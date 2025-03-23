Кувайтда Бухоро амирига тегишли заргарлик буюрмлари топилди
© Центр исламской цивилизацииВ Кувейте нашли ювелирные изделия, принадлежащие эмиру Бухары
© Центр исламской цивилизации
Oбуна бўлиш
Кувайтдаги музейда Ибн Синонинг “Тиб қонунлари” асари нусхалари ва Бухоро амирига тегишли заргарлик буюрмлари сақланмоқда.
ТОШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Кувайтда Бухоро амирига тегишли зеб-зийнатлар топилди, дея хабар берди Ислом цивилизацияси маркази ахборот хизмати.
Кувайт пойтахти ал-Кувайт шаҳрида жойлашган Ториқ Ражаб музейи 30 000 дан ортиқ қадимий ва замонавий буюмлардан иборат шахсий коллекцияни ўз ичига олади. Музейга кувайтлик тадбиркор Ториқ Саййид Ражаб томонидан асос солинган. Муассаса ўз фаолиятини 1980 йилда бошлаган. Унда кўп йиллар давомида шаклланган шахсий коллекция жамланган бўлиб, Ториқ Ражаб музейи номи билан машҳур.
Ўзбекистондан ташриф буюрган делегация аъзолари Ислом цивилизацияси марказида ташкил этилиши кутилаётган экспозицияга 50 га яқин жаҳон коллекцияларини жалб қилиш режалаштирилаётганини маълум қилди.
© Центр исламской цивилизации
1/4
© Центр исламской цивилизации
© Центр исламской цивилизации
2/4
© Центр исламской цивилизации
© Центр исламской цивилизации
3/4
© Центр исламской цивилизации
© Центр исламской цивилизации
4/4
© Центр исламской цивилизации
1/4
© Центр исламской цивилизации
2/4
© Центр исламской цивилизации
3/4
© Центр исламской цивилизации
4/4
© Центр исламской цивилизации
“Ториқ Ражаб музейининг экспонатларини юртингизда намойиш этиш тарихий воқелик. Мазкур музейда Ўзбекистон маданий меросига оид қимматли экспонатлар, шу жумладан, Абу Али ибн Синонинг “Тиб қонунлари” асарининг XIV асрда кўчирилган нусхалари, Бухоро амири ва унинг қариндошларига тегишли тақинчоқлар, Шайбонийлар даврига оид миниатюралар ва кўплаб экспонатлар мавжуд”, — деди музей директори Зияд Ражаб.
Музейда Бухородан келтирилган заргарлик буюмлари, қадимий либослар, қурол-яроғлар, ҳунармандчилик ашёлари, матолар, шиша идишлар ҳам ўрин олган.
“Менинг онам, асосан, заргарлик буюмларини тўплаган бўлса, отам сопол ва металл буюмларга масъул бўлганлар. Ота-онам айнан Ўзбекистон ҳудуди ва тарихига қизиққанлари боис музейда ушбу манзилдан келтирилган артефактлар кўплаб топилади”, — дея қўшимча қилди Зияд Ражаб.
Учрашув якунида Катта Лангар Қуръони факсимиле нусхаси, хаттот Ҳабибулло Солиҳ томонидан папирусга туширилган Муҳаммад (с.а.в) муҳри акс этган мактуб нусхаси музей директори Зияд Ражабга тақдим қилинди.
Шунингдек, Кувайтдаги Ислом мероси уйи билан ҳам ҳамкорлик йўлга қўйилди.
© Центр исламской цивилизацииВ Кувейте нашли ювелирные изделия, принадлежащие эмиру Бухары
В Кувейте нашли ювелирные изделия, принадлежащие эмиру Бухары
© Центр исламской цивилизации
Ўзбекистоннинг Кувайтдаги элчиси Аюбхон Юнусов ва Ислом цивилизацияси маркази раҳбари Фирдавс Абдухолиқов бошчилигидаги делегация Кувайт Ислом мероси уйига ташриф буюрди.
Маълумот учун, Ислом санъати музейлари коллекцияси ранг-баранг бўлиб, Қуръон қўлёзмалари ва илмий асарлар, заргарлик, тўқимачилик, кулолчилик буюмлари, шиша, металь, тош, ёғоч, фил суяги, гиламлар каби ноёб дурдоналарни ўз ичига олади. Кутубхонада араб ва бошқа тиллардаги нодир китоблар ва маълумотномалар тўплами мавжуд.
© Центр исламской цивилизацииВ Кувейте нашли ювелирные изделия, принадлежащие эмиру Бухары
В Кувейте нашли ювелирные изделия, принадлежащие эмиру Бухары
© Центр исламской цивилизации
Кувайт Ислом мероси уйи мамлакатнинг Маданият, санъат ва адабиёт бўйича Миллий кенгаши назорати остида “Ас-Сабоҳ” ислом санъати тўпламини намойиш этиш учун ташкил этилган. Тўпламда Хитойдан Андалусиягача чўзилган ва ҳижрий I асрдан — ХIII асргача бўлган даврларни ўз ичига олган 20 мингдан ортиқ ислом санъатининг дурдоналари мавжуд.
Шунингдек, Кувайт Ислом мероси уйида эрамизнинг ХIХ асрига оид нодир китоблар тўпламини ўз ичига олган махсус кутубхона ҳам мавжуд. Унда ислом санъати ва цивилизацияси билан боғлиқ тадқиқотларни ёритувчи нашрлар ҳам ўрин олган. Исломий асарлар уйида марҳум шайх Носир ва шайха Ҳасса томонидан йиғилган 30 минг дона қадимий буюмларга эга Сабоҳ коллекцияси мавжуд. Бу коллекция минтақадаги ислом ва араб маданий меросини акс эттиради.