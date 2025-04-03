https://sputniknews.uz/20250403/ozbekiston-eoii-tashqi-savdo-aylanmasi-48721225.html
Ўзбекистоннинг ЕОИИ мамлакатлари билан ташқи савдо айланмаси
Ўзбекистоннинг ЕОИИ мамлакатлари билан ташқи савдо айланмаси
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Жорий йилнинг январь-февраль ойларида Ўзбекистоннинг ЕОИИга аъзо давлатлар билан ташқи савдо айланмаси $2559,4 млнни ташкил этди.
2025-04-03T19:02+0500
2025-04-03T19:02+0500
2025-04-03T19:02+0500
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Экспорт ҳажми $882,4 млн, импорт ҳажми $1667,0 млн.Дастлабки икки ойлик натижаларга кўра, Россия Иттифоқдаги асосий ҳамкор бўлиб қолмоқда.Россия билан умумий савдо ҳажми $1619,5 млнни ташкил этди.Батафсил Sputnik Ўзбекистон инфографикасида кўринг.
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Ўзбекистоннинг ЕОИИ мамлакатлари билан ташқи савдо айланмаси
Жорий йилнинг январь-февраль ойларида Ўзбекистоннинг ЕОИИга аъзо давлатлар билан ташқи савдо айланмаси $2559,4 млнни ташкил этди.
Экспорт ҳажми $882,4 млн, импорт ҳажми $1667,0 млн.
Дастлабки икки ойлик натижаларга кўра, Россия Иттифоқдаги асосий ҳамкор бўлиб қолмоқда.
Россия билан умумий савдо ҳажми $1619,5 млнни ташкил этди.
Батафсил Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида кўринг.