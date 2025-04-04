https://sputniknews.uz/20250404/boks-boyicha-jahon-kubogi-48723885.html
Бокс бўйича Жаҳон кубоги: 4 нафар ўзбекистонлик боксчи финалга чиқди
Бокс бўйича Жаҳон кубоги: 4 нафар ўзбекистонлик боксчи финалга чиқди
Sputnik Ўзбекистон
Бразилия мезбонлик қилаётган бокс бўйича Жаҳон кубогида дастлабки ярим финаллардан кейин 4 нафар ўзбекистонлик боксчи финалга чиқди
2025-04-04T10:39+0500
2025-04-04T10:39+0500
2025-04-04T11:03+0500
спорт
бокс
ўзбекистон
бразилия
мусобақа
бронза медал
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ТОШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Бразилия мезбонлик қилаётган бокс бўйича Жаҳон кубогида дастлабки ярим финаллардан кейин 4 нафар ўзбекистонлик боксчи финалга чиқди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.Ярим финалнинг дастлабки кун баҳсларида Ўзбекистон терма жамоасининг 5 нафар аъзоси рингга кўтарилди. Мадияр Данияров бронза медалини нақд қилган бўлса, қолган 4 нафар боксчи финал йўлланмасини қўлга киритди.Бугун ярим финалнинг иккинчи кун беллашувлари ўтказилиб, унда 3 нафарЎзбекистон вакили баҳс олиб боради:
https://sputniknews.uz/20250403/boks-jahon-kubogi-ozbekiston-48711814.html
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бокс жаҳон кубоги ўзбекистон
бокс жаҳон кубоги ўзбекистон
Бокс бўйича Жаҳон кубоги: 4 нафар ўзбекистонлик боксчи финалга чиқди
10:39 04.04.2025 (янгиланди: 11:03 04.04.2025)
Мадияр Данияров бронза медалини нақд қилди, 4 нафар боксчи финал йўлланмасини қўлга киритди.
ТОШКЕНТ, 4 апр — Sputnik.
Бразилия мезбонлик қилаётган бокс бўйича Жаҳон кубогида дастлабки ярим финаллардан кейин 4 нафар ўзбекистонлик боксчи финалга чиқди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.
Ярим финалнинг дастлабки кун баҳсларида Ўзбекистон терма жамоасининг 5 нафар аъзоси рингга кўтарилди. Мадияр Данияров бронза медалини нақд қилган бўлса, қолган 4 нафар боксчи финал йўлланмасини қўлга киритди.
-60 кг: Мадияр Данияров – Луиз Оливейра (Бразилия) 1:4
-90 кг: Тўрабек Ҳабибуллаев – Вишал (Ҳиндистон) 5:0
-50 кг: Асилбек Жалилов – Жадумани Манденгбам (Ҳиндистон) 3:2
-75 кг: Фазлиддин Эркинбоев – Михал Ярлински (Польша) 4:1
+90 кг: Жаҳонгир Зокиров – Даниял Сапарбай (Қозоғистон) 5:0.
Бугун ярим финалнинг иккинчи кун беллашувлари ўтказилиб, унда 3 нафарЎзбекистон вакили баҳс олиб боради:
-55 кг: Миразизбек Мирзахалилов - Хосе Фелипе (Гватемала)
-80 кг: Жавоҳир Умматалиев - Диас Молжигитов (Қозоғистон)
-85 кг: Акмалжон Исроилов - Якуб Страшевски (Польша).