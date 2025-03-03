https://sputniknews.uz/20250303/zelenskiy-tinchlik-hudud-48204875.html
Зеленский тинчлик учун ҳудудлардан воз кечишни рад этмоқда
Зеленский тинчлик учун ҳудудлардан воз кечишни рад этмоқда
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Владимир Зеленский Лондондаги саммитдан сўнг Украина тинчлик битимини тузиш учун ҳудудий имтиёзларни қабул қилмаслигини айтди, деб ёзмоқда РИА Новости Guardian нашрига таяниб.
2025-03-03T13:36+0500
2025-03-03T13:36+0500
2025-03-03T13:36+0500
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ТОШКЕНТ, 3 март — Sputnik. Владимир Зеленский Лондондаги саммитдан сўнг Украина тинчлик битимини тузиш учун ҳудудий ён беришларни қабул қилмаслигини айтди, деб ёзмоқда РИА Новости "Guardian" нашрига таяниб.Ўтган якшанба куни Лондонда Европа давлатларининг саммити бўлиб ўтди, унда Украинадаги вазият ва Европанинг мудофаа қобилиятини мустаҳкамлаш имкониятлари муҳокама қилинди. Британия бош вазири Кир Стармер Лондон Украинада қуролли кучларни жойлаштиришга ва можарони ҳал қилиш учун авиациядан фойдаланишга тайёрлигини айтди.
https://sputniknews.uz/20250211/peskov-ukraina-rossiya-47928271.html
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владимир зеленский лондондаги саммит украина тинчлик битими ҳудудий имтиёзлар риа новости guardian
владимир зеленский лондондаги саммит украина тинчлик битими ҳудудий имтиёзлар риа новости guardian
Зеленский тинчлик учун ҳудудлардан воз кечишни рад этмоқда
Зеленский тинчлик ўрнатиш учун ҳудудий имтиёзларни рад этди.
ТОШКЕНТ, 3 март — Sputnik.
Владимир Зеленский Лондондаги саммитдан сўнг Украина тинчлик битимини тузиш учун ҳудудий ён беришларни қабул қилмаслигини айтди, деб ёзмоқда РИА Новости
"Guardian" нашрига таяниб.
“Зеленский Украина ҳеч қачон ҳудудларнинг Россияга қўшилишини, ҳатто бу тинчлик битимини тузишга уриниш бўлса ҳам, тан олмаслигини қўшимча қилди”, — дейилади хабарда.
Ўтган якшанба куни Лондонда Европа давлатларининг саммити бўлиб ўтди, унда Украинадаги вазият ва Европанинг мудофаа қобилиятини мустаҳкамлаш имкониятлари муҳокама қилинди. Британия бош вазири Кир Стармер Лондон Украинада қуролли кучларни жойлаштиришга ва можарони ҳал қилиш учун авиациядан фойдаланишга тайёрлигини айтди.