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https://sputniknews.uz/20250308/ozbekiston-noyob-minerallar-loyihalar-48303699.html
Ўзбекистонда ноёб минераллар бўйича $2,6 млрдлик лойиҳалар амалга оширилади
Ўзбекистонда ноёб минераллар бўйича $2,6 млрдлик лойиҳалар амалга оширилади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда келгуси уч йилда 28 та ноёб минерал бўйича 2,6 миллиард долларлик 76 та лойиҳани амалга ошириш мўлжалланмоқда.
2025-03-08T11:32+0500
2025-03-08T11:37+0500
ўзбекистон
шавкат мирзиёев
лойиҳа
тоғ-кон ва геология вазирлиги
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ТОШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Ўзбекистонда келгуси уч йилда 28 та ноёб минерал бўйича 2,6 миллиард долларлик 76 та лойиҳани амалга ошириш мўлжалланмоқда. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Президент Шавкат Мирзиёев 7 март куни саноат учун муҳим минераллар хомашё базасини кенгайтириш ва қўшилган қийматли маҳсулотлар ишлаб чиқариш бўйича тақдимот билан танишди.Сўнгги йилларда ташкилий асос яратилиб, юқори қўшилган қийматли маҳсулотлар олиш бўйича ишлар бошланди. Тақдимотда тоғ-кон саноати ва геология вазири бу йўналишдаги имкониятлар ҳақида ахборот берди.Энг асосий вазифа – замонавий технологияларни қўллаб, қиммат хомашёни рудадан ажратиб олиш, софлигини ошириш ва юқори қийматли маҳсулотлар яратиш экани кўрсатиб ўтилди. Масалан, “Ингичка” конидаги вольфрам концентрати бойитилса, қўшилган қиймат 2 карра ошади. Ҳозирча шу каби 18 та лойиҳа ишлаб чиқилгани айтилди.Соҳада “хомашё – қайта ишлаш – илм ва технология – тайёр маҳсулот” занжирини кенгайтириш мақсадида молибден ва вольфрамга бой Тошкент ва Самарқанд вилоятларида технопарклар ташкил қилиш таклифи билдирилди.Давлат раҳбари бу борада саноат тажрибалари ва технология трансферини амалга ошириш, замонавий лаборатория ва ўқув марказлари очиш бўйича топшириқлар берди. Умуман, “тўртинчи саноат инқилоби” даврида муносиб ўринга эга бўлиш учун мустаҳкам замин яратиш зарурлиги таъкидланди.
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ўзбекистон ноёб минераллар $2,6 млрдлик лойиҳалар
ўзбекистон ноёб минераллар $2,6 млрдлик лойиҳалар

Ўзбекистонда ноёб минераллар бўйича $2,6 млрдлик лойиҳалар амалга оширилади

11:32 08.03.2025 (янгиланди: 11:37 08.03.2025)
© Sputnik / Александр КряжевКедровский угольный разрез
Кедровский угольный разрез - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.03.2025
© Sputnik / Александр Кряжев
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Давлат раҳбари саноат тажрибалари ва технология трансферини амалга ошириш, замонавий лаборатория ва ўқув марказлари очиш бўйича топшириқлар берди.
ТОШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Ўзбекистонда келгуси уч йилда 28 та ноёб минерал бўйича 2,6 миллиард долларлик 76 та лойиҳани амалга ошириш мўлжалланмоқда. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Президент Шавкат Мирзиёев 7 март куни саноат учун муҳим минераллар хомашё базасини кенгайтириш ва қўшилган қийматли маҳсулотлар ишлаб чиқариш бўйича тақдимот билан танишди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о расширении сырьевой базы критически важных для промышленности минералов и выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о расширении сырьевой базы критически важных для промышленности минералов и выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.03.2025
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о расширении сырьевой базы критически важных для промышленности минералов и выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью
© Пресс-служба президента Узбекистана
Таъкидланишича, Ўзбекистон ҳудудида вольфрам, молибден, магний, литий, германий, графит, ванадий ва титан каби 30 дан ортиқ саноат учун муҳим минераллар мавжуд. Лекин илгари бу имконият тўла юзага чиқарилмаган. Қазилмаларни қидириш, техноген чиқиндиларни қайта ишлаб, фойдали моддаларни ажратиб олиш ва улардан маҳсулот тайёрлашга инвестиция киритилмаган.
Сўнгги йилларда ташкилий асос яратилиб, юқори қўшилган қийматли маҳсулотлар олиш бўйича ишлар бошланди. Тақдимотда тоғ-кон саноати ва геология вазири бу йўналишдаги имкониятлар ҳақида ахборот берди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о расширении сырьевой базы критически важных для промышленности минералов и выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о расширении сырьевой базы критически важных для промышленности минералов и выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.03.2025
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о расширении сырьевой базы критически важных для промышленности минералов и выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью
© Пресс-служба президента Узбекистана
Келгуси уч йилда 28 та ноёб минерал бўйича 2,6 миллиард долларлик 76 та лойиҳани амалга ошириш мўлжалланмоқда. Бунинг учун хомашё базасини кенгайтириш мақсадида геология-қидирув ва илмий-тадқиқот ишларига қўшимча маблағ ажратиш кўзда тутилмоқда.
Энг асосий вазифа – замонавий технологияларни қўллаб, қиммат хомашёни рудадан ажратиб олиш, софлигини ошириш ва юқори қийматли маҳсулотлар яратиш экани кўрсатиб ўтилди. Масалан, “Ингичка” конидаги вольфрам концентрати бойитилса, қўшилган қиймат 2 карра ошади. Ҳозирча шу каби 18 та лойиҳа ишлаб чиқилгани айтилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о расширении сырьевой базы критически важных для промышленности минералов и выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о расширении сырьевой базы критически важных для промышленности минералов и выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.03.2025
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о расширении сырьевой базы критически важных для промышленности минералов и выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью
© Пресс-служба президента Узбекистана
Соҳада “хомашё – қайта ишлаш – илм ва технология – тайёр маҳсулот” занжирини кенгайтириш мақсадида молибден ва вольфрамга бой Тошкент ва Самарқанд вилоятларида технопарклар ташкил қилиш таклифи билдирилди.
Давлат раҳбари бу борада саноат тажрибалари ва технология трансферини амалга ошириш, замонавий лаборатория ва ўқув марказлари очиш бўйича топшириқлар берди. Умуман, “тўртинчи саноат инқилоби” даврида муносиб ўринга эга бўлиш учун мустаҳкам замин яратиш зарурлиги таъкидланди.
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