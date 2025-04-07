https://sputniknews.uz/20250407/putin-ukraina-48773295.html
Путин Украинада ўт очишни тўхтатиш ғоясини қўллаб-қувватлайди – Песков
Путин Украинада ўт очишни тўхтатиш ғоясини қўллаб-қувватлайди – Песков
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Россия президенти Владимир Путин Украинада ўт очишни тўхтатиш ғоясини қўллаб-қувватлайди, бироқ бунинг учун бир нечта масалаларни ҳал этиш лозим. Бу ҳақда Россия етакчиси матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.
2025-04-07T19:32+0500
2025-04-07T19:32+0500
2025-04-07T19:32+0500
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ТОШКЕНТ, 7 апр – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Украинада ўт очишни тўхтатиш ғоясини қўллаб-қувватлайди, бироқ бунинг учун бир нечта масалаларни ҳал этиш лозим. Бу ҳақда Россия етакчиси матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.Песковнинг тушунтиришича, гап “Киев режимининг бўйсунмаслиги, Киев режимининг Киевга қулоқ тутмайдиган қатор экстремистик ва миллатчи бўлинмаларни назорат қила олмаслиги” ҳақида кетмоқда.У шу каби масалалар аввалгидай кун тартибида эканини қўшимча қилди.
https://sputniknews.uz/20250407/ukraina-muzokaralar-mirziyoev-48762268.html
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россия украина ўт очишни тўхтатиш
россия украина ўт очишни тўхтатиш
Путин Украинада ўт очишни тўхтатиш ғоясини қўллаб-қувватлайди – Песков
Кремль вакили бунинг учун қатор масалаларни ҳал қилиш кераклигини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 7 апр – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Украинада ўт очишни тўхтатиш ғоясини қўллаб-қувватлайди, бироқ бунинг учун бир нечта масалаларни ҳал этиш лозим. Бу ҳақда Россия етакчиси матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.
“Президент Путин ҳақиқатдан ҳам ўт очишни тўхтатиш ғоясини қўллаб-қувватлайди. Бироқ бунинг учун қатор саволларга жавоб бериш керак. Бу саволлар ҳавода муаллақ қолмоқда, ҳозирча уларга ҳеч ким жавоб бермади”, - деди Кремль вакили. Унинг сўзларидан РИА Новости иқтибос келтирган.
Песковнинг тушунтиришича, гап “Киев режимининг бўйсунмаслиги, Киев режимининг Киевга қулоқ тутмайдиган қатор экстремистик ва миллатчи бўлинмаларни назорат қила олмаслиги” ҳақида кетмоқда.
У шу каби масалалар аввалгидай кун тартибида эканини қўшимча қилди.