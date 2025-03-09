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https://sputniknews.uz/20250309/dzyudo-ozbekiston-sportchi-avstriya-48315017.html
Дзюдо: ўзбекистонлик спортчилар Линс Гран-присида кумуш ва бронза медалига эга чиқишди
Дзюдо: ўзбекистонлик спортчилар Линс Гран-присида кумуш ва бронза медалига эга чиқишди
Sputnik Ўзбекистон
Австриянинг Линс шаҳрида бўлиб ўтаётган дзюдо бўйича Гран-при турнирининг иккинчи куни ҳам Ўзбекистон терма жамоаси учун омадли ўтди. 09.03.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-03-09T16:29+0500
2025-03-09T16:29+0500
спорт
ўзбекистон
дзюдо
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ТОШКЕНТ, 9 март — Sputnik. Австрияда ўтаётган Линс Гран-присининг иккинчи кунида ўзбекистонлик спортчилар кумуш ва бронза медалларини қўлга киритишди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати.Австриянинг Линс шаҳрида бўлиб ўтаётган дзюдо бўйича Гран-при турнирининг иккинчи куни ҳам Ўзбекистон терма жамоаси учун омадли ўтди.Унда спортчилар 1 тадан кумуш ва бронза медалларига сазовор бўлишди.Ғолиблар:Эслатиб ўтамиз, 7-9 март кунлари Австриянинг Линс шаҳрида дзюдо бўйича Гран-при турнири бўлиб ўтди. Унда 7 нафар ўзбекистонлик спортчилар иштирок этди.
https://sputniknews.uz/20250308/dzyudo-laziza-haydarova-lins-gran-pri-48306713.html
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спорт, ўзбекистон, дзюдо
спорт, ўзбекистон, дзюдо

Дзюдо: ўзбекистонлик спортчилар Линс Гран-присида кумуш ва бронза медалига эга чиқишди

16:29 09.03.2025
© НОК УзбекистанаДзюдоисты Узбекистана завоевали две награды во второй день состязаний на турнире Гран-при Линц-2025
Дзюдоисты Узбекистана завоевали две награды во второй день состязаний на турнире Гран-при Линц-2025 - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.03.2025
© НОК Узбекистана
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Австриянинг Линс шаҳрида бўлиб ўтаётган дзюдо бўйича Гран-при турнирининг иккинчи куни ҳам Ўзбекистон терма жамоаси учун омадли ўтди.
ТОШКЕНТ, 9 март — Sputnik. Австрияда ўтаётган Линс Гран-присининг иккинчи кунида ўзбекистонлик спортчилар кумуш ва бронза медалларини қўлга киритишди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати.
Австриянинг Линс шаҳрида бўлиб ўтаётган дзюдо бўйича Гран-при турнирининг иккинчи куни ҳам Ўзбекистон терма жамоаси учун омадли ўтди.
Унда спортчилар 1 тадан кумуш ва бронза медалларига сазовор бўлишди.
Ғолиблар:
Кумуш медал: -81 кг: Муроджон Йўлдошев;
Бронза медал: -73 кг: Мардон Равшанов.
Эслатиб ўтамиз, 7-9 март кунлари Австриянинг Линс шаҳрида дзюдо бўйича Гран-при турнири бўлиб ўтди. Унда 7 нафар ўзбекистонлик спортчилар иштирок этди.
18-летняя Лазиза Хайдарова-призёр Гран-при Линц-2025 - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.03.2025
Ўзбекистонлик дзюдочи Лазиза Ҳайдарова Линс Гран-приси совриндори бўлди
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