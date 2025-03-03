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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20250303/zelenskiy-tinchlik-hudud-48204875.html
Зеленский тинчлик учун ҳудудлардан воз кечишни рад этмоқда
Зеленский тинчлик учун ҳудудлардан воз кечишни рад этмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Владимир Зеленский Лондондаги саммитдан сўнг Украина тинчлик битимини тузиш учун ҳудудий имтиёзларни қабул қилмаслигини айтди, деб ёзмоқда РИА Новости Guardian нашрига таяниб.
2025-03-03T13:36+0500
2025-03-03T13:36+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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дунёда
украина
россия
тинчлик
ҳудуд
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ТОШКЕНТ, 3 март — Sputnik. Владимир Зеленский Лондондаги саммитдан сўнг Украина тинчлик битимини тузиш учун ҳудудий ён беришларни қабул қилмаслигини айтди, деб ёзмоқда РИА Новости "Guardian" нашрига таяниб.Ўтган якшанба куни Лондонда Европа давлатларининг саммити бўлиб ўтди, унда Украинадаги вазият ва Европанинг мудофаа қобилиятини мустаҳкамлаш имкониятлари муҳокама қилинди. Британия бош вазири Кир Стармер Лондон Украинада қуролли кучларни жойлаштиришга ва можарони ҳал қилиш учун авиациядан фойдаланишга тайёрлигини айтди.
https://sputniknews.uz/20250211/peskov-ukraina-rossiya-47928271.html
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владимир зеленский лондондаги саммит украина тинчлик битими ҳудудий имтиёзлар риа новости guardian
владимир зеленский лондондаги саммит украина тинчлик битими ҳудудий имтиёзлар риа новости guardian

Зеленский тинчлик учун ҳудудлардан воз кечишни рад этмоқда

13:36 03.03.2025
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Зеленский тинчлик ўрнатиш учун ҳудудий имтиёзларни рад этди.
ТОШКЕНТ, 3 март — Sputnik. Владимир Зеленский Лондондаги саммитдан сўнг Украина тинчлик битимини тузиш учун ҳудудий ён беришларни қабул қилмаслигини айтди, деб ёзмоқда РИА Новости "Guardian" нашрига таяниб.

“Зеленский Украина ҳеч қачон ҳудудларнинг Россияга қўшилишини, ҳатто бу тинчлик битимини тузишга уриниш бўлса ҳам, тан олмаслигини қўшимча қилди”, — дейилади хабарда.

Ўтган якшанба куни Лондонда Европа давлатларининг саммити бўлиб ўтди, унда Украинадаги вазият ва Европанинг мудофаа қобилиятини мустаҳкамлаш имкониятлари муҳокама қилинди. Британия бош вазири Кир Стармер Лондон Украинада қуролли кучларни жойлаштиришга ва можарони ҳал қилиш учун авиациядан фойдаланишга тайёрлигини айтди.
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.02.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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