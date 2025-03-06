Мирзиёев янги тайинланган хорижий элчилардан ишонч ёрлиқларини қабул қилиб олди
© Пресс-служба президента Узбекистана Президент Республики Узбекистан принял верительные грамоты у вновь назначенных иностранных послов
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Ўзбекистон етакчиси дипломатларга ҳудудлар ва хусусий бизнес вакиллари билан фаол ҳамкорлик қилишни тавсия қилди.
ТОШКЕНТ, 6 март — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев янги тайинланган хорижий элчилардан ишонч ёрлиқларини қабул қилиб олди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.
© Пресс-служба президента Узбекистана Президент Республики Узбекистан принял верительные грамоты у вновь назначенных иностранных послов
Президент Республики Узбекистан принял верительные грамоты у вновь назначенных иностранных послов
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президенти Шавкат Мирзиёев қуйидаги элчиларнинг ишонч ёрлиқларини қабул қилиб олди:
Миср Араб Республикасидан Тамер Фатхи;
Италия Республикасидан Пергабриель Пападиа де Боттини;
Қирғиз Республикасидан Дуйшонқул Чотонов;
Беларусь Республикасидан Александр Огородников;
Грузиядан Давид Котария;
Туркия Республикасидан Уфук Улуташ.
Президент ўз сўзида умумий сиёсий ирода туфайли Марказий Осиё яхши қўшничилик, ишонч ва интеграция минтақасига айланиб бораётганини алоҳида таъкидлади.
© Пресс-служба президента Узбекистана Президент Республики Узбекистан принял верительные грамоты у вновь назначенных иностранных послов
Президент Республики Узбекистан принял верительные грамоты у вновь назначенных иностранных послов
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ўзбекистон етакчиси янги тайинланган элчиларга шарафли ва масъулиятли фаолиятида катта муваффақиятлар тилади.
Шерикликни мустаҳкамлаш учун мавжуд барча имкониятлардан самарали фойдаланишга чақирди, ҳудудлар ва хусусий бизнес вакиллари билан фаол ҳамкорлик қилишни тавсия қилди.
© Пресс-служба президента Узбекистана Президент Республики Узбекистан принял верительные грамоты у вновь назначенных иностранных послов
Президент Республики Узбекистан принял верительные грамоты у вновь назначенных иностранных послов
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ўз навбатида, дипломатлар самимий қабул ва самарали фаолияти учун яратилган шароитларга миннатдорлик билдирди. Ўзбекистон билан кўп қиррали ҳамкорликни фаол илгари суриш йўлида ўзларининг бутун профессионал тажрибаси ва билимидан фойдаланишга тайёр эканини айтишди.