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https://sputniknews.uz/20250222/dxx-raisi-bahodir-qurbonov-ofa-prezidenti-48083542.html
ДХХ раиси Баҳодир Қурбонов ЎФА президенти лавозимига сайланди
ДХХ раиси Баҳодир Қурбонов ЎФА президенти лавозимига сайланди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) раиси Баҳодир Қурбонов Ўзбекистон футбол ассоциацияси президенти лавозимига сайланди.
2025-02-22T11:35+0500
2025-02-22T11:35+0500
спорт
ўзбекистон
ўфа
футбол
баҳодир қурбонов
лавозим
давлат хавфсизлик хизмати (дхх)
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ТОШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Ўзбекистон Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) раиси Баҳодир Қурбонов Ўзбекистон футбол ассоциацияси президенти лавозимига сайланди. Бу ҳақда ассоциация ахборот хизмати хабар берди.Ўзбекистон футбол ассоциацияси президенти лавозимига ассоциация аъзолари томонидан келиб тушган номзодлар Сайлов қўмитаси аъзолари иштирокида ассоциация Сайлов кодекси ва Уставига асосан мувофиқлик текширувидан ўтказилди.Баҳодир Қурбонов ўтган йилнинг ноябрь ойида ДХХ раиси лавозимини эгаллаганди.
https://sputniknews.uz/20241124/bahodir-qurbonov-dxx-rais-46785239.html
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дхх баҳодир қурбонов ўфа президенти
дхх баҳодир қурбонов ўфа президенти

ДХХ раиси Баҳодир Қурбонов ЎФА президенти лавозимига сайланди

11:35 22.02.2025
© Футбольная Ассоциация УзбекистанаБаходир Курбанов избран президентом Ассоциации футбола Узбекистана
Баходир Курбанов избран президентом Ассоциации футбола Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.02.2025
© Футбольная Ассоциация Узбекистана
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон футбол ассоциациясининг навбатдан ташқари сайлов Конгресси бўлиб ўтди.
ТОШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Ўзбекистон Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) раиси Баҳодир Қурбонов Ўзбекистон футбол ассоциацияси президенти лавозимига сайланди. Бу ҳақда ассоциация ахборот хизмати хабар берди.
Ўзбекистон футбол ассоциацияси президенти лавозимига ассоциация аъзолари томонидан келиб тушган номзодлар Сайлов қўмитаси аъзолари иштирокида ассоциация Сайлов кодекси ва Уставига асосан мувофиқлик текширувидан ўтказилди.
© Футбольная Ассоциация УзбекистанаБаходир Курбанов избран президентом Ассоциации футбола Узбекистана
Баходир Курбанов избран президентом Ассоциации футбола Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.02.2025
Баходир Курбанов избран президентом Ассоциации футбола Узбекистана
© Футбольная Ассоциация Узбекистана
Ассоциация Уставининг 30-моддаси 4-бандига биноан делегатлар томонидан Ўзбекистон футбол ассоциацияси президенти лавозимига Баҳодир Низомович Қурбонов номзоди илгари сурилди. Ассоциация Устави ва Сайлов кодексига асосан Баҳодир Низомович Қурбонов Ўзбекистон футбол ассоциацияси президенти лавозимига сайланди.
Баҳодир Қурбонов ўтган йилнинг ноябрь ойида ДХХ раиси лавозимини эгаллаганди.
Баходир Курбанов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.11.2024
Баҳодир Қурбонов ДХХ раиси бўлди
24 Ноябр 2024, 10:30
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