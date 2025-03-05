Ўзбекистонда йил бошидан бери 17 мингдан зиёд янги иш ўрни яратилди
© iStock / andrei_rМужчина с документами
© iStock / andrei_r
Oбуна бўлиш
Январь ойида 239 минг, февраль ойида 480 минг аҳоли даромадли меҳнатга жалб қилинди.
TOШКЕНТ, 5 март — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев камбағалликни қисқартириш ва аҳоли бандлигини таъминлаш, инвестиция ва экспорт кўрсаткичлари бўйича ҳисобот билан танишди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.
Қайд этилишича, январь ойида 239 минг, февраль ойида 480 минг аҳоли даромадли меҳнатга жалб қилинди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаДоложено об обеспечении занятости населения, показателях инвестиций и экспорта
Доложено об обеспечении занятости населения, показателях инвестиций и экспорта
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Йил бошидан кичик ва ўрта бизнесга жами 14 триллион сўм кредит йўналтирилди. Жумладан, тадбиркорлик дастурлари доирасида 2 триллион сўм ажратилди”, — дейилади хабарда.
Айтилишича, одамларга даромад топиш имкониятлари, тайёр бизнес лойиҳалари таништирилиб, уларни амалга ошириш йўллари ўргатилмоқда. Ишли бўлганлар солиқ қўмитасида тасдиқланмоқда.
“Аҳоли бандлигини таъминлашда Жиззах, Самарқанд, Бухоро ва Навоий вилоятларида ҳамда Ўзмиллийбанк, Асакабанк, Микрокредитбанк ва Бизнесни ривожлантириш банки лойиҳаларида юқори кўрсаткичлар қайд этилган. Лекин Сирдарё вилояти, 24 та туман ва шаҳарда натижалар юқори эмас. Шу боис вазифалар ижросида сусткашликка йўл қўйган 30 нафар раҳбарга нисбатан чоралар кўрилган”, — дея қайд этилган хабарда.
© Пресс-служба президента УзбекистанаДоложено об обеспечении занятости населения, показателях инвестиций и экспорта
Доложено об обеспечении занятости населения, показателях инвестиций и экспорта
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ҳозирги баҳор мавсумида томорқа ва ижара ерларда тўлиқ экин экиш, буни online-mahalla.uz платформаси орқали кузатиб бориш бўйича кўрсатмалар берилди.
Қуйидагилар маълум қилинди:
Йил бошидан бери 6 миллиард доллардан зиёд хорижий инвестиция ва кредитлар ўзлаштирилди.
Қиймати 574 миллион долларлик 1 минг 100 та ўрта ва кичик лойиҳа бажарилиб, 17 мингдан зиёд янги иш ўрни яратилди.
2,8 миллиард долларлик товар ва хизматлар экспорт қилинди.
Заргарлик маҳсулотлари экспорти ўтган йилга нисбатан 7 баробар, кимёда 1,7 марта, электротехника ва озиқ-овқатда 1,2 баробар, туризм хизматлари 1,6 баробар ўсган.
132 та корхонада халқаро стандартлар жорий қилинган.
521 та корхона илк бор ташқи бозорга чиқиб, биргина февраль ойида қўшимча 183 миллион доллар экспорт қилган.
Йиғилишда Ўзбекистон бош прокурори ўринбосари этиб тайинланган Дилмурод Қосимов таништирилди. Айтилишича, у тадбиркорлар ва инвесторларнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатлари ҳимояси соҳасидаги назорат учун масъул бўлади.
© Пресс-служба президента УзбекистанаДоложено об обеспечении занятости населения, показателях инвестиций и экспорта
Доложено об обеспечении занятости населения, показателях инвестиций и экспорта
© Пресс-служба президента Узбекистана
Эндиликда прокуратура идоралари бу борада қулай ҳуқуқий муҳит яратишда муҳим ўрин тутади.