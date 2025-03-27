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https://sputniknews.uz/20250327/uitkoff-bayonot-zelenskiy-48593105.html
Уиткоффнинг баёнотлари бизга жуда халақит қилмоқда — Зеленский
Уиткоффнинг баёнотлари бизга жуда халақит қилмоқда — Зеленский
Sputnik Ўзбекистон
Владимир Зеленский Киевга АҚШ президентининг махсус вакили Стивен Уиткоффнинг баёнотлари халақит қилаётганини айтди. Бу ҳақда РИА Новости France 2 телеканалига таяниб, хабар берди.
2025-03-27T13:15+0500
2025-03-27T13:15+0500
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TOШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Владимир Зеленский Киевга АҚШ президентининг махсус вакили Стивен Уиткоффнинг баёнотлари халақит қилаётганини айтди. Бу ҳақда РИА Новости "France 2" телеканалига таяниб, хабар берди. Зеленскийнинг фикрича, “Уиткофф ҳақиқатан ҳам Кремль баёнотларида тез-тез иқтибос келтиради”. Аввалроқ Уиткофф уларнинг учрашуви чоғида Россия президенти ҳақида ижобий таассурот қолдирганини тан олган ва Путин Америка вакилини қабул қилиб, “илтифот” кўрсатганини қўшимча қилганди.ЕИ Путин Европани “эгаллаб олмоқчи” эмаслигини тушуна бошлади — Стивен Уиткофф
https://sputniknews.uz/20250322/uitkoff-taker-karlson-intervyu-48530263.html
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владимир зеленский киев ақш президентининг махсус вакили стивен уиткофф
владимир зеленский киев ақш президентининг махсус вакили стивен уиткофф

Уиткоффнинг баёнотлари бизга жуда халақит қилмоқда — Зеленский

13:15 27.03.2025
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве 4 ноября 2023 года.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве 4 ноября 2023 года. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Зеленскийнинг айтишича, Уиткоффнинг баёнотлари Киевга халақит қилмоқда.
TOШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Владимир Зеленский Киевга АҚШ президентининг махсус вакили Стивен Уиткоффнинг баёнотлари халақит қилаётганини айтди. Бу ҳақда РИА Новости "France 2" телеканалига таяниб, хабар берди.
Зеленскийнинг фикрича, “Уиткофф ҳақиқатан ҳам Кремль баёнотларида тез-тез иқтибос келтиради”.
“Менимча, бу бизни тинчликка яқинлаштирмайди. Ва мен ишонаманки, бу, афсуски, Американинг Россия Федерациясига босимини заифлаштиради. Ушбу маълумот майдонини фақат ўз ҳаракатларимиз орқали тузатишимиз мумкин. Биз буни қилишга ҳаракат қилмоқдамиз. Мен президент (АҚШ Дональд - таҳр.) Трамп билан бир неча бор гаплашганман, ва биз разведка даражасида реал, ҳақиқий маълумот алмашишимиз учун жуда кўп ҳаракат қиламиз, чунки Уиткоффнинг баёнотлари бизга жуда халақит қилмоқда, чунки биз (Россия президенти Владимир - таҳр.) Путин билан курашяпмиз ва биз унинг ёрдамчилари кўп бўлишини хоҳламаймиз”, — деди у.
Аввалроқ Уиткофф уларнинг учрашуви чоғида Россия президенти ҳақида ижобий таассурот қолдирганини тан олган ва Путин Америка вакилини қабул қилиб, “илтифот” кўрсатганини қўшимча қилганди.
ЕИ Путин Европани “эгаллаб олмоқчи” эмаслигини тушуна бошлади — Стивен Уиткофф
Стив Уиткофф. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.03.2025
Путин билан учрашув, Украинадаги сайловлар — Уиткофф Такер Карлсонга интервью берди
22 Март, 16:55
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