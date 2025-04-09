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https://sputniknews.uz/20250409/shaharsozlik-renovatsiyasi-mirziyoev-48792843.html
Шаҳарсозлик реновациясининг ҳуқуқий асослари: Мирзиёев тақдимот билан танишди
Шаҳарсозлик реновациясининг ҳуқуқий асослари: Мирзиёев тақдимот билан танишди
Sputnik Ўзбекистон
Аввал, шаҳар ва туманларда реновацияга мос ҳудуд танланиб, лойиҳа ишлаб чиқилади. Мулкдорларга янги уй ёки компенсациялар таклиф қилинади. Барча мулкдорлар билан келишувлар яккама-якка, нотариал тартибда тасдиқланади. Лойиҳалар учун ҳар бир ҳудудда реновация жамғармалари ташкил этилади.Иккинчи босқичда реновация дастури ҳудудий ва республика кенгашлари томонидан кўриб чиқилиб, қурилиш ташкилоти аниқланади. Учинчи босқичда уй-жойлар қурилиб, фойдаланишга топширилади.
2025-04-09T16:11+0500
2025-04-09T16:11+0500
жамият
ўзбекистон
шавкат мирзиёев
шаҳар
таклиф
лойиҳа
уй
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ТОШКЕНТ, 9 апр – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев шаҳарсозлик реновациясининг ҳуқуқий асосларини белгилаш бўйича таклифлар тақдимоти билан танишди. Бу ҳақда Ўзбекистон президенти матбуот хизмати хабар берди.Тақдимотда реновация тизимининг ҳуқуқий, молиявий ва ташкилий томонлари кўриб чиқилди.Бундай дастурлар 3 босқичда амалга оширилиши кўзда тутилмоқда. Реновацияга тушган ҳудуднинг иқтисодий салоҳияти ҳам ошади. Янги уйларнинг 1-2-қаватларида савдо, хизмат кўрсатиш ва кичик ишлаб чиқаришлар бўлади. Шунингдек, бу тизим орқали 20 минг гектар ер тежалиши ҳисоб-китоб қилинган.Хусусан, биринчи босқичда реновация асосида 20 мингта хонадон қурилиши мўлжалланган.Реновация ҳудудларини инфратузилма билан таъминлаш, девелопер ва қурувчи ташкилотлар ишини мувофиқлаштириш масалаларига ҳам тўхталиб ўтилди.
https://sputniknews.uz/20250202/ekologik-ekspertiza-ozbekiston-qonun-mdh-tajriba-47791071.html
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шаҳарсозлик реновацияси мирзиёев тақдимот
шаҳарсозлик реновацияси мирзиёев тақдимот

Шаҳарсозлик реновациясининг ҳуқуқий асослари: Мирзиёев тақдимот билан танишди

16:11 09.04.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по формированию правовых основ градостроительной реновации.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по формированию правовых основ градостроительной реновации. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.04.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Реновация тизимининг ҳуқуқий, молиявий ва ташкилий томонлари кўриб чиқилди.
ТОШКЕНТ, 9 апр – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев шаҳарсозлик реновациясининг ҳуқуқий асосларини белгилаш бўйича таклифлар тақдимоти билан танишди. Бу ҳақда Ўзбекистон президенти матбуот хизмати хабар берди.
Тақдимотда реновация тизимининг ҳуқуқий, молиявий ва ташкилий томонлари кўриб чиқилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по формированию правовых основ градостроительной реновации.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по формированию правовых основ градостроительной реновации. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.04.2025
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по формированию правовых основ градостроительной реновации.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Бундай дастурлар 3 босқичда амалга оширилиши кўзда тутилмоқда.
Аввал, шаҳар ва туманларда реновацияга мос ҳудуд танланиб, лойиҳа ишлаб чиқилади. Мулкдорларга янги уй ёки компенсациялар таклиф қилинади. Барча мулкдорлар билан келишувлар яккама-якка, нотариал тартибда тасдиқланади. Лойиҳалар учун ҳар бир ҳудудда реновация жамғармалари ташкил этилади.
Иккинчи босқичда реновация дастури ҳудудий ва республика кенгашлари томонидан кўриб чиқилиб, қурилиш ташкилоти аниқланади.
Учинчи босқичда уй-жойлар қурилиб, фойдаланишга топширилади.
Реновацияга тушган ҳудуднинг иқтисодий салоҳияти ҳам ошади. Янги уйларнинг 1-2-қаватларида савдо, хизмат кўрсатиш ва кичик ишлаб чиқаришлар бўлади. Шунингдек, бу тизим орқали 20 минг гектар ер тежалиши ҳисоб-китоб қилинган.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по формированию правовых основ градостроительной реновации.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по формированию правовых основ градостроительной реновации. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.04.2025
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по формированию правовых основ градостроительной реновации.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Хусусан, биринчи босқичда реновация асосида 20 мингта хонадон қурилиши мўлжалланган.
Давлат раҳбари бундай лойиҳаларни, аввало, у ерда яшовчиларнинг манфаатларини ҳисобга олган ҳолда, тизимли ва адолатли амалга ошириш зарурлигини таъкидлади. Шу мақсадда мутасаддилар, туман ҳокимлари ва уларнинг тегишли ўринбосарлари реновация тартиб-қоидалари ва ишни тўғри ташкил қилиш чоралари бўйича қўшимча ўқитилиши айтилди.
Реновация ҳудудларини инфратузилма билан таъминлаш, девелопер ва қурувчи ташкилотлар ишини мувофиқлаштириш масалаларига ҳам тўхталиб ўтилди.
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