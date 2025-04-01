https://sputniknews.uz/20250401/anons-eoii-ozbekiston-intellektual-mulk-hamkorlik-48692399.html
Анонс: ЕОИИ ва Ўзбекистоннинг интеллектуал мулк соҳасидаги ҳамкорлиги кўриб чиқилади
Анонс: ЕОИИ ва Ўзбекистоннинг интеллектуал мулк соҳасидаги ҳамкорлиги кўриб чиқилади
Sputnik Ўзбекистон
Тошкент-Москва видеокўпригида Ўзбекистонда ахборот технологиялари ва интеллектуал мулкни ривожлантириш масалаларини муҳокама қилади. 01.04.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-04-01T18:00+0500
2025-04-01T18:00+0500
2025-04-01T18:00+0500
матбуот маркази
еоии
матбуот-анжуман
интеллектуал мулк
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ТОШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида 2 апрель соат 13:00 да Тошкент-Москва видеокўприги бўлиб ўтади. Тадбирда иштирокчилар Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) билан ҳамкорлик доирасида Ўзбекистонда ахборот технологиялари ва интеллектуал мулкни ривожлантириш масалаларини муҳокама қилишади.Иштирокчилар:Тадбирга журналистлар таклиф этилади. +998971907178, @alisherakimbaev, a.akimbaev@sputniknews.com ушбу манзиллар орқали рўйхатдан ўтиш мумкин. Матбуот маркази продюсери Алишер Акимбаев.
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еоии, матбуот-анжуман, интеллектуал мулк
еоии, матбуот-анжуман, интеллектуал мулк
Анонс: ЕОИИ ва Ўзбекистоннинг интеллектуал мулк соҳасидаги ҳамкорлиги кўриб чиқилади
Тошкент-Москва видеокўпригида Ўзбекистонда ахборот технологиялари ва интеллектуал мулкни ривожлантириш масалаларини муҳокама қилади.
ТОШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида 2 апрель соат 13:00 да Тошкент-Москва видеокўприги бўлиб ўтади.
Тадбирда иштирокчилар Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) билан ҳамкорлик доирасида Ўзбекистонда ахборот технологиялари ва интеллектуал мулкни ривожлантириш масалаларини муҳокама қилишади.
Ўзбекистон Адлия вазирлиги Интеллектуал мулк бошқармаси етакчи маслаҳатчиси Бобурхон Аббосов,
Тошкент давлат юридик университети Интеллектуал мулк ҳуқуқи кафедраси ўқитувчиси Шуҳратжон Ёкубов;
Россия ва Евроосиё патент вакили Борис Герасин.
Тадбирга журналистлар таклиф этилади. +998971907178, @alisherakimbaev, a.akimbaev@sputniknews.com ушбу манзиллар орқали рўйхатдан ўтиш мумкин. Матбуот маркази продюсери Алишер Акимбаев.