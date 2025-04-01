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Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.04.2024
Матбуот маркази
Sputnik Ўзбекистон матбуот маркази “Россия сегодня” халқаро медиа гуруҳи таркибига киради. Матбуот-маркази рақами: +99897 190 71 78
https://sputniknews.uz/20250401/anons-eoii-ozbekiston-intellektual-mulk-hamkorlik-48692399.html
Анонс: ЕОИИ ва Ўзбекистоннинг интеллектуал мулк соҳасидаги ҳамкорлиги кўриб чиқилади
Анонс: ЕОИИ ва Ўзбекистоннинг интеллектуал мулк соҳасидаги ҳамкорлиги кўриб чиқилади
Sputnik Ўзбекистон
Тошкент-Москва видеокўпригида Ўзбекистонда ахборот технологиялари ва интеллектуал мулкни ривожлантириш масалаларини муҳокама қилади. 01.04.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-04-01T18:00+0500
2025-04-01T18:00+0500
матбуот маркази
еоии
матбуот-анжуман
интеллектуал мулк
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ТОШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида 2 апрель соат 13:00 да Тошкент-Москва видеокўприги бўлиб ўтади. Тадбирда иштирокчилар Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) билан ҳамкорлик доирасида Ўзбекистонда ахборот технологиялари ва интеллектуал мулкни ривожлантириш масалаларини муҳокама қилишади.Иштирокчилар:Тадбирга журналистлар таклиф этилади. +998971907178, @alisherakimbaev, a.akimbaev@sputniknews.com ушбу манзиллар орқали рўйхатдан ўтиш мумкин. Матбуот маркази продюсери Алишер Акимбаев.
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еоии, матбуот-анжуман, интеллектуал мулк
еоии, матбуот-анжуман, интеллектуал мулк

Анонс: ЕОИИ ва Ўзбекистоннинг интеллектуал мулк соҳасидаги ҳамкорлиги кўриб чиқилади

18:00 01.04.2025
© Sputnik / Бахром ХатамовПресс-центр Sputnik Узбекистан
Пресс-центр Sputnik Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.04.2025
© Sputnik / Бахром Хатамов
Oбуна бўлиш
Тошкент-Москва видеокўпригида Ўзбекистонда ахборот технологиялари ва интеллектуал мулкни ривожлантириш масалаларини муҳокама қилади.
ТОШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида 2 апрель соат 13:00 да Тошкент-Москва видеокўприги бўлиб ўтади.
Тадбирда иштирокчилар Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) билан ҳамкорлик доирасида Ўзбекистонда ахборот технологиялари ва интеллектуал мулкни ривожлантириш масалаларини муҳокама қилишади.
Иштирокчилар:
Ўзбекистон Адлия вазирлиги Интеллектуал мулк бошқармаси етакчи маслаҳатчиси Бобурхон Аббосов,
Тошкент давлат юридик университети Интеллектуал мулк ҳуқуқи кафедраси ўқитувчиси Шуҳратжон Ёкубов;
Россия ва Евроосиё патент вакили Борис Герасин.
Тадбирга журналистлар таклиф этилади. +998971907178, @alisherakimbaev, a.akimbaev@sputniknews.com ушбу манзиллар орқали рўйхатдан ўтиш мумкин. Матбуот маркази продюсери Алишер Акимбаев.
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