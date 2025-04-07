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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20250407/putin-ukraina-48773295.html
Путин Украинада ўт очишни тўхтатиш ғоясини қўллаб-қувватлайди – Песков
Путин Украинада ўт очишни тўхтатиш ғоясини қўллаб-қувватлайди – Песков
Sputnik Ўзбекистон
Россия президенти Владимир Путин Украинада ўт очишни тўхтатиш ғоясини қўллаб-қувватлайди, бироқ бунинг учун бир нечта масалаларни ҳал этиш лозим. Бу ҳақда Россия етакчиси матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.
2025-04-07T19:32+0500
2025-04-07T19:32+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
владимир путин
дмитрий песков
украина
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ТОШКЕНТ, 7 апр – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Украинада ўт очишни тўхтатиш ғоясини қўллаб-қувватлайди, бироқ бунинг учун бир нечта масалаларни ҳал этиш лозим. Бу ҳақда Россия етакчиси матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.Песковнинг тушунтиришича, гап “Киев режимининг бўйсунмаслиги, Киев режимининг Киевга қулоқ тутмайдиган қатор экстремистик ва миллатчи бўлинмаларни назорат қила олмаслиги” ҳақида кетмоқда.У шу каби масалалар аввалгидай кун тартибида эканини қўшимча қилди.
https://sputniknews.uz/20250407/ukraina-muzokaralar-mirziyoev-48762268.html
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россия украина ўт очишни тўхтатиш
россия украина ўт очишни тўхтатиш

Путин Украинада ўт очишни тўхтатиш ғоясини қўллаб-қувватлайди – Песков

19:32 07.04.2025
© Sputnik / Владимир Астапкович / Медиабанкка ўтишПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.04.2025
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Кремль вакили бунинг учун қатор масалаларни ҳал қилиш кераклигини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 7 апр – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Украинада ўт очишни тўхтатиш ғоясини қўллаб-қувватлайди, бироқ бунинг учун бир нечта масалаларни ҳал этиш лозим. Бу ҳақда Россия етакчиси матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.

“Президент Путин ҳақиқатдан ҳам ўт очишни тўхтатиш ғоясини қўллаб-қувватлайди. Бироқ бунинг учун қатор саволларга жавоб бериш керак. Бу саволлар ҳавода муаллақ қолмоқда, ҳозирча уларга ҳеч ким жавоб бермади”, - деди Кремль вакили. Унинг сўзларидан РИА Новости иқтибос келтирган.

Песковнинг тушунтиришича, гап “Киев режимининг бўйсунмаслиги, Киев режимининг Киевга қулоқ тутмайдиган қатор экстремистик ва миллатчи бўлинмаларни назорат қила олмаслиги” ҳақида кетмоқда.
У шу каби масалалар аввалгидай кун тартибида эканини қўшимча қилди.
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