Ўзбекистонлик боксчи қизлар Сербияда тарихий натижа кўрсатди
13:40 14.03.2025 (янгиланди: 13:51 14.03.2025)
© НОК УзбекистанаНиш-2025: Исторический результат от наших девушек
© НОК Узбекистана
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Тўрт нафар ўзбекистонлик боксчи қизлар ярим финал йўлланмасига сазовор бўлди.
ТОШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Сербияда ўтказилаётган бокс бўйича аёллар ўртасидаги жаҳон чемпионатида 4 нафар ўзбекистонлик боксчи қизлар ярим финал йўлланмасига сазовор бўлди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.
© НОК УзбекистанаНиш-2025: Исторический результат от наших девушек
Ниш-2025: Исторический результат от наших девушек
© НОК Узбекистана
“Бу босқичга етиб келган ҳар бир иштирокчи ўзи учун камида бронза медалини нақд қилади. Ўзбекистонлик боксчи қизлар ҳали ҳеч бир дунё биринчилигида 4 та медал қўлга киритмаганини инобатга олсак, бу жамоамиз учун тарихий чемпионатга айланмоқда”, - дейилади хабарда.
© НОК УзбекистанаНиш-2025: Исторический результат от наших девушек
Ниш-2025: Исторический результат от наших девушек
© НОК Узбекистана
Ортда қолган чорак финал баҳслари:
-50 кг: Сабина Бобоқулова - Златислава Чуканова (Болгария) 5:2
-60 кг: Ситора Турдибекова - Виктория Графеева (Қозоғистон) 0:5
-66 кг: Навбаҳор Ҳамидова - Муния Тутире (Марокаш) 5:0
-81 кг: Соҳиба Рўзметова - Бусра Исилдар (Туркия) 0:5
-48 кг: Фарзона Фозилова - Анаханим Исмаилова (Озарбайжон) 5:0
-52 кг: Феруза Казакова - Имане Эл Аъзами (Марокаш) 5:0
-57 кг: Нигина Ўктамова - Андела Бранкович (Сербия) 0:5
-75 кг: Азиза Зокирова - Аофе Орюрки (Ирландия) 1:4.
Бугун ярим финал босқичида рингга кўтариладиган ўзбекистонлик боксчи қизлар ва уларнинг рақиблари:
-48 кг: Фарзона Фозилова - Юлия Чумгалакова (Россия)
-50 кг: Сабина Бобоқулова - Ху Меийи (Хитой)
-52 кг: Феруза Казакова - Панг Чол Ми (КХДР)
-66 кг: Навбаҳор Ҳамидова - Албина Молдажанова (Россия).