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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20250318/rossiya-ukraina-ot-ochish-toxtatish-ushakov-48472113.html
Россия Украинада ўт очишни тўхтатишга умидини йўқотгани йўқ — Ушаков
Россия Украинада ўт очишни тўхтатишга умидини йўқотгани йўқ — Ушаков
Sputnik Ўзбекистон
Юрий Ушаков: Россия Украинада ўт очишни тўхтатишга умид қилмоқда. 18.03.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-03-18T20:09+0500
2025-03-18T20:09+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Россия Украинада мумкин бўлган ўт очишни тўхтатишга умидини йўқотгани йўқ, бироқ Украина Қуролли кучларининг ўз ҳудудидаги ҳужумларини кўрмоқда, деди президент ёрдамчиси Юрий Ушаков “Коммерсант” газетасига.Трамп Путин билан гаплашмоқчи — суҳбат мавзусиРоссия етакчисининг ёрдамчиси Оқ уйнинг махсус вакили Стивен Уиткоффнинг Москвага ташрифидан кейин сиёсатчилар бир-бирларига қўнғироқ қилмаганини таъкидлади.Курск вилоятида НАТО мамлакатларидан 30 нафарга яқин офицер борлиги маълум бўлди
https://sputniknews.uz/20250317/ukraina-tiv-ultimatum-48459024.html
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дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия
дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия

Россия Украинада ўт очишни тўхтатишга умидини йўқотгани йўқ — Ушаков

20:09 18.03.2025
© Sputnik / Илья Питалев / Медиабанкка ўтишПомощник президента РФ Юрий Ушаков выступает на открытии VII международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".
Помощник президента РФ Юрий Ушаков выступает на открытии VII международного научно-экспертного форума Примаковские чтения. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.03.2025
© Sputnik / Илья Питалев
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Юрий Ушаков: Россия Украинада ўт очишни тўхтатишга умид қилмоқда.
ТОШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Россия Украинада мумкин бўлган ўт очишни тўхтатишга умидини йўқотгани йўқ, бироқ Украина Қуролли кучларининг ўз ҳудудидаги ҳужумларини кўрмоқда, деди президент ёрдамчиси Юрий Ушаков “Коммерсант” газетасига.

“Таклифдан (30 кунлик сулҳ учун Вашингтондан. – Таҳр.) бир ҳафта ўтди. Ва биз нимани кўрмоқдамиз? Украина дронларининг Россия ҳудудига тарихдаги энг кучли ҳужуми. Ва кейин яна бир ҳужум. Аммо биз умидимизни йўқотмаймиз! Биз ҳамма нарсага илиняпмиз! Лекин улар (Россия ва АҚШ президентлари Владимир Путин ва Дональд Трамп. – Таҳр.) бир-бири билан гаплашиши керак”, — деди у.

Трамп Путин билан гаплашмоқчи — суҳбат мавзуси
Россия етакчисининг ёрдамчиси Оқ уйнинг махсус вакили Стивен Уиткоффнинг Москвага ташрифидан кейин сиёсатчилар бир-бирларига қўнғироқ қилмаганини таъкидлади.
“Ягона суҳбат 12 февраль куни бўлган. Ва “биз қўнғироқ қилдик” дейишганда, бошқа нарса назарда тутиляпти”, — дея қўшимча қилди Ушаков.
Курск вилоятида НАТО мамлакатларидан 30 нафарга яқин офицер борлиги маълум бўлди
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