https://sputniknews.uz/20250225/bmt-xavfsizlik-kengash-aqsh-ukraina-rezolyutsiya-48118763.html
БМТ маъқуллаган резолюция Украина инқирозини ҳал қилишнинг бошланғич нуқтаси — Небензя
БМТ маъқуллаган резолюция Украина инқирозини ҳал қилишнинг бошланғич нуқтаси — Небензя
Sputnik Ўзбекистон
БМТ Хавфсизлик кенгаши АҚШ томонидан таклиф қилинган Украина бўйича резолюцияни маъқуллади ва барча тузатишларни рад этди.
2025-02-25T15:31+0500
2025-02-25T15:31+0500
2025-02-25T16:04+0500
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ТОШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. БМТ Хавфсизлик кенгаши АҚШ томонидан таклиф қилинган Украина бўйича резолюцияни маъқуллади ва барча тузатишларни рад этди, дея хабар берди РИА Новости.Резолюция учун 10 та давлат, жумладан, Россия, Хитой ва АҚШ овоз берди, беш давлат бетараф қолди. Ҳеч ким қарши овоз бермади.Резолюция муаллифлари “Россия Федерацияси ва Украина ўртасидаги можаро чоғида инсонларнинг фожиали ҳалок бўлгани муносабати билан қайғу изҳор этишди, Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг асосий мақсади "халқаро тинчлик ва хавфсизликни сақлаш ва низоларни тинч йўл билан ҳал қилиш" эканлигини таъкидлашди, можарони зудлик билан тугатишни “қатъий сўрашди” ва Украина ва Россия ўртасида мустаҳкам тинчлик ўрнатилишига “чақиришди”.Шу билан бирга, ҳужжат асл шаклида қабул қилинди, БМТ хавфсизлик кенгаши Европа мамлакатларининг Россияга қарши риторикаси билан тузатишларини рад этди. Россия томонидан киритилган тузатишлар ҳам рад этилди. Улардан бири Москва инқирознинг "асосий сабабларини" бартараф этишга чақирган.Россия Федерациясининг ташкилотдаги доимий вакили Василий Небензянинг сўзларига кўра, БМТ Хавфсизлик кенгашининг Украина бўйича резолюцияси Украина инқирозини тинч йўл билан ҳал қилиш йўлидаги кейинги саъй-ҳаракатларнинг бошланғич нуқтасидир.Небензя, шунингдек, резолюциянинг қабул қилинган матни идеал эмаслигини, лекин моҳиятан бу “Кенгашнинг конструктив ва келажакка йўналтирилган маҳсулотини қабул қилишга, тинчлик йўли ҳақида гапириб, можаро алангасини ёқмасликка” биринчи уриниш эканлигини таъкидлади.Душанба куни БМТ Бош Ассамблеяси Америка ҳужжатига овоз берди. Бироқ, АҚШ таклиф қилган матн Ғарб давлатларининг Бош Ассамблея томонидан маъқулланган тузатишлари туфайли жиддий ўзгаришларга дуч келди, натижада у нейтрал оҳангини йўқотди. Масалан, Ғарб давлатларининг ташаббуси билан ҳужжатдаги “Россия ва Украина ўртасидаги можаро” (АҚШ буни шундай деб аташни таклиф қилган) “Россиянинг Украинага тўла миқёсли бостириб кириши”га айланди.
https://sputniknews.uz/20250225/ukraina-kelishuv-aqsh-hamkorlik-putin-48112683.html
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бмт хавфсизлик кенгаши ақшнинг украина бўйича резолюцияси россия федерациясининг ташкилотдаги доимий вакили василий небензя
бмт хавфсизлик кенгаши ақшнинг украина бўйича резолюцияси россия федерациясининг ташкилотдаги доимий вакили василий небензя
БМТ маъқуллаган резолюция Украина инқирозини ҳал қилишнинг бошланғич нуқтаси — Небензя
15:31 25.02.2025 (янгиланди: 16:04 25.02.2025)
БМТ Хавфсизлик Кенгаши АҚШ таклиф қилган Украина бўйича резолюцияни маъқуллади, Россия эса овоз берди.
ТОШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. БМТ Хавфсизлик кенгаши АҚШ томонидан таклиф қилинган Украина бўйича резолюцияни маъқуллади ва барча тузатишларни рад этди, дея хабар берди РИА Новости.
Резолюция учун 10 та давлат, жумладан, Россия, Хитой ва АҚШ овоз берди, беш давлат бетараф қолди. Ҳеч ким қарши овоз бермади.
Резолюция муаллифлари “Россия Федерацияси ва Украина ўртасидаги можаро чоғида инсонларнинг фожиали ҳалок бўлгани муносабати билан қайғу изҳор этишди, Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг асосий мақсади "халқаро тинчлик ва хавфсизликни сақлаш ва низоларни тинч йўл билан ҳал қилиш" эканлигини таъкидлашди, можарони зудлик билан тугатишни “қатъий сўрашди” ва Украина ва Россия ўртасида мустаҳкам тинчлик ўрнатилишига “чақиришди”.
Шу билан бирга, ҳужжат асл шаклида қабул қилинди, БМТ хавфсизлик кенгаши Европа мамлакатларининг Россияга қарши риторикаси билан тузатишларини рад этди. Россия томонидан киритилган тузатишлар ҳам рад этилди. Улардан бири Москва инқирознинг "асосий сабабларини" бартараф этишга чақирган.
Россия Федерациясининг ташкилотдаги доимий вакили Василий Небензянинг сўзларига кўра, БМТ Хавфсизлик кенгашининг Украина бўйича резолюцияси Украина инқирозини тинч йўл билан ҳал қилиш йўлидаги кейинги саъй-ҳаракатларнинг бошланғич нуқтасидир.
"Биз қабул қилинган матнни Украина инқирозини тинч йўл билан ҳал қилиш бўйича кейинги саъй-ҳаракатларнинг бошланғич нуқтаси сифатида кўрамиз", — деди у.
Небензя, шунингдек, резолюциянинг қабул қилинган матни идеал эмаслигини, лекин моҳиятан бу “Кенгашнинг конструктив ва келажакка йўналтирилган маҳсулотини қабул қилишга, тинчлик йўли ҳақида гапириб, можаро алангасини ёқмасликка” биринчи уриниш эканлигини таъкидлади.
Душанба куни БМТ Бош Ассамблеяси Америка ҳужжатига овоз берди. Бироқ, АҚШ таклиф қилган матн Ғарб давлатларининг Бош Ассамблея томонидан маъқулланган тузатишлари туфайли жиддий ўзгаришларга дуч келди, натижада у нейтрал оҳангини йўқотди. Масалан, Ғарб давлатларининг ташаббуси билан ҳужжатдаги “Россия ва Украина ўртасидаги можаро” (АҚШ буни шундай деб аташни таклиф қилган) “Россиянинг Украинага тўла миқёсли бостириб кириши”га айланди.