият ва истироҳат боғи ва Фарғона мусиқали драма театрида намойиш этилади.
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маданият, ўзбекистон, новосибирск, қўғирчоқ театри, спектакль
маданият, ўзбекистон, новосибирск, қўғирчоқ театри, спектакль

Новосибирсклик қўғирчоқбозларнинг Ўзбекистон бўйлаб гастроль сафари бошланди — репертуар

13:18 13.04.2025
© Новосибирский областной театр кукол Новосибирские кукольники сыграют спектакли в Фергане, Самарканде и Ташкенте
Новосибирские кукольники сыграют спектакли в Фергане, Самарканде и Ташкенте - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.04.2025
© Новосибирский областной театр кукол
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Новосибирсклик қўғирчоқбозлар Фарғона, Самарқанд ва Тошкентда спектакл қўяди.
ТОШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Новосибирсклик қўғирчоқбозлар Фарғона, Самарқанд ва Тошкентда спектакл намойиш этади, дея хабар берди Новосибирск қўғирчоқ театри.
Новосибирск вилоят қўғирчоқ театри 13-22 апрель кунлари Ўзбекистонда гастролларда бўлади. Санъаткорлар Фарғона, Самарқанд ва Тошкентда 18 та спектаклни намойиш этади.

“Бу бизнинг Ўзбекистонга баҳорги туҳфамиз. “Чорраҳада” III Халқаро қўғирчоқ театрлари фестивалида имзоланган ҳамкорлик шартномаси доирасида гастрол сафарларида бўлаяпмиз. Ушбу гастрол учун биз кичкинтойлар учун спектаклларни, кўплаб ўзаро таъсирга эга кулгили ҳикояларни ва томошабинлар билан ишлашни танладик. Умид қиламизки, спектаклларимиз эсда қолади ва узоқ ҳамкорлик тарихининг бошланиши бўлади”, — деди театр директори Юрий Горлатих РИА Новостига.

Жажжи ўзбекларга сибирликларнинг авлодлари томонидан яратилган энг машҳур ва севимли спектакллар “Айболит” ва “Ўрмон саргузаштлари” тақдим этилади.
© Новосибирский областной театр кукол Новосибирские кукольники сыграют спектакли в Фергане, Самарканде и Ташкенте
Новосибирские кукольники сыграют спектакли в Фергане, Самарканде и Ташкенте - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.04.2025
Новосибирские кукольники сыграют спектакли в Фергане, Самарканде и Ташкенте
© Новосибирский областной театр кукол
"Айболит" Корней Чуковскийнинг шеърий эртаги. У тулки ва бўрига ёрдам беришга, тимсоҳ ва акулани даволашга доимо тайёр бўлган яхши шифокор ҳақида. Улар жуда хилма-хил қўғирчоқлар томонидан ўйналади: планшет ва соя қўғирчоқлари. Қаҳрамонлар болалар билан биргаликда машқларни бажаришади ва ёш томошабинларга шахсий гигиена қоидалари ҳақида айтиб беришади.
Шунингдек, Нина Гернет спектакли асосида “Ўрмон саргузаштлари” қизиқарли эртак ўйини ҳам намойиш этилади. Ёш томошабинлар эртакнинг тўлақонли қаҳрамонларига айланишади ва Дорофейни айёр тулкидан қутқариб, мушукчага онасини топишга ёрдам беришлари мумкин бўлади.
Фарғона вилояти қўғирчоқ театри матбуот хизматига кўра, 14-16 апрель кунлари “Айболит” ва “Ўрмон саргузаштлари” Ал-Фарғоний маданият ва истироҳат боғи ва Фарғона мусиқали драма театрида намойиш этилади.
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